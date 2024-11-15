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Как включить отображение FPS в Counter-Strike 2 через консоль

Александр Свиридов
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Фото Reddit
Важный параметр, за которым нужно постоянно следить в соревновательных играх.

Большое значение в Counter-Strike 2 уделяется плавности и высокой производительности. Зачастую проблемы сказываются на частоте кадров, что препятствует комфортной игре.

Чтобы оперативно устранять неполадки, нужно контролировать этот показатель. Ниже вы найдете инструкцию, как включить отображение счетчика FPS в CS 2.

Команды для показа FPS в Counter-Strike 2

Посмотреть FPS можно несколькими способами. Самый популярный и привычный многим игрокам — через консоль разработчика. Откройте ее нажатием клавиши «~» (по умолчанию) и вставьте команду cl_hud_telemetry_frametime_show 2. Счетчик отобразится в верхнем правом углу экрана.

Альтернативной командой является cl_showfps 1. После ее активации в левой части экрана появится красная строчка с информацией о частоте кадров и названием карты. Чтобы убрать ее, используйте команду cl_showfps 0.

Команда cl_showfps обладает еще несколькими разновидностями:

Название команды

Что дает
cl_showfps 2

— показывает максимальное, среднее и минимальное значения пинга.
cl_showfps 3

— показывает задержку сервера.
cl_showfps 4

— показывает FPS и записывает значения в файл.
Counter-Strike. Самые полезные консольные команды в Counter-Strike 2

Как включить FPS в настройках Counter-Strike 2

Включить счетчик FPS можно и через настройки игры. Нажмите на шестеренку в левом верхнем углу экрана, перейдите во вкладку «Игра», выберите «Телеметрия» в горизонтальном меню. В строке «Показывать время и частоту кадров в секунду» установите «Если условия плохие» или «Всегда». В первом случае FPS и пинг будут отображаться только при ухудшении показателей, а во втором — постоянно.

Как включить FPS через Steam

Иногда внутренний счетчик FPS приводит к падению производительности CS 2. Чтобы получать актуальную информацию о частоте кадров и не испытывать проблемы с игрой, можно воспользоваться аналогичной функцией из Steam.

Перейдите в настройки приложения и выберите вкладку «В игре». В строке «Отображение частоты кадров» выберите удобное месторасположение счетчика. При желании можно активировать опцию «Контрастное отображение частоты кадров», чтобы всегда отчетливо видеть FPS.

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