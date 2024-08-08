Игры с ключами в Hamster Kombat, как получать до 17 ключей в день

Придется схитрить, без этого никуда.

С недавних пор в Hamster Kombat стали появляться мобильные игры с ключами. Для чего нужны ключи — мы уже примерно знаем. Они не нужны сейчас, но обязательно понадобятся в будущем. Рассказываем, как получать максимальное количество ключей в приложении, тратя на это не так много времени.

Сколько ключей можно получить за день

По состоянию на 8 августа в Hamster Kombat можно получить до 17 ключей в день. 16 ключей — через мобильные игры в приложении. И еще 1 ключ, если проходить ежедневные мини-игры со свечами. Все просто: 1 головоломка = 1 ключ.

Что за мобильные игры в Hamster Kombat

В приложении Hamster Kombat, в разделе Playground, доступно четыре игры. Каждая игра дает до четырех ключей в сутки. Это обычные мобильные игры, которые нужно отдельно скачать на свое устройство. Насладиться игровым процессом мешает надоедливая реклама, от которой никак не избавиться.

Доступные мобильные игры в Hamster Kombat.

Bike Ride 3D — гоночный симулятор на велосипедах. Цель — дойти до финиша, избегая препятствий. Соперников можно таранить, а велосипеды — улучшать.

Train Miner — симулятор железной дороги. Игровой процесс построен вокруг поезда, который ездит по рельсам и добывает ресурсы. Для развития сети нужно улучшать поезда и использовать накопленные ресурсы.

Chain Cube — головоломка, где нужно объединять кубики с номерами, чтобы получилось большое число. Цель — превысить число 2048.

My Clone Army — стратегия, где нужно защищать крепость, создавая своих клонов.

Как быстро выбить ключи из мобильных игр

Вряд ли вы увлечетесь этими играми надолго из-за, опять же, назойливой рекламы и слишком простого, но монотонного геймплея. Тем более что ключи можно получить, даже не играя в эти игры, а просто просматривая рекламные ролики.

Но чтобы получить хотя бы 1 ключ с 1 игры, необходимо просмотреть от 5 до 8 рекламных роликов, каждый из которых длится от 30 секунд до минуты. Учитывая, что самый ценный ресурс человека — это время, то ежедневный монотонный процесс просмотра рекламы выдержит не каждый человек.

Чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь, игроки в Hamster Kombat придумали бота, который раз в 2 минуты генерирует код для одной из игр.

Для получения кода через бота необходимо:

1. Подписаться на Telegram-канал Мир в крипте.

2. Пройти в канал бота.

3. Написать в чате бота /start

4. Запросить код для любой игры.

Бот — бесплатный. Создатель канала сделал лимит. За 15 часов можно сгенерировать до 20 кодов на все 4 игры. На каждую из игр приходится по 5 кодов.

Коды отправляют прямо в чате.

История реально проверенная, но каков шанс блокировки аккаунта? По словам автора, она минимальная, так как это реально существующие коды из игр.

Коды вводятся как обычно.

Если же есть какие-то сомнения, то остается лишь единственный способ — играть в игры, смотреть рекламные ролики. Правда, на весь этот процесс уйдет полдня.

Еще 1 ключ гарантированно дает мини-игра

Если раньше на прохождение мини-игры отводилось до 30 секунд — сейчас на это дело есть минута. Этого времени достаточно, чтобы без проблем получить ключ, достаточно включить видео с прохождением головоломки.

Количество ключей будет учитываться при аирдропе

8 августа создатели приложения обновили раздел AirDrop, где появился список того, что будет учитываться при выходе монеты на крипто-рынок. Количество ключей, полученных игроком, входит в перечень первостепенной важности.

Если забивать на получение ключей, то это повлияет на распределение монет — игрок получит меньше монет, чем тот, кто на постоянной основе собирал ключи. Опять же, слова создателей «Хомяка» не гарант, но мы, о'кей, как обычно поверим.