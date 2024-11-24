Как ускорить скачивание игр и обновлений в Steam
Проблемы с загрузкой игр и обновлений в Steam становятся головной болью для геймеров. Причины медленного скачивания могут быть разнообразными: от перебоев в интернет-соединении до неверных настроек клиента.
Рассказываем, как оптимизировать работу Steam и увеличить скорость загрузки.
Проверьте интернет-соединение
Сначала убедитесь, что ваше интернет-соединение стабильно. Для этого измерьте скорость загрузки с помощью специальных сервисов, таких как Speedtest. Если она не соответствует ожиданиям, попробуйте:
— Перезагрузить модем или роутер.
— Подключиться к интернету через LAN-кабель вместо Wi-Fi.
— Ограничить количество устройств, использующих сеть во время загрузки.
Настройте сервер загрузки
Steam позволяет выбирать конкретный сервер для загрузки, что может значительно повлиять на скорость. Чтобы изменить сервер, выполните следующие шаги:
— Откройте Steam и зайдите в «Настройки».
— Перейдите на вкладку «Загрузка».
— В разделе «Регион загрузки» выберите менее загруженный сервер.
— Попробуйте несколько различных серверов, чтобы подобрать наиболее подходящий для вашего местоположения.
Уберите ограничения скорости загрузки
Проверьте, нет ли ограничений на скорость загрузки в настройках Steam:
— В меню «Настройки» откройте раздел «Загрузка».
— Убедитесь, что опция «Ограничить скорость скачивания» отключена или установлена на максимально возможное значение.
Отключите фоновые приложения
Программы, работающие в фоновом режиме, могут потреблять сетевой трафик. Закройте ненужные приложения вроде браузеров, стрим-сервисов и мессенджеров. В «Диспетчере задач» вы сможете увидеть, какие программы нагружают сеть.
Проверьте антивирусные и брандмауэрные настройки
Некоторые антивирусные программы и брандмауэры могут ограничивать или замедлять соединение Steam. Чтобы избежать этого, добавьте приложение в список исключений, что может значительно улучшить скорость загрузки.
Обновите драйвера и Windows
Убедитесь, что драйвера сетевой карты и операционная система обновлены до актуальных версий. Это может повысить общую производительность сети и, соответственно, ускорить процесс скачивания.