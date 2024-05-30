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Торренты или маркетплейсы: как поиграть в Ghost of Tsushima на ПК

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Фото Ghost of Tsushima.
У ПК-самурая нет цели, есть только торрент

Релиз Ghost of Tsushima на ПК состоялся 16 мая. Игра недоступна для покупки в 180 странах, где не работает сервис PSN. Однако способы поиграть в один из лучших эксклюзивов Sony на ПК все еще есть. О них мы вам и расскажем.

Путь первый: зеленый «магазин» (он же торрент)

Так как у бывших эксклюзивов PlayStation, выходящих на ПК, нет никакой серьезной защиты от взлома, то все проекты появляются на торрентах ровно в день релиза. Ghost of Tsushima не стала исключением из правил.

Фото RuTracker.

Игру можно скачать на множестве различных ресурсов, но давайте остановимся на сайте RuTracker — это один из самых доверенных трекеров в стране.

Если у вас наблюдаются какие-то проблемы с заходом на сайт, то рекомендуем скачать официальный плагин трекера в Chrome Web Store.

Ghost of Tsushima находится во вкладке «Горячие новинки». Размер — 59 ГБ.

Установка и запуск игры

1. Установить в удобное место, в названии папки не должно быть кириллицы.
2. Скопировать содержимое папки RUNE (на образе) в папку с игрой.
3. Запуск игры с файла GhostOfTsushima.exe в главной директории игры.

Путь второй: покупка лицензии

Если же вам важно обладать лицензией либо вы коллекционируете игры, несмотря на отсутствие игры в 180 странах, включая Россию, ее по-прежнему можно купить в магазинах и маркетплейсах. Среди них...

Buka.Shop

Купить ключ на Ghost of Tsushima можно на официальном сайте магазина «Буки».

Фото Buka.Shop.

На выбор игрокам доступны два варианта — версия ключа для России за 6365 рублей и версия для стран СНГ (кроме России и Беларуси) за 4799 рублей.

Разница в стоимости существенная, поэтому советуем покупать ключ для стран СНГ, если у вас есть, например, казахский Steam-аккаунт.

Kupikod

Приобрести «Призрак Цусимы» можно и на сайте Kupikod. Находится игра во вкладке с играми, недоступными в РФ. Стоимость на сайте — 4951 рубль.

Ghost of Tsushima на Kupikod.

Plati.Market

Также игру можно купить на рынке цифровых товаров Plati.Market. На сайте есть множество покупателей, которые продают Steam-гифты для игры.

Фото Plati.Market.

Главное, что здесь нужно запомнить, — внимательно заполняйте свои данные и указывайте только тот аккаунт, для которого продавец предлагает копию Ghost of Tsushima. В противном случае вы рискуете остаться без игры и без денег.

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