Игры про супергероев Marvel и DC: топ самых качественных тайтлов

Супергеройский жанр подарил индустрии десятки проектов — от мрачных слэшеров про Бэтмена до ярких командных шутеров по вселенной Marvel. Один персонаж может предстать в самых разных играх: приключение, файтинг, тактическая стратегия или кооперативный экшен. В этой подборке собрали самые качественные и интересные тайтлы про супергероев Marvel, DC и не только, с кратким обзором, оценками и мнениями игроков по каждому проекту.

Супергеройские комиксы адаптировали в игры еще с 1980-х годов, но по-настоящему качественные проекты жанра появились значительно позже. Ниже — топ игр про супергероев, которые стоит собрать в своей библиотеке вне зависимости от того, какой персонаж и издательство комиксов вам ближе: Marvel или DC. Большинство игр про супергероев на ПК доступны и на консолях, а игры про супергероев Марвел продолжают выходить и пополнять список новыми способностями персонажей и свежими сюжетами уже сейчас.

Batman: Arkham (Asylum, City, Knight)

Где скачать: официальные магазины Steam, GOG, PlayStation Store, Xbox — в виде отдельных изданий или сборника Return to Arkham.

Трейлер Batman: Arkham Knight

Трилогия студии Rocksteady — золотой стандарт жанра и главный ответ со стороны DC на засилье Marvel в списке. Arkham Asylum (2009) происходит в закрытой психиатрической лечебнице, Arkham City (2011) открывает целый городской квартал-тюрьму, а Arkham Knight (2015) добавляет управляемый Бэтмобиль и завершает историю. Боевая система FreeFlow, построенная на ритмичных комбо и контратаках, стала эталоном для всего жанра на годы вперед.

Плюсы: продуманная боевая система, атмосфера мрачного Готэма, сильный детективный геймплей, узнаваемый актерский состав (Кевин Конрой в роли Бэтмена).

Минусы: Arkham Knight на старте страдал от слабой оптимизации на ПК; Бэтмобиль понравился не всем фанатам серии.

Batman: Arkham Knight. Фото Steam

По мнению критиков, Arkham City остается вершиной серии с результатом 96 баллов на агрегаторах — редкий случай, когда продолжение превосходит оригинал по всем параметрам. Игроки же чаще называют трилогию в целом лучшим воплощением Бэтмена в видеоиграх.

Marvel's Spider-Man 1 + 2

Где скачать: PlayStation Store, Steam (ПК-версии обеих частей).

Трейлер Marvel's Spider-Man 2

Дилогия студии Insomniac Games — современный эталон игр про Человека-паука. Первая часть 2018 года подарила проработанную версию Питера Паркера и открытый мир Нью-Йорка, а Spider-Man 2 (2023) добавила второго играбельного персонажа — Майлза Моралеса — и сюжетную линию с Веномом. Передвижение по городу на паутине остается одной из самых приятных механик во всем жанре.

Плюсы: эффектное передвижение, сильный сюжет, два играбельных героя во второй части, проработанный открытый мир.

Минусы: структура миссий местами повторяется, побочный контент не всегда разнообразен.

Обозреватель GameSpot Джордан Рамэ в своей рецензии написал, что Spider-Man 2 — «величайшая супергеройская игра из когда-либо созданных». Схожего мнения придерживается и большинство критиков: дилогия стабильно занимает верхние строчки рейтингов среди игр про супергероев.

Где скачать: переиздания доступны через коллекции ретроигр и эмуляцию на лицензированных сервисах; оригинал выходил на PS1, N64, Dreamcast и ПК.

Классика от студии Neversoft, вышедшая независимо от фильмов Сэма Рэйми и основанная на комиксах. Эта игра про Человека-паука стала одной из первых, где паутинные перемещения ощущались действительно свободными, а не заскриптованными. Сюжет сводит вместе целую галерею злодеев — от Электро до Карнажа.

Плюсы: одна из первых по-настоящему свободных систем паутинного передвижения, узнаваемый актерский состав озвучки, ностальгическая ценность.

Минусы: графика и управление заметно устарели по современным меркам.

Marvel's Spider-Man 2. Фото Steam

Игроки старшего поколения регулярно называют эту игру одним из лучших воплощений персонажа своего времени, а критики в 2000 году отмечали ее за смелость в адаптации комиксовых сюжетных арок.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Где скачать: Steam, PlayStation Store, Xbox.

Трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy

Линейное приключение от Eidos Montreal с Питером Квиллом (Звездным Лордом) в качестве единственного играбельного персонажа и остальными Стражами под управлением ИИ. Несмотря на скромные продажи на старте, игра приятно удивила критиков остроумными диалогами, крепким сюжетом и фирменным юмором, достойным оригинальных комиксов.

Плюсы: отличный сценарий и диалоги, яркий визуальный стиль, саундтрек из хитов 80-х. Минусы: боевая система не предлагает ничего революционного, коммерческий провал привел к отсутствию сиквела.

