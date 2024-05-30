Торренты или маркетплейсы: как поиграть в Ghost of Tsushima на ПК
Релиз Ghost of Tsushima на ПК состоялся 16 мая. Игра недоступна для покупки в 180 странах, где не работает сервис PSN. Однако способы поиграть в один из лучших эксклюзивов Sony на ПК все еще есть. О них мы вам и расскажем.
Путь первый: зеленый «магазин» (он же торрент)
Так как у бывших эксклюзивов PlayStation, выходящих на ПК, нет никакой серьезной защиты от взлома, то все проекты появляются на торрентах ровно в день релиза. Ghost of Tsushima не стала исключением из правил.
Игру можно скачать на множестве различных ресурсов, но давайте остановимся на сайте RuTracker — это один из самых доверенных трекеров в стране.
Если у вас наблюдаются какие-то проблемы с заходом на сайт, то рекомендуем скачать официальный плагин трекера в Chrome Web Store.
Ghost of Tsushima находится во вкладке «Горячие новинки». Размер — 59 ГБ.
Установка и запуск игры
1. Установить в удобное место, в названии папки не должно быть кириллицы.
2. Скопировать содержимое папки RUNE (на образе) в папку с игрой.
3. Запуск игры с файла GhostOfTsushima.exe в главной директории игры.
Путь второй: покупка лицензии
Если же вам важно обладать лицензией либо вы коллекционируете игры, несмотря на отсутствие игры в 180 странах, включая Россию, ее по-прежнему можно купить в магазинах и маркетплейсах. Среди них...
Buka.Shop
Купить ключ на Ghost of Tsushima можно на официальном сайте магазина «Буки».
На выбор игрокам доступны два варианта — версия ключа для России за 6365 рублей и версия для стран СНГ (кроме России и Беларуси) за 4799 рублей.
Разница в стоимости существенная, поэтому советуем покупать ключ для стран СНГ, если у вас есть, например, казахский Steam-аккаунт.
Kupikod
Приобрести «Призрак Цусимы» можно и на сайте Kupikod. Находится игра во вкладке с играми, недоступными в РФ. Стоимость на сайте — 4951 рубль.
Plati.Market
Также игру можно купить на рынке цифровых товаров Plati.Market. На сайте есть множество покупателей, которые продают Steam-гифты для игры.
Главное, что здесь нужно запомнить, — внимательно заполняйте свои данные и указывайте только тот аккаунт, для которого продавец предлагает копию Ghost of Tsushima. В противном случае вы рискуете остаться без игры и без денег.