Промокоды для Honkai Star Rail, действующие в ноябре 2024 года

Еще одна популярная аниме-игра. И еще один грузовик с бесплатными подарками.

Honkai Star Rail похожа на Genshin Impact и геймплеем, и подбором персонажей. И это логично, учитывая, что игры разработала одна и та же студия из Китая.

Принцип выбивания персонажей в Honkai однотипен — он такой же, как и в Genshin. Для этого понадобится большое количество звездных нефритов.

Звездный нефрит — внутриигровая валюта, напоминающая примогемы из Genshin, которая позволяет покупать специальные пропуска, необходимые для выбивания новых пятизвездочных персонажей и световых конусов.

К счастью, звездный нефрит можно получить и бесплатно через промокоды. Рассказываем, какие промокоды действуют в Honkai Star Rail в ноябре 2024 года.

Промокоды для Honkai Star Rail в ноябре 2024 года

Название промокода Что дает в Honkai 3A23UG9FR24T 50 звездного нефрита и 10 000 кредитов. EB3KUYQW833P 50 звездного нефрита и 10 000 кредитов. ZTMQF2R7D1X8M 20 000 кредитов, x3 Путеводитель путешественника, x3 Радость небожителя. STARRAILKARAOKE x3 Путеводитель путешественника, x3 Разреженный эфир, x3 Лечебный спрей. RAPPAISHERE 20 000 кредитов, x3 ослепительные печати ниндзя. 4AKKCZQF92P3 x3 Утраченный кристалл, x2 голографических билетов «Сладкие мечты» RAPPANINJADICT x3 Путеводитель путешественника, x4 Лечебный спрей. KFWJM3H8L1Q6Y 20 000 кредитов, x3 Путеводитель путешественника, x3 омолаживающие гранулы. STARRAILGIFT 50 звездного нефрита, x2 Путеводитель путешественника, x5 бутылок газировки, 10 000 кредитов.

Как активировать промокоды в Honkai Star Rail

Для активации кодов в Honkai вам сначала нужно выполнить миссию «Момент вселенского спокойствия», чтобы разблокировать функцию почтового ящика.

Затем вы можете либо посетить сайт игры, либо активировать коды в игре.

Активировать коды на веб-сайте

Чтобы активировать один из промокодов Honkai Star через сайт, необходимо:

1. Войти на сам сайт.

2. Выбрать сервер, на котором вы играете, войти в аккаунт.

3. Ввести один из кодов, нажав на «Активировать».

4. Проверить почтовый ящик в игре.

Активировать коды в игре

Чтобы активировать коды в игре, необходимо:

1. Открыть главное меню телефона в игре при помощи esc на ПК, на смартфонах — значок телефона в левом верхнем углу экрана.

2. Выбрать значок с тремя точками, который расположен над вашим рейтингом первопроходца в верхней части экрана.

3. Нажать на «Активировать код».

4. Ввести один из кодов, затем нажать на «Подтвердить».

Если вы введете один из промокодов, который никогда раньше не использовали, то получите награды, отправленные на ваш внутриигровой почтовый ящик — значок конверта в меню вашего телефона. Вы должны зайти в свой почтовый ящик и получить там награды, чтобы добавить их в свой инвентарь.

Если вы пытаетесь активировать один из кодов, а игра сообщает, что он неверен, то, вероятно, вы пытаетесь активировать код с истекшим сроком действия.