Как скачать и обновить Clash Royale на Android и iPhone

Россию лишили самых скачиваемых мобильных игр, но поиграть в них можно и сейчас, если знать, что делать.

Мобильная игра Clash Royale была удалена из российских сервисов Google Play и App Store еще в начале 2022 года. Как и в случае с другой популярной мобильной игрой Brawl Stars, в Clash Royale можно поиграть из России, если проделать несколько несложных действий. Рассказываем, что нужно сделать.

Clash Royale — тактическая стратегия с элементами карточной игры. Выпущена 2 марта 2016 года Supercell — эта же компания разработала Brawl Stars.

Как скачать Clash Royale на Android

Для установки игры для начала нужно настроить загрузку приложений из сторонних источников. Для этого на Android выберите «Настройки», в настройках — «Приложения». Далее нажмите на три точки и выберите «Настройка приложений». Найдите пункт «Доступ к специальным приложениям», выберите «Установка неизвестных приложений». Нажмите на «Разрешено устанавливать неизвестные приложения в браузере Chrome».

На некоторых Android-телефонах типа Infinix все немного проще. Введите в поиске «Приложения». Выберите «Установка неизвестных приложений». Нажмите на «Яндекс. Браузер» или Chrome, включите ползунок напротив пункта: «Установка неизвестных приложений», далее «Разрешить из этого источника».

Пункт «Установка неизвестных приложений» на телефонах от Infinix.

После того как вы разрешили установку приложений из сторонних источников, зайдите на страницу Clash Royale по ссылке на Trashbox.ru. Выберите актуальную версию, нажмите на Скачать APK-файл. Установите его через раздел «Загрузки». Войдите (или зарегистрируйтесь) в свой аккаунт и начните играть.

Как скачать Clash Royale на iPhone

При поиске Clash Royale в российском App Store обнаружится, что такой игры не существует. А чтобы игра появилась, нужно произвести смену региона.

Зайдите в App Store, нажмите на аватар (самый верхний правый угол) и выберите пункт «Учетная запись» с вашим именем и фамилией. Выберите «Страна / регион» и «Изменить страну или регион».

Выбираем любой регион, кроме России и Беларуси. Подойдет США, Турция или Казахстан. Жмем на «Принять» и заполняем данные. Ставим в пункте «Способ оплаты» (нет) и вписываем имя и фамилию на английском.

Заполняем любой адрес города (в той стране, которую выбрали) и указываем всю информацию о себе: имя и фамилию, свой номер телефона, подойдет и ваш настоящий номер. После этого нажимаем на «Далее».

Смена региона на устройствах Apple.

После всех необходимых действий по смене региона ваш российский App Store поменяется на американский, турецкий или казахский, в зависимости от того, какой регион при смене аккаунта вы выбрали. Далее просто введите в поиске App Store название игры. Она должна появиться для скачивания.

Как обновить Clash Royale на Android и iOS

На Android обновить Clash Royale через официальный магазин приложений (Google Play) не выйдет. Придется каждый раз обновлять вручную. Для этого придется перекачивать APK-файл игры с Trashbox.ru и устанавливать его заново.

На iOS (iPhone и iPad) обновление происходит через App Store при измененной смене региона на США, Казахстан и другие страны.