Marvel's Guardians of the Galaxy. Фото Steam

Критики единодушно называют игру одной из самых недооцененных в жанре — многие обзоры удивлялись, насколько качественным получился проект, обойденный вниманием аудитории на релизе.

The Punisher

Где скачать: цифровые магазины ретроигр, оригинал выходил на PS2, Xbox и ПК.

Трейлер The Punisher

Жестокий, провокационный шутер от третьего лица студии Volition с культовой механикой допросов: пойманных врагов можно было запугивать разными способами, чтобы выбить информацию. Для своего времени (2005 год) игра выделялась брутальностью, нетипичной для супергеройского жанра, ориентированного на более широкую аудиторию.

Плюсы: уникальная механика допросов и казней, мрачная атмосфера, точно передающая дух комиксов про Карателя.

Минусы: однообразный шутерный геймплей вне фирменных механик, устаревшая графика.

The Punisher. Фото Reddit

Фанаты персонажа до сих пор ценят эту игру выше многих современных альтернатив именно за верность духу первоисточника — здесь Фрэнк Касл остается беспощадным мстителем, а не адаптированным под рейтинг супергероем.

Spider-Man: Shattered Dimensions

Где скачать: цифровые магазины с поддержкой классических релизов; оригинал выходил на PS3, Xbox 360, Wii и ПК.

Трейлер Spider-Man: Shattered Dimensions

Необычная концепция от студии Beenox: игрок переключается между четырьмя версиями Человека-паука из разных вселенных — классической Amazing, нуарной Noir, футуристической 2099 и Ultimate, — каждая со своим визуальным стилем и игровой механикой. Такой подход позволил создателям поэкспериментировать с жанрами внутри одной игры.

Плюсы: смелая творческая концепция, разнообразие визуальных стилей, качественная боевая система.

Минусы: не все четыре линии получились равноценными по глубине геймплея.

Spider-Man: Shattered Dimensions. Фото Reddit

Критики особенно выделяли именно идею параллельных измерений — редкий случай, когда супергеройская игра рисковала форматом ради творческого эксперимента, а не следовала проверенной формуле.

X-Men Origins: Wolverine

Где скачать: цифровые магазины ретроигр; оригинал выходил на PS3, Xbox 360 и ПК.

Трейлер X-Men Origins: Wolverine

Игра от Raven Software стала редким примером, когда проект по мотивам посредственного фильма оказался значительно лучше первоисточника. Нецензурированная версия получила рейтинг «только для взрослых» за откровенное насилие — отрубленные конечности и фонтаны крови органично вписались в образ персонажа с регенерацией.

Плюсы: жестокая и зрелищная боевая система, верность характеру персонажа, регенерация как игровая механика.

Минусы: линейная структура уровней, слабая проработка сюжета за пределами боевых сцен.

X-Men Origins: Wolverine. Фото Reddit

Даже спустя годы эту игру регулярно вспоминают в списках лучших адаптаций по мотивам фильмов — редкость для жанра, где киноигры обычно ассоциируются с низким качеством.

Deadpool

Где скачать: Steam, PlayStation Store, Xbox.

Трейлер Deadpool

Игра студии High Moon Studios с озвучкой Нолана Норта полностью построена вокруг фирменного юмора персонажа: Дэдпул постоянно обращается напрямую к игроку, ломает четвертую стену и комментирует происходящее в духе первоисточника. Боевая система сочетает рукопашный бой и стрельбу из огнестрельного оружия.

Плюсы: уникальная подача юмора, отличная озвучка, верность характеру персонажа. Минусы: однообразный геймплей на длинной дистанции, средняя техническая реализация.

Deadpool. Фото Reddit

Игроки ценят проект в первую очередь за атмосферу и диалоги — многие называют его «игрой ради персонажа», где именно харизма Дэдпула вытягивает весь остальной опыт.

LEGO Marvel's Avengers

Где скачать: Steam, PlayStation Store, Xbox, Nintendo eShop.

Трейлер LEGO Marvel's Avengers

Семейное приключение от TT Games, охватывающее сюжеты нескольких фильмов Marvel в фирменном лего-стиле с юмором и огромным ростером играбельных персонажей. Открытый мир, кооператив для двух игроков и десятки собираемых предметов делают игру отличным выбором для совместного прохождения с детьми.

Плюсы: огромный список играбельных героев, доступный для любого возраста геймплей, юмористическая подача серьезных сюжетов.

Минусы: однообразные головоломки, геймплей почти не меняется от игры к игре в рамках серии LEGO.

LEGO Marvel's Avengers. Фото Steam

Родители и дети регулярно называют игры серии LEGO лучшим способом познакомить младшую аудиторию с вселенной супергероев без излишней жестокости оригинальных комиксов.

Marvel's Midnight Suns

Где скачать: Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox.

Трейлер Marvel's Midnight Suns

Необычный эксперимент от Firaxis Games (создателей серии XCOM): тактическая стратегия с карточной боевой системой, совмещенная с элементами социального симулятора — между миссиями игрок общается с героями в их штаб-квартире, Эбби. Несмотря на слабые продажи, критики высоко оценили глубину боевой системы.

