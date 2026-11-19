Чит-коды GTA 6: все известные комбинации на PS5 и Xbox

В Grand Theft Auto VI есть 61 чит в пяти категориях, но пользоваться ими с начала игры нельзя: в первую очередь нужно завершить сюжет Джейсона и Люсии. На 19 ноября опубликованы комбинации для части кодов. Ниже — найденные сочетания, условия их открытия, правила ввода и ограничения.

В опубликованных руководствах PowerPyx, PC Gamer, GamesRadar+ и Red Bull совпадают основные правила: список читов появляется после финала истории во вкладке «Прогресс», а для большинства эффектов дополнительно нужно выполнить испытание. Даже правильно набранная комбинация не сработает, если чит еще закрыт.

Сколько чит-кодов есть в GTA 6

Персонаж 10 Деньги, броня, концентрация, дополнительные эффекты Оружие и бои 11 Боезапас, патроны, особые эффекты Транспорт 21 Вызов автомобилей и другой техники Мир и погода 3 Время суток и погодные условия Графические фильтры 16 Внешний вид изображения

Полный перечень включает 61 эффект. Это не означает, что уже известны вся 61 последовательность кнопок: опубликованные руководства продолжают дополняться. В таблицах ниже приведены 17 сочетаний, совпадающих в крупных справочниках на 19 ноября.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Как вводить чит-коды GTA 6 на PlayStation 5 и Xbox

1. Пройдите основную сюжетную кампанию. Затем откройте раздел «Прогресс» и вкладку с читами.

2. Выполните условие открытия нужного эффекта. Завершенные до финала сюжета испытания также учитываются.

3. Во время свободного исследования мира нажмите «Вверх» на крестовине геймпада, чтобы достать телефон.

4. На PS5 удерживайте L1 и нажмите R1. На Xbox Series X/S используйте LB и RB.

5. Введите последовательность направлений на крестовине точно в указанном порядке.

Схема ввода комбинаций чит-кодов GTA 6 на геймпадах. Фото «СЭ»

Все опубликованные сочетания состоят из направлений крестовины. Набор стрелок одинаков для PlayStation и Xbox; отличаются только кнопки, которые используются перед вводом.

Таблица рабочих чит-кодов GTA 6

Первая колонка описывает результат, вторая — последовательность нажатий. Перед вводом убедитесь, что соответствующий эффект разблокирован в вашем сохранении. Таблицы составлены по опубликованным руководствам, а не по собственному тестированию редакции.

Деньги, персонаж и полиция

Чит-коды на деньги, персонажа и полицию в GTA 6. Фото «СЭ»

Оружие и боевые эффекты

Чит-коды на оружие и боевые эффекты в GTA 6. Фото «СЭ»

Автомобили и техника

Чит-коды на автомобили и технику в GTA 6. Фото «СЭ»

Погода

Чит-код на погоду в GTA 6. Фото «СЭ»

Визуальные фильтры

Чит-коды на визуальные фильтры в GTA 6. Фото «СЭ»

*Для максимального боезапаса PC Gamer указывает 20 бронзовых медалей, а PowerPyx и Red Bull — 25. Комбинация совпадает; точный порог следует смотреть в игровом меню «Прогресс».

**Для пожарной машины MTL Pumper отдельные руководства по-разному описывают требование к открытию. Саму последовательность они приводят одинаково.

***PowerPyx и Red Bull связывают смену погоды с прохождением сюжета; GamesRadar+ дополнительно упоминает открытие всей карты. Точное требование следует проверить в меню игры.

Есть ли в GTA 6 код на деньги

Да. Комбинация действительно добавляет 250 000 долларов. Она открывается после завершения основной истории. Это единственный денежный чит в опубликованном перечне, и его нельзя использовать, чтобы облегчить первое прохождение сюжета.

Чит-коды на деньги, персонажа и полицию в GTA 6. Фото «СЭ»

Важно учитывать еще одно ограничение: после применения чита сохранение прогресса в текущей игровой сессии отключается. Поэтому полученные с помощью комбинации деньги не стоит рассматривать как способ постоянно увеличить капитал в обычном прохождении.

Коды на оружие, патроны, броню и бессмертие

Для оружия опубликованы комбинации, которые заполняют запас патронов, делают боезапас бесконечным и убирают необходимость перезаряжаться. Они открываются через испытания в тире: бронзовые, серебряные и золотые медали. Это разные эффекты, и коды не заменяют друг друга.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Чит на бронежилет открывается после 100 тренировок. Отдельного кода на полное бессмертие в опубликованном списке нет. Есть другие защитные возможности, включая отсутствие урона от падения, но последовательность для последнего эффекта пока не приводится в основных руководствах.

Читы на машины, танк, вертолет и самолет

В игре заявлен 21 чит для вызова транспорта. На момент проверки крупные справочники приводят комбинации для Maibatsu Boomazoom, пожарной машины MTL Pumper и бульдозера HVY Bulldozer. Они перечислены выше.

В перечне также есть танк Hauners Rhino Tank, вертолет Nagasaki Sea Sparrow, истребитель Hauners P-996 Lazer, спорткар Truffade Thrax и мотоцикл Maibatsu Sanchez. Однако кнопочные последовательности для них еще не указаны в основных руководствах. Поэтому переносить коды транспорта из GTA 5 в GTA 6 нельзя.

Hauners Rhino Tank Закончить все испытания на выживание Не опубликована Nagasaki Sea Sparrow Выполнить пять исследовательских испытаний Не опубликована Hauners P-996 Lazer Завершить все испытания Не опубликована Truffade Thrax Завершить все испытания покупок Не опубликована Maibatsu Sanchez Выполнить пять криминальных испытаний Не опубликована

Можно ли сохраняться после использования читов

Нет. PowerPyx и PC Gamer сообщают, что после активации чита сохранение становится недоступным до окончания игровой сессии; получение трофеев и достижений также блокируется. Это касается и тех читов, которые просто меняют погоду или картинку, а не дают игровое преимущество.

Перед экспериментами стоит создать обычное сохранение без читов. Чтобы продолжить прохождение с возможностью сохраняться и получать достижения, завершите сессию и загрузите предыдущее сохранение.

Почему чит-коды GTA 6 не работают

1. Не пройден сюжет. До финальных заданий раздел с читами не доступен.

2. Не выполнено испытание для конкретного эффекта. Знание комбинации само по себе ничего не открывает.

3. Нарушен порядок ввода: сначала нужно достать телефон и использовать L1/R1 или LB/RB, затем набрать стрелки.

4. Комбинация взята из GTA 5, Vice City или San Andreas. Старые телефонные номера и привычные последовательности в GTA 6 не работают.

5. Игрок ориентируется на устаревшую таблицу. По мере открытия новых эффектов условия и опубликованные комбинации нужно сверять с игровым меню.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Сторонние «генераторы денег», взломанные APK и файлы для установки читов не имеют отношения к встроенной системе GTA 6. Загрузка подобных программ создает риск потери данных и доступа к аккаунтам.

Есть ли чит-коды GTA 6 на ПК и в сетевом режиме

На старте Grand Theft Auto VI доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Версию для ПК Rockstar пока не выпустила, поэтому публиковать «рабочие комