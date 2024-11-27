Для S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась русская озвучка — как ее установить
К сожалению, «Сталкер 2» вышел без русской озвучки, несмотря на то что изначально она планировалась. Но это не значит, что желающие все-таки поиграть в него на родном языке не смогут этого сделать. Итак, какие есть варианты?
Увы, профессиональной озвучки мы едва ли дождемся — даже от студий-«фрилансеров» вроде GamesVoice. Именно эта студия отказалась от сбора средств на работу над S.T.A.L.K.E.R. 2, хотя ранее выражала к этому интерес, — вероятно, из-за опасений насчет проблем с законом.
Конечно, заняться тем же самым может и менее известная студия, но пока новостей на этот счет нет — и будет лучше на них не рассчитывать.
Я, робот
Поэтому сейчас проще всего рассчитывать на нейросети. Один из таких проектов, за авторством SynthVoiceRu, уже можно попробовать — пока в черновой версии.
Сделать это можно так:
1. Скачайте озвучку под одной из ссылок — с Яндекс.Диска или Google Drive.
2. Переместите скачанный файл: S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl -> Stalker2 -> Content -> Paks -> ~mods. Важно, чтобы название папки mods выглядело именно так, с тильдой. Если такой папки нет, то ее потребуется создать.
3. Включите в настройках игры украинский язык.
4. Наслаждайтесь игрой в русской озвучке.
У этой промежуточной версии есть и недостатки, о которых знают сами авторы. В ней нет озвучки кат-сцен, редкие реплики не переведены и иногда прерываются, а иногда с фраз слетает эффект радио. Вероятно, в будущем все это будет исправлено. Поддержать авторов озвучки можно на Boosty.
Альтернатива на будущее
Кроме того, к выходу готовится еще один нейроперевод. Им занимается автор с ником Simon. Интересно, что демонстрацию он начал как раз с кат-сцены, которые пока остались непереведенными в предыдущем проекте.
Дата выхода этого проекта пока неизвестна — его создателю предстоит проделать немалую работу и разобраться с техническими тонкостями. Следить за ходом работы или поддержать мододела можно в его группе во ВКонтакте.
Не до идеала
Конечно, озвучка в исполнении нейросети — это весьма специфическое удовольствие, и об этом стоит помнить. Вас обязательно будут преследовать неуместные интонации, ошибки с ударениями и общая неестественность. Однако для многих даже это — лучше, чем ничего.