Как положить деньги на кошелек в Steam через мобильного оператора МТС
Санкции доставили немало хлопот российским геймерам, но даже в такой ситуации хватает лазеек, любезно предоставленных различными компаниями. Например, мобильный оператор МТС предлагает пополнение кошельков в Steam для покупки игр в нынешних реалиях. Рассказываем о том, как это сделать.
Оговоримся, что это далеко не единственный способ, как пополнить Стим из России, но пока один из самых удобных и выгодных.
Ключевые плюсы пополнения Steam через МТС
- Относительно небольшая комиссия.
- Возможность пополнения аккаунтов из РФ, стран СНГ и США.
- Быстрое зачисление средств.
- Не нужно быть абонентом МТС.
Порядок действий при пополнении Steam через МТС
1) Переходим на сайт по ссылке.
2) Выбираем страну аккаунта. Пополнение американских аккаунтов производится при помощи ваучеров с фиксированной суммой: от 5 до 100 долларов. Инструкцию по их активации пришлют на указанный вами электронный ящик.
3) В случае с аккаунтами из России и стран СНГ все проще — вводим точное количество денег, название профиля в Steam и кликаем на «Оплатить».
4) Далее нужно отсканировать QR-код в приложении банка, подключенного к СПБ, и оплатить. Комиссия за сам перевод средств не взимается.
Как видите, все просто. Нюанс только один — вы не сможете узнать точную сумму пополнения средств до их поступления. Сервис берет две комиссии — 50 рублей за саму операцию и до 10% процентов за конвертацию средств. Возможно, потребуется перевести больше желаемого или провести несколько транзакций.