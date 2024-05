Покупать не надо: какие видеоигры 2024 года взломали и выложили на торренты

Игрокам повезло — в этих играх не было защиты Denuvo.

Согласно информации с одного известного пиратского сайта, в 2024 году хакеры взломали уже 294 игры. Громких релизов было всего ничего, но даже они отчего-то вышли без Denuvo — грозы приверженцев халявы. То ли использование антипиратской защиты стоит слишком дорого, то ли издатели верят в то, что появление их игр на торрентах — не помеха хорошим продажам.

Предлагаем вам ознакомиться с нашим топом взломанных новинок, на которые точно следует обратить внимание.

Важный дисклеймер: и хотя многие игры из списка недоступны для официальной покупки в РФ, редакция «Спорт-Экспресс» не поддерживает пиратство. Вся информация приводится исключительно в ознакомительных целях.

Alone in the Dark

Alone in the Dark.

Ремейк Alone in the Dark, вышедшей в 1992-м и фактически заложившей основы жанра survival horror. По совместительству — очередной перезапуск серии, но, увы, не слишком удачный. Видимо, разработчикам просто не хватило опыта, для того чтобы вывести геймплей до уровня последних частей Resident Evil.

Лавкрафтовская атмосфера, которой славилась серия, удалась. Но вот боевка большую часть времени раздражает, пазлы не блещут оригинальностью. Да и в целом Alone in the Dark образца 2024-го производит впечатление вторичного проекта. По крайней мере, если вы играли в большинство хорроров последних лет.

Другое дело, что в жанре уже давно доминируют преимущественно симуляторы ходьбы с бессмертными антагонистами. А хорроров, подобных Alone in the Dark, очень мало. И если вы фанат ужастиков — игнорировать игру точно не стоит, просто не ждите от нее особых откровений.

Horizon Forbidden West Complete Edition

Horizon Forbidden West Complete Edition.

Многие и по сей день скучают по серии Killzone, которая прославила студию Guerrilla Games. К счастью, свято место долго не пустовало, и в 2017-м разработчики явили миру совершенно новый IP — Horizon. Постапокалиптический экшен в открытом мире сразу же влюбил в себя аудиторию благодаря геймплею, необычному сеттингу и техническому исполнению.

Действие игры разворачивалось в будущем, в котором высокие технологии соседствуют с почти что доисторическими элементами. В роли охотницы Элой игроку предстояло отправиться в долгое приключение, цель которого — узнать о причинах нападения на свое племя и заодно понять, почему мир стал таким.

Всеобщее признание и множество наград... после такого сиквелу не могли не дать зеленый свет. И он вышел в 2022-м, преумножив все достоинства оригинала. Один из ярчайших релизов 2024-го, который мы рекомендуем к ознакомлению всем.

Ghost of Tsushima Director's Cut

Ghost of Tsushima.

Долгое время бытовало мнение, что восточная культура не по зубам западным творцам. Ghost of Tsushima — одно из тех произведений, которые доказали обратное. Игра сразу же покоряет историческим сеттингом (Япония времен первого монгольского вторжения) и брутальными боями на мечах, которые могут стать серьезным испытанием для тех, кто привык долбить по одной кнопке.

Проект стал настолько успешным, что в разработку запустили экранизацию и (по слухам) продолжение оригинальной игры. Первой, кстати, занимается Чад Стахелски, известный по культовой серии фильмов «Джон Уик». Учитывая это, с таким постановщиком можно заочно рассчитывать на эффектные сцены драк.

Senua's Saga: Hellblade 2

Senua's Saga: Hellblade 2.

Оригинальная Hellblade: Senua's Sacrific стала смелым экспериментом от студии, преимущественно известной по ярким приключенческим экшенам. Здесь же игрокам предстояло исследовать мрачный мир в роли одержимой внутренними демонами героини. Игра получилась короткой (порядка девяти часов с учетом побочных активностей) и довольно простенькой по механикам, но аудиторию это не особо расстроило — великолепная атмосфера и арт-дизайн сделали свое дело.

Многие рассчитывали на то, что сиквел улучшит слабые места и во второй раз мы получим действительно крутой проект. Увы, не вышло. Механики остались прежними, а хронометраж почти не вырос. Что же тогда, спрашивается, сиквел делает в топе? Все просто — это одна из самых продвинутых по графике игр на сегодняшний день, в полной мере демонстрирующая возможности Unreal Engine 5. И увидеть такое воочию, а не в роликах с YouTube, дорогого стоит.

Manor Lords

Manor Lords.

Большой хайп вокруг Manor Lords во многом обеспечил не совсем честный маркетинг. Проект активно продвигали как детище разработчика-одиночки, хотя титры красноречиво указывают на большое количество «подрядчиков». Впрочем, это лукавство нисколько не умаляет достоинств игры.

Manor Lords смогла объединить в себе градостроительный симулятор в условиях Средневековья и масштабные сражения в духе Total War. Для первого блина получилось более чем аппетитно. По крайней мере, пользователи Steam ликуют от восторга. И это на стадии «полуфабриката», вышедшего в раннем доступе.

Reveil

Reveil.

