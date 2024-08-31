Обзор Black Myth: Wukong — самая красивая игра 2024 года, но не для всех

Игра получилась хорошей, но пройдут ее далеко не все.

Тяжелая пора наступила для тех, кто не в восторге от Dark Souls и других подобных игр! Почему? Потому что выходит все больше и больше хороших во всех отношениях проектов, главный недостаток которых (разумеется, с точки зрения исключительно обозначенной аудитории) — это их «соулслайковость».

Просто представьте себе фанатов «Звездных войн», которые со слезами на глазах в очередной раз кувыркались, стараясь уйти от атаки горного козла, в Jedi: Fallen Order, претерпевая нелюбимый жанр ради истории джедая Кэла Кестиста.

Теперь же наступила пора любителей классической китайской литературы, потому что Black Myth можно охарактеризовать примерно также. Игра от амбициозных новичков бьет все рекорды в Steam — самое время узнать, что в ней такого.

Фото Game Science

Путешествие на Запад

История Black Myth началась в уже отдаляющемся 2020 году. Показанный тогда ролик произвел фурор — уж слишком хорошо выглядело детище молодой китайской студии, не выпустившей еще ни одного крупного проекта. Спустя четыре года игра все-таки вышла и миллионы игроков принялись играть в царя обезьян. Точнее, в него, но не совсем.

Сунь Укун — не просто антропоморфная обезьяна, но самый настоящий царь обезьян. Как ни странно, этот персонаж появился не в китайской мифологии, но в китайской же литературе — а точнее, романе «Путешествие на Запад». Многим он будет знаком по Dota 2, где сначала появился его посох, а потом и он сам.

Хитрец и трикстер, царь обезьян склонен к проказам и превращениям. В книге это в итоге сослужило ему хорошую службу, но действия игры разворачиваются уже после — и поиграть за того самого Сунь Укуна нам дадут только в туториале.

Фото Game Science

Далее же нам придется взять на себя управление обыкновенной обезьяной, стремящейся возродить поверженного царя. Для этого придется найти артефакты — естественно, каждый из них находится в конце большой локации.

Нужно ли быть знатоком «Путешествия на Запад» или китайской мифологии, чтобы получать удовольствие от «Черного мифа»? Скорее нет, чем да.

Игра дает достаточно информации, чтобы разобраться в основных отношениях между персонажами — разумеется, без учета множества отсылок, для понимания которых придется уже читать книжки или хотя бы статьи. Однако ядро истории, слегка печальной и лиричной, останется нетронутым.

Тем более что фанатам Souls-like не привыкать по крупицам выискивать стройный нарратив в намеренно расстроенной истории. В этом плане Wukong проще — персонажи то и дело говорят друг с другом вполне нормальным языком.

Фото Game Science

Самая суровая обезьяна

Пожалуй, один из недостатков «соулсовости» — это намеренно невыразительный и немой протагонист. Да, для этого можно найти и сюжетные причины. Да, вероятно для кого-то такой прием позволит сильнее вжиться в роль.

Но, будем честны, многих разочарует необычная молчаливость избранного Судьбой обезьяна — тем более что вступление игры, где мы ненадолго погружаемся в шкуру того самого Сунь Укуна, настраивает на совсем другой лад.

Оригинальный царь обезьян остр на язык и не уступает небожителям не только в прямом бою, но и в словесных перепалках. К сожалению, расстаться с ним придется за считанные минуты. Да и разве проиграла упомянутая выше серия Jedi от того, что ее протагонист был живой и разговорчивой личностью?

Учитывая, что в игре хватает харизматичных персонажей второго плана, начиная со старичка-помощника, появляющегося в самой первой локации, более традиционные диалоги с ними и главным были бы более чем уместны.

Фото Game Science

Против посоха нет приема

В своих основах боевка проста в освоении и поначалу не кажется сложной — особенно когда речь идет о первых противниках, встречающихся в игре. Цель их существования — дать игроку немного расслабиться, освоиться и подготовиться к по-настоящему сложным и напряженным схваткам.

А они не заставят себя долго ждать — первый же босс может изрядно потрепать нервы неподготовленным игрокам. Впрочем, по меркам «Соулсов» ничего действительно опасного в нем нет — уворачивайся вовремя, да бей, пока неповоротливая зверюга пытается прийти в себя.

Как раз в ходе этого боя игрок получает первую и одну из самых полезных способностей — «заморозку», позволяющую обездвижить врага, а следовательно и наподдать ему каку следует, не рискуя получить в ответ. В будущем появятся и другие способности — от создания собственных клонов до превращения главного героя в других существ, от маленьких и незаметных до огромных и очень опасных.

Интересно, что многие из новых форм герой «лутает» с поверженных противников. Вместе с формой меняются размеры, скорость, атаки, даже управление — и это делает геймплей заметно более разнообразной.

