Какой будет игра Indiana Jones and The Great Circle от создателей Wolfenstein

На PlayStation 5 она, увы, не заглянет.

Возвращение профессора Джонса на большие экраны не задалось — «Индиана Джонс и колесо судьбы» провалился в прокате. Но это не значит, что у высокобюджетного проекта от MachineGames будет та же судьба.

Итак, рассказываем, что же мы знаем об Indiana Jones and The Great Circle. Это, между прочим, первая за долгие годы игра про этого персонажа, которую продюсирует сам Тодд Говард — один из главных создателей ролевых игр.

Дата выхода, платформы и цена

Выйдет «Индиана Джонс и Великий Круг» до конца 2024 года, но более точной информации у нас пока нет. Впрочем, нетрудно предположить, что речь идет об осени или вообще декабрьских каникулах. Ждать игру стоит на ПК и Xbox Series, а вот на PlayStation 5 она не заглянет — по крайней мере в ближайшее время. Кроме того, игра будет доступна в Game Pass прямо на релизе.

Появится она и в Steam — уже есть страница, благодаря которой мы знаем, что стоит ждать перевода субтитров на русский язык. Цена пока неизвестна, но, скорее всего, она будет стандартной — $ 70 для обычного издания.

Системные требования

Официальные системные требования игры еще неизвестны. Все спецификации, которые нетрудно найти в интернете — не более чем чьи-то догадки. Предыдущей игрой на движке id Tech 7 был DOOM: Eternal, отличающийся вполне доступными системными требованиями. Однако оптимизация зависит от навыков разработчиков, да и прошло со дня релиза последнего «Дума» уже четыре года.

Геймплей

Удивительнее всего то, что проект сделан с перспективой «от первого лица» — не самый типичный вид для игры по франшизе, которая вдохновила авторов Натана Дрейка и Лары Крофт. Впрочем, ранее студия MachineGames создавала игры именно от первого лица — например, последний Wolfenstein. Да и совсем обойтись без третьего лица не выйдет — в определенные моменты (например, во время трюков с кнутом) камера будет переключаться именно на него.

В остальном формула выглядит вполне узнаваемо — мы деремся врукопашную, стреляем, перепрыгиваем препятствия и решаем загадки. Именно так и должна выглядеть игра про Индиану Джонса, да так они и выглядели в прошлом — например, Indiana Jones and the Emperor's Tomb 2003 года. Открытого мира ждать не стоит, однако некоторые локации будут доступны для свободного исследования. Также в игре присутствуют погони с перестрелками — как на автомобилях, так и на самолетах. Говоря проще, скучно быть не должно.

Сюжет

Действие игры разворачивается в 30-е годы XX века, как и оригинальная трилогия фильмов. Это значит, что мы снова увидим молодого Индиану на пике своей формы. Озвучивает его Том Бэйкер — согласитесь, голос 81-летнего Харрисона Форда плохо подойдет герою, которому нет и сорока.

Если быть точным, то на дворе — 1937-й, и Индиане снова придется сражаться с солдатами нацистской Германии. Также в «Великом Круге» появятся и другие знакомые по фильмам персонажи — например, историк Маркус Броди.

Придется посетить немало экзотических локаций — Гималайские горы, Египет с его пирамидами и даже Ватикан. А начнется все с ограбления в университете, где преподает главный герой — именно это и сподвигнет его расследовать кражу некого артефакта. Сопровождать Индиану будет журналистка Джина Ломбарди.