Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 22:50

Как положить деньги на кошелек в Steam через мобильного оператора МТС

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Создатель Steam Гейб Ньюэлл.
Фото reddit
Самый удобный на данный момент способ пополнения Steam, но, естественно, не единственный.

Санкции доставили немало хлопот российским геймерам, но даже в такой ситуации хватает лазеек, любезно предоставленных различными компаниями. Например, мобильный оператор МТС предлагает пополнение кошельков в Steam для покупки игр в нынешних реалиях. Рассказываем о том, как это сделать.

Оговоримся, что это далеко не единственный способ, как пополнить Стим из России, но пока один из самых удобных и выгодных.

Ключевые плюсы пополнения Steam через МТС

- Относительно небольшая комиссия.
- Возможность пополнения аккаунтов из РФ, стран СНГ и США.
- Быстрое зачисление средств.
- Не нужно быть абонентом МТС.

Порядок действий при пополнении Steam через МТС

1) Переходим на сайт по ссылке.

2) Выбираем страну аккаунта. Пополнение американских аккаунтов производится при помощи ваучеров с фиксированной суммой: от 5 до 100 долларов. Инструкцию по их активации пришлют на указанный вами электронный ящик.

Выбор способа пополнения и региона аккаунта.

3) В случае с аккаунтами из России и стран СНГ все проще — вводим точное количество денег, название профиля в Steam и кликаем на «Оплатить».

Процесс пополнения аккаунта и комиссия.

4) Далее нужно отсканировать QR-код в приложении банка, подключенного к СПБ, и оплатить. Комиссия за сам перевод средств не взимается.

Как видите, все просто. Нюанс только один — вы не сможете узнать точную сумму пополнения средств до их поступления. Сервис берет две комиссии — 50 рублей за саму операцию и до 10% процентов за конвертацию средств. Возможно, потребуется перевести больше желаемого или провести несколько транзакций.

Steam. Через какой сервис в России выгоднее пополнять кошелек Steam

3
0
Читайте также
Украинка Харлан обняла уроженку России после поединка на Олимпиаде
Экипаж МКС провел свою Олимпиаду в космосе
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

5 бонус-кодов для «Мира танков», актуальных на конец июля 2024 года

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости