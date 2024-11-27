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Для S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась русская озвучка — как ее установить

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В исполнении нейросети. Впрочем, лучше так, чем никак.

К сожалению, «Сталкер 2» вышел без русской озвучки, несмотря на то что изначально она планировалась. Но это не значит, что желающие все-таки поиграть в него на родном языке не смогут этого сделать. Итак, какие есть варианты?

Увы, профессиональной озвучки мы едва ли дождемся — даже от студий-«фрилансеров» вроде GamesVoice. Именно эта студия отказалась от сбора средств на работу над S.T.A.L.K.E.R. 2, хотя ранее выражала к этому интерес, — вероятно, из-за опасений насчет проблем с законом.

Обложка. В S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится озвучки на русский язык? Сбора на озвучивание игры не будет

Конечно, заняться тем же самым может и менее известная студия, но пока новостей на этот счет нет — и будет лучше на них не рассчитывать.

Я, робот

Фото GSC

Поэтому сейчас проще всего рассчитывать на нейросети. Один из таких проектов, за авторством SynthVoiceRu, уже можно попробовать — пока в черновой версии.

Сделать это можно так:

1. Скачайте озвучку под одной из ссылок — с Яндекс.Диска или Google Drive.

2. Переместите скачанный файл: S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl -> Stalker2 -> Content -> Paks -> ~mods. Важно, чтобы название папки mods выглядело именно так, с тильдой. Если такой папки нет, то ее потребуется создать.

3. Включите в настройках игры украинский язык.

4. Наслаждайтесь игрой в русской озвучке.

У этой промежуточной версии есть и недостатки, о которых знают сами авторы. В ней нет озвучки кат-сцен, редкие реплики не переведены и иногда прерываются, а иногда с фраз слетает эффект радио. Вероятно, в будущем все это будет исправлено. Поддержать авторов озвучки можно на Boosty.

Альтернатива на будущее

Фото GSC

Кроме того, к выходу готовится еще один нейроперевод. Им занимается автор с ником Simon. Интересно, что демонстрацию он начал как раз с кат-сцены, которые пока остались непереведенными в предыдущем проекте.

Дата выхода этого проекта пока неизвестна — его создателю предстоит проделать немалую работу и разобраться с техническими тонкостями. Следить за ходом работы или поддержать мододела можно в его группе во ВКонтакте.

Не до идеала

Фото GSC

Конечно, озвучка в исполнении нейросети — это весьма специфическое удовольствие, и об этом стоит помнить. Вас обязательно будут преследовать неуместные интонации, ошибки с ударениями и общая неестественность. Однако для многих даже это — лучше, чем ничего.

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