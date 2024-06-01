Через какой сервис в России выгоднее пополнять кошелек Steam

Мобильные операторы и банки вовремя пришли на помощь российским игрокам.

Санкции сильно усложнили жизнь любителям видеоигр в РФ. Всяческих «лазеек» для пополнения счета на ПК и консолях, конечно, хватает и по сей день. Но, например, в конце февраля пользователи Steam лишились возможности закидывать деньги через QIWI в связи с отзывом лицензии.

К счастью, относительно выгодные способы пополнить счет все еще есть, и о них мы расскажем в данном материале.

Способы пополнения счета в Steam в 2024 году

Прежде чем ответить на вопрос, обозначенный в заголовке, хочется обрисовать общее положение дел. Перевести средства на кошелек можно через чат-ботов в Telegram или различные сервисы вроде Plati.Market. Правда, как показывает практика, комиссия там довольно высока.

Вот так, например, обстоят дела с одним из самых рейтинговых продавцов. Комиссия явно превышает 10 процентов, и это не очень вяжется с «дешевизной».

PLATI.

Есть и более экзотические способы, вроде «мноходовочки» с WebMoney или покупки скинов в играх с последующей их продажей в Steam. На выходе такие методы нередко сулят низкую комиссию, но уж очень много лишних действий.

Ну и последнее — на все том же Plati.Market можно покупать игры в Steam напрямую на аккаунт или с помощью системы подарков. Наценка, опять же, зависит от конкретного продавца. Пускай этот метод и не относится к пополнению кошелька, он все же достаточно популярен, поэтому мы решили упомянуть и его. Правда, обязательно нужно обращать внимание на рейтинг продавца.

PLATI.

Как дешевле всего пополнить счет в Steam

Проще и дешевле всего закинуть деньги на счет с помощью мобильных операторов. До недавних пор самым выгодным вариантом был сервис от МТС. Согласно описанию на сайте, комиссия составляет до 10 процентов, но на практике вы обычно платите именно столько + 50 рублей в качестве самой услуги.

МТС.

Вам не нужно быть клиентом МТС — перевод осуществляется через СПБ. Но минус есть — сервис не указывает точную сумму денег, которая зачислится на аккаунт.

Казалось бы, вопрос закрыт, но нет — на днях стало известно о еще более выгодном способе пополнения Steam. Это Tele 2. Судя по отзывам, комиссия здесь еще ниже и составляет около 9 процентов. Правда, деньги снимаются не с банковской карты, а со счета мобильного телефона. При этом быть абонентом Tele 2 необязательно.

Tele 2.

Также небезызвестный банк «Тинькофф» незадолго до выхода данного материала вновь открыл сервис по пополнению российских и казахстанских Steam-кошельков. Правда, теперь там комиссия составляет уже около 11 процентов вместо былых 8-9.

Тинькофф.

Впрочем, в любом случае это весьма достойная альтернатива МТС и Tele 2, в случае если операторы перестанут оказывать данную услугу или повысят сбор.

На всякий случай оговоримся, что все описанные способы актуальны на момент выхода материала. В будущем все может поменяться непредсказуемым образом.