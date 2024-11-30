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Интерактивная карта в S.T.A.L.K.E.R. 2: как найти все артефакты и оружие

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Без нее выжить можно, но с ней гораздо проще.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — большая игра. Возможно, долгие годы разработки не помогли выпустить ее в идеальном состоянии, но их хватило на то, чтобы создать огромную Зону и заполнить ее контентом. Разобраться в нем временами бывает непросто — именно эту проблему и призвана решить интерактивная карта.

Созданный фанатами ресурс отображает все интересное или опасное (часто это одно и тоже) в игровом мире. Здесь найдется все, что может представлять интерес.

Что есть на интерактивной карте S.T.A.L.K.E.R. 2

Все, что только можно представить: весь заранее прописанный лут, с отдельными категориями для уникальной экипировки и оружие, координаты тайников с примечаниями, расположение архи-аномалий, «пасхалки» от разработчиков.

Все метки разделены на несколько категорий:

  • Локации (архи-аномалии, базы, кровати, локации, точки интереса, доступ к подземным уровням)
  • Обычные предметы (оружие, патроны, тюнинг оружия, апгрейды оружия, рюкзаки, тела, сундуки, экипировка, трофеи, медицинские припасы, записки, КПК, сейфы, питание)
  • Уникальные предметы (артефакты, ключи, тайники, уникальная экипировка, уникальное оружие)
  • Персонажи (персонажи, проводники, медики, техники, торговцы)
  • Задания (основные задания, побочные задания)
  • Враги (аномалии, ловушки, враги)
  • Другое (пасхалки, закрытые двери, личные тайники)

Найти нужный пункт в подходящей категории не составит труда.

Как пользоваться интерактивной картой

Перейдите на карту по ссылке. По умолчанию на ней отображаются сразу все категории — в результате вся Зона оказывается покрыта множеством разноцветных меток. Поэтому лучше нажать кнопку «Отключить все» и затем выбрать только то, что нужно в конкретный момент.

Навигация очень проста — масштаб меняется колесиком мыши или кнопками «+» и «-», путешествовать по карте помогут стрелки или обычное перетаскивание курсором. Если зарегистрироваться, то можно будет отслеживать прогресс прохождения, ставя на карту собственные метки. Ну а пользователи с планым премиумом получат еще больше возможностей и избавятся от рекламы.

Стоит ли использовать интерактивную карту в S.T.A.L.K.E.R. 2

Как ни странно, нет — если речь идет о первом прохождении. Исследовать Зону гораздо интереснее самостоятельно — пусть даже результат получится далеко не идеальным. Однако любые ошибки будут частью истории конкретного игрока, ведь какое путешествие обходится без препятствий? Они делают путь более ярким.

Разумеется, никто не запрещает пользоваться картой и в этом случае — в конце концов, каждый играет как он хочет, да и застрять в игре может каждый. Однако лучше всего ресурс раскрывается в повторных прохождениях.

Вы уже были в этой версии Зоны, вас не удивить, и вернулись вы не на экскурсию, а чтобы увидеть именно то, чего еще не видели — ну или просто пройти тем же путем быстрее. В таком случае интерактивная карта окажется бесценной.

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