Плюсы: оригинальная и глубокая карточная боевая система, сильная проработка персонажей, высокая реиграбельность.

Минусы: медленный старт из-за обучающих механик, коммерческий провал остановил выпуск запланированного дополнительного контента.

Marvel's Midnight Suns. Фото Steam

Критики называли игру одной из самых недооцененных стратегий года — многие обзоры отмечали, что именно коммерческий провал, а не качество, определил ее судьбу.

Marvel Rivals

Где скачать: Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox (бесплатно, условно-бесплатная модель).

Трейлер Marvel Rivals

Условно-бесплатный командный шутер от NetEase Games с разрушаемыми аренами и десятками играбельных героев и злодеев Marvel. На старте в декабре 2024 года игра собрала рекордный онлайн, а за почти два года существования набрала свыше 40 миллионов зарегистрированных игроков по всему миру. В 2026 году в игру добавили кооперативный PvE-режим Marvel Zombies.

Плюсы: бесплатный вход, узнаваемый ростер героев, разрушаемые уровни, регулярные обновления контента.

Минусы: типичные для жанра опасения по поводу баланса после выхода новых персонажей, сезонная просадка онлайна со временем.

Marvel Rivals. Фото Steam

На Steam игра держит статус «в основном положительные отзывы» — более 70% рецензий положительные. Игроки особенно хвалят разнообразие стилей боя разных героев и регулярность контентных обновлений.

LEGO Marvel Super Heroes 2

Где скачать: Steam, PlayStation Store, Xbox, Nintendo eShop.

Трейлер LEGO Marvel Super Heroes 2

Продолжение оригинальной LEGO Marvel Super Heroes с сюжетом вокруг путешествий во времени и городом Хронополис, объединяющим эпохи и измерения. Ростер персонажей здесь даже больше, чем в предыдущих частях серии, включая редких и необычных героев комиксов.

Плюсы: масштабный открытый мир, рекордный список персонажей для серии, фирменный юмор лего-игр.

Минусы: структура миссий почти не отличается от предыдущих частей серии.

LEGO Marvel Super Heroes 2. Фото Steam

Фанаты серии отмечают именно разнообразие персонажей как главное достоинство этой части — среди играбельных героев попадаются даже малоизвестные широкой аудитории комиксовые фигуры. На официальной странице игры в Steam собирать полный ростер героев предлагают как отдельное долгосрочное занятие помимо основного сюжета.

Marvel's Avengers

Где скачать: игра снята с продажи во всех цифровых магазинах после закрытия серверов.

Трейлер Marvel's Avengers

История этой игры от Crystal Dynamics — предостережение для всего жанра. Одиночная кампания на старте получила смешанные, но в целом неплохие отзывы, однако ставка на модель живого сервиса с постоянным контентом провалилась: аудитория быстро покинула игру, а в сентябре 2023 года издатель Square Enix официально закрыл серверы и прекратил поддержку проекта.

Плюсы: достойная одиночная сюжетная кампания на старте, качественная постановка катсцен.

Минусы: провальная модель живого сервиса, закрытие серверов всего через три года после релиза.

Marvel's Avengers. Фото Steam

Критики и игроки сходятся в одном: концептуально игра была интересной, но стратегические решения издателя похоронили потенциально хороший проект — поучительный пример того, как не стоит монетизировать супергеройскую франшизу.

Что нового в супергеройских играх

2026 год оказался особенно богат на новинки жанра, о которых пока мало где пишут в развернутых подборках. В августе вышла Marvel Tokon: Fighting Souls — командный файтинг 4 на 4 от студии Arc System Works (авторов Guilty Gear и Dragon Ball FighterZ), ставший первой крупной попыткой возродить формулу Marvel vs. Capcom спустя годы ожидания фанатами. А 15 сентября вышла Marvel's Wolverine от Insomniac Games — куда более мрачный и жестокий проект по сравнению с их же дилогией про Человека-паука, сделавший ставку на линейный, кинематографичный экшен вместо открытого мира.

Обе игры показывают, что жанр не стоит на месте даже спустя десятилетия доминирования одних и тех же формул: студии пробуют новые поджанры — от командных файтингов до мрачных линейных боевиков, — расширяя привычные границы супергеройских адаптаций.

Частые вопросы

Какая игра про супергероев считается лучшей? По совокупности оценок критиков и мнений игроков чаще всего называют Marvel's Spider-Man 2 и трилогию Batman: Arkham — оба проекта регулярно возглавляют рейтинги жанра.

Есть ли бесплатные игры про супергероев? Да, Marvel Rivals распространяется по условно-бесплатной модели и доступна без покупки на ПК и консолях.

Какие игры про супергероев подойдут детям? Серия LEGO Marvel (LEGO Marvel's Avengers, LEGO Marvel Super Heroes 2) создана специально для семейного и детского досуга без излишней жестокости.

Почему закрыли Marvel's Avengers? Из-за провала модели живого сервиса и быстрого оттока игроков издатель Square Enix остановил поддержку и закрыл серверы в сентябре 2023 года.