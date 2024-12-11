Одна из лучших игр 2024 года? Обзор Indiana Jones and the Great Circle

И это точно лучшая игра про обаятельного авантюриста.

Индиана Джонс — один из самых узнаваемых персонажей поп-культуры, которому не везло с игровыми адаптациями. Вряд ли без вылазки в «Википедию» вы вспомните название хотя бы одной достойной игры за пределами LEGO-воплощений. А такие проекты были, хоть и в ничтожном количестве.

Да и про них народ забывал вскоре после релиза. А хотелось, чтобы франшиза обзавелась, по меньшей мере, одной хитовой игрой, про которую охотно бы вспоминали и по прошествии десятков лет.

После оглушительного провала пятой части киносаги и вовсе казалось, что легендарного искателя приключений забальзамируют аки мумию, коих он немало повидал на своем пути. Спасение неожиданно пришло оттуда, откуда его точно не ждали — из игровой индустрии, с которой вроде бы не сложилось.

Оказывается, авторы Wolfenstein способны клепать не только зубодробительные шутеры. И да, в заголовке не кликбейт — MachineGames действительно сделала лучшую игру про обаятельного авантюриста, пускай и не лишенную недостатков.

Совсем не то, чем казалось на первый взгляд

Давайте признаем — PR-кампания у Indiana Jones вышла из вон рук плохой. Несмотря на участие в проекте Тодда Говарда и ресурсы Bethesda, маркетинговый отдел не смог нарисовать правильную картинку в глазах аудитории. Или, может, в этом был коварный замысел — запутать игроков, чтобы те потом ахнули?

Поскольку вакантное место Индианы Джонса в игровой индустрии уже давно занял Нейтан Дрейк, большинство восприняло анонс не иначе как «Ага, Microsoft наконец-то опомнилась и по прошествии стольких лет родила свой Uncharted». На деле же сходство ограничилось сеттингом и ироничным протагонистом, что неудивительно — все-таки второго «лепили» с первого.

Что же до геймплея, то игра куда больше смахивает на классические адвенчуры или, чем черт не шутит, Peter Jackson's King Kong. Возможно, геймеры помоложе уже и не вспомнят последнюю, но поверьте — это был весьма самобытный проект и одна из лучших видеоигровых адаптаций киноблокбастеров.

Возможно, MachineGames и сбавила темп повествования больше нужного, но это всяко лучше клонирования Uncharted. Индиана, конечно, тот еще любитель пострелять и попрыгать по крышам, но он не занимался этим в таких же безумных количествах, как его «дальний игровой родственник». Поэтому большую часть времени придется общаться с персонажами и искать пути для достижения цели.

А их на удивление много. Банальным выбором между лобовым столкновением с врагами и аккуратным стелсом дело не ограничилось. Не будем портить вам впечатление, но скажем, что даже в первые часы кампания не перестает удивлять разнообразием. Хотя нет, один спойлер все же вставим — в игре есть несколько детально воссозданных сцен из кино, поскольку события Indiana Jones and the Great Circle разворачиваются в промежутке между первой и третьей лентой.

И это не просто отсылка ради отсылки, а отличная возможность оценить, с каким трепетом разработчики подошли к воссозданию той самой атмосферы, заложившей основу для приключенческих лент на годы вперед. Вообще, не будет преувеличением сказать, что MachineGames не просто выдала мощную историю на уровне киносаги, но и во многом ее превзошедшую.

Ложечка дегтя

Но вернемся к геймплею. За пределами головоломок, которые реализованы в лучших традициях жанра и не ограничиваются хаотичным дерганьем рычагов очередной шайтан-махины, героя ждет немало экшена. Да, не такого бодрого, как в Uncharted, и здесь многие наверняка останутся разочарованными. Очень странно, что такие мастера шутеров умудрились оплошать в привычном для себя деле.

Стрельба реализована корявенько — не в последнюю очередь благодаря хаотичному ИИ, бросающемуся в из одной крайности в другую. Больше всего это бесит в стелс-сегментах, где враги либо замечают Индиану в кустах на расстоянии ста метров, либо не слышат притаившегося за спиной протагониста.

Зато паркур вышел отличным. Не нашпигованным скриптами и «невидимыми магнитами» в духе Uncharted, но и не хардкорным на манер Mirror's Edge, требовавшей идеальной точности при расчете траектории прыжка.

Такое разнообразие механик вкупе с вариативностью при прохождении миссий не дает оторваться от экрана. Тот случай, когда выражение «На одном дыхании» применимо на все сто. Это не считая засилья побочных активностей, большая часть которых не уступает сюжетным заданиям.

Образцовое техническое исполнение

Вряд ли кто-то сомневался в отсутствии проблем с оптимизацией. Indiana Jones работает на модифицированном движке id Tech 7, который прекрасно зарекомендовал себя в Doom Eternal. Причем настолько, что версии для консолей прошлого поколения демонстрировали отличную картинку при 60 fps.

Вот и «Индиана» может похвастаться не только отличной детализацией персонажей и окружения, но еще и трассировкой лучей. И это при все тех же 60 кадрах в секунду даже на Xbox Series S, пускай ради этого и пришлось пойти на ряд компромиссов. Режим графики, кстати, один, но, возможно, со временем разработчики выкатят патч на радость тем, кому разрешение важнее качества освещения.

И еще один момент напоследок, пускай и не связанный с техническим исполнением. Многие наверняка огорчились, узнав, что Харрисон Форд не стал озвучивать своего персонажа, и его заменил Трой Бейкер. В последнее время его стало так много в играх, что распознать знакомые нотки в голосе не составит труда для бывалого геймера. Но здесь актер превзошел себя и скопировал манеру Форда настолько, насколько это вообще возможно.

Если вы хорошо помните, как звучит голос легенды Голливуда, то едва заметите разницу в большинстве сцен. Браво, Трой, ты не зря остаешься столь востребованным в своем ремесле. Впрочем, не удивимся, если со временем фанаты выпустят неофициальную озвучку с «родным» голосом с помощью нейросетей.

Вывод — обязательно к ознакомлению

Indiana Jones and the Great Circle — лучик света в темном царстве, в котором бренд Xbox оказался после серии неудачных релизов и опрометчивых решений Фила Спенсера. Да, вряд ли эта игра как-то изменит отношение аудитории к компании, ведь ее релиз на PS5 состоится уже весной. Но до чего же приятно по прошествии долгого времени наконец-то получить нечто по настоящему крутое, вышедшее из-под крыла подконтрольных Microsoft игровых студий.

Не скоротечный бенчмарк (привет, Senua's Saga: Hellblade II) и не нахайпленную пиарщиками «пустышку» (здравствуй, Starfield) с сомнительной перспективой стать чем-то крутым даже после тонны патчей. MachineGames подарила нам красивый, ладно скроенный и не особо типичный для нынешних реалий проект.