Хоррор с довольно стандартной завязкой. Глава семейства просыпается в одиночестве и узнает, что его жена с дочерью пропали без вести. Поиски приводят его к жутким тайнам прошлого, каким-то образом связанным с цирком братьев Нельсон. Сюжет развивается неспешно, но развязка шокирует многих.

Впрочем, куда важнее здесь яркий сеттинг и головоломки, не ограничивающиеся банальным «найди предмет там и примени его здесь». Любителям квестов и фанатам гнетущей атмосферы рекомендуем в первую очередь.

Contra: Operation Galuga

Contra: Operation Galuga.

После ужасной Rogue Corps казалось, что на культовой серии Contra можно ставить жирный крест. Но тут Konami вспомнила про WayForward Technologies, в прошлом сделавшую великолепную четвертую часть, и доверила ей переосмысление оригинальной игры 1987 года. Получилось неоднозначно.

С одной стороны, полюбившийся с давних пор геймплей, но с рядом апгрейдов. С другой — Contra: Operation Galuga не добавила ничего действительно радикального, поэтому воспринимается лишь как компиляция старых идей, но не полноценная новая глава в серии с более чем 30-летней историей.

Короче говоря, такой ностальгический подарок фанатам серии и ретро-геймерам без претензии на что-то выдающееся. Впрочем, даже такие игры нынче редкость, поэтому проходить мимо новой «Контры» точно не стоит.

The Rogue Prince of Persia

The Rogue Prince of Persia.

Ubisoft постоянно обвиняют в организации конвейера по выпуску однотипных игр. Кажется, впервые за долгое время Ubisoft прислушалась к критике и выдала два нетипичных для серии Prince of Persia проекта. Первый, The Lost Crow, перенес привычный паркур и экшен в формат метроидвании. А The Rogue Prince of Persia и вовсе ролагик, к тому же оформленный в довольно вычурном стиле.

Механика процедурной генерации здорово меняет геймплей. В классических частях требовалось тщательно изучить уровень путем многократных проб и ошибок, а затем пройти, уложившись в лимит по времени. Теперь же приходится иметь дело со случайной генерацией этапов.

Судя по мизерному онлайну в Steam, такая концепция не очень-то понравилась игрокам, но, скорее всего, из-за предвзятости. Мол, «Принц» вообще про другое. Но за плечами у разработчиков любимая народом Dead Cells. К тому же The Rogue Prince of Persia пока что вышла в раннем доступе, и ее будут активно дорабатывать. Быть может, со временем мнение аудитории изменится.

Tekken 8

Tekken 8.

В 90-е и первой половине нулевых файтинги были одними из самых востребованных игр. Но в нынешней индустрии для них почти не осталось места — «доживших» до наших дней представителей жанра можно пересчитать по пальцам одной руки. И здорово, что в их рядах значится Tekken — обожаемая миллионами игроков франшиза, которая, похоже, не планирует уходить на покой в обозримом будущем.

Восьмую часть, больше смахивающую на небольшой апгрейд предшественницы, геймеры и критики встретили на ура. И поскольку от пресловутых DLC и боевых пропусков нынче никуда не деться, Tekken 8 еще долго будет отыгрывать роль курицы, несущей золотые яйца. Но если абстрагироваться от всего это брюзжания, то восьмая часть — самая красивая и богатая в плане механик.

MotoGP 24

MotoGP 24.

Гонки нынче такой же «вымирающий вид», как и файтинги. Поэтому радуешься уже любому хоть сколько-нибудь играбельному проекту. MotoGP 24 — вещь, конечно, сильно на любителя. Мотоциклы не так пользуются спросом у массовой аудитории, как покатушки на дорогих авто. К тому же это симулятор.

Но в любом случае это редкий для нынешних реалий представитель жанра, к тому же сделанный на совесть. Великолепная графика, огромное количество режимов, кастомизируемый транспорт и многое другое ждет вас в MotoGP 24.

Бонус — Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2.

Случай с PC-версией Marvel's Spider-Man 2 можно по праву назвать уникальным для игровой индустрии. Да, пираты еще в доинтернетную эпоху умудрялись воровать незавершенные версии проектов и пускать их в тираж. Так, например, на свет появилась Half-Life для Sega Dreamcast — проект отменили незадолго до релиза, но в сеть все-таки просочилась близкая к финальному виду версия.

В случае же с «Человеком-пауком 2» в распоряжении энтузиастов оказалась ранняя версия порта на ПК, которую даже не успели анонсировать. Ее принялись дорабатывать стахановскими темпами и уже через пару месяцев после утечки геймеры получили полностью проходимый проект, пускай и кишащий багами.

Впрочем, работы над улучшением неофициальной сборки продолжаются по сей день, и геймеры уже ехидно шутят, успеют ли разработчики-любители выдать отполированный вариант раньше официального релиза.

Что же до самой игры, то она скорее разочаровала. Маркетинговый отдел PlayStation преподносил проект чуть ли не как новую ступень в эволюции игровой индустрии. На деле же получился дежурный сиквел, не предложивший ни радикально улучшенной графики, ни заслуживающих особой похвалы новых механик. К тому же игра искусственно растянута за счет «мирных» эпизодов.