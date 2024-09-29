Как пригласить друга в Deadlock

В любую онлайн-игру веселее играть вдвоем. Если друг не нуб, то сообща вы сможете побеждать чаще!

Новый проект Valve все еще находится в стадии закрытого доступа, но попасть туда совсем не сложно — инвайты раздаются налево и направо. А как пригласить в игру друга, если ему еще не досталось приглашения? Давайте узнаем.

Попросите друга создать аккаунт в Steam

Разумеется, если у него уже есть аккаунт, то этот пункт можно пропустить. В противном случае другу все-таки понадобится создать профиль в Steam.

Сделать это просто: зайдите на сайт Steam, прокрутите главную страницу вниз, нажмите «Присоединитесь» и следуйте инструкциям. То же самое можно сделать, предварительно установив приложение себе на компьютер.

Зафрендите друга в Steam

Еще один обязательный пункт — приглашения в Deadlock можно рассылать только друзьям. Выберите пункт «Друзья» в меню приложения, затем — «Добавить друга».

Остается только отправить другу собственный код дружбы или добавить его самостоятельно при помощи его кода.

Запустите игру

Приглашения в Deadlock высылаются из главного меню игры — следовательно, для начала ее надо запустить.

Пригласите друга

В правом нижнем углу располагается кнопка «Пригласить друзей». Щелкните по ней, а затем разыщите нужного вам друга по никнейму или аватарке. Выберите его — и приглашение отправится в путь.

Игра предупреждает о том, что доставка может задержаться на день или два, но обычно инвайты приходят гораздо быстрее.

Создайте партию или присоединитесь к ней

В правом верхнем углу главного меню вы обнаружите кнопку «Играть с друзьями». Нажмите ее и пригласите товарища в партию или отправьте ему код приглашения. Если игру создает ваш друг, то и приглашение придется отправлять ему. Теперь остается только нажать кнопку «Играть» и выбрать желаемый режим.

Готово! Теперь вы сможете играть в Deadlock вместе со своими друзьями. Разве это не восхитительно?