Фото Game Science

Рано или поздно пригодится практически все, что предлагает игра — дизайн боссов здесь традиционно отличается беспощадностью. Новые фазы, новые способности, в конце концов просто высокий урон и внушительный запас здоровья — игрокам придется попотеть.

Особенных проблем с тем, чтобы «одеть» персонажа возникнуть не должно — новая, более мощная экипировка как правило просто заменяет старую. Оружие Избранному так и вовсе доступно, в сущности, всего одно — посох. Поэтому основную разницу в стилях игры создает прокачка.

Ограниченное количество опыта не позволит открыть все сразу же, поэтому игрокам придется выбирать — развивать стойки ради более мощных комбо, или попросту повышать характеристики? К счастью, как уже упоминалось выше, менять варианты развития персонажа свободно можно прямо по ходу игры.

Фото Game Science

Souls-like или не Souls-like?

Конечно, настоящие фанаты «соулслайков» мгновенно укажут на то, что Wukong не обладает некоторыми основными чертами этого поджанра. Например, игроку не обязательно бегать к собственному трупу после очередного неудачного забега, ведь смерть не наказывает потерей опыта. Кроме того, прокачку героя можно сбросить в любой момент и абсолютно бесплатно — это очень удобно.

Однако для менее погруженного в поджанр геймера все эти детали не изменят общего впечатления: состоящий из локаций мир, костры-святилища, фляга-эстус... Формула соблюдается, даже если отдельные ее составляющие выглядят иначе.

И именно об этот камень разбиваются все попытки отвязать «Черный миф» от Dark Souls, Sekiro, Bloodborne и так далее. Готовы ли вы к сражениям с очень сложными боссами, требующими выложиться на полную? Если да — то велики шансы, что игра вам понравится. Если нет — что же, попытка это далеко не пытка.

Фото Game Science

Наверное, единственное, что по-настоящему объединяет Black Myth с God of War (2018) — это общая эпичность. Дизайн боссов впечатляет, а учитывая, что в игре то и дело происходят столкновения божественных сущностей — и обставлено все с должной степенью эпичности. Персонажи летают, колдуют, превращаются то в птичек, то в гигантов — иногда в результате их схваток рушатся горы.

В основном не подводит и дизайн локаций. Правда, они становятся лучше по ходу прохождения — многие указывают на то, что стартовый горный лес получился сильно слабее следующих уровней. Тем не менее, даже там хватает секретов.

Единственное, что портит благоприятное впечатление — это обилие невидимых стен. Их действительно слишком много, тем более для игры про обезьяну.

Фото Game Science

Красоты Поднебесной

Графика Wukong — это одно из несомненных достоинств игры. Конечно, и в этом поле не обошлось без претензий — некоторые текстуры могли бы быть и получше, а арт-дизайну временами не хватает изобретательности. Несмотря на это в игре хватает как красивых пейзажей, так и ошеломительной детализации костюмов или декораций, рассматривать которые — одно удовольствие.

Увы, ценой визуального пиршества стала оптимизация. Хотя формально игру «тянут» даже слабые машины (в качестве эксперимента удалось запустить ее на 1050 Ti и процессоре десятилетней давности) — играть на минимальных настройках в одну из самых красивых игр последних лет просто нет смысла.

Фото Game Science

Многим игрокам и обозревателям досаждают баги. Остались они в игре и до сих пор, несмотря на все попытки разработчиков подлатать проект как можно скорее. В этом плане Black Myth напоминает минное поле — кто-то снова и снова жалуется на технические проблемы, а кому-то с ними повезло.

Тем не менее, кое-что встречается практически у всех — например, посредственная синхронизация англоязычной озвучки с мимикой персонажей, из-за чего их диалоги начинают выглядеть странновато.

Впрочем, это не так неприятно, как проблемы с отзывчивостью управления — на них тоже частенько жалуются. К счастью, критических багов нет.

Фото Game Science

Они здесь надолго

Оглушительный успех Elden Ring, приличные результаты серии Jedi, и теперь рекорды Black Myth: Wukong — тренд понятен. Все больше счастливчиков наслаждаются очередным воплощением любимых геймплейных и нарративных формул, и это продолжится и в будущем. Пожалуй, причина понятна — игроки десятилетиями жаловались на «закликивание», когда речь заходила о боевке.

В свою очередь, разработчики стремились предложить им что-то новенькое. И так получилось, что настоящую популярность получили концепции From Software — а не, скажем, турков из Taleworlds, создавших серию Mount and Blade.

В руки геймеров попала красивая игра о непростой судьбе царя обезьян. И за тех, кто способен принять правила жанра, остается только порадоваться.

Фото Game Science

Black Myth: Wukong официально продается и в нашей стране. В онлайн-магазине VK Play игру можно приобрести за 3 799 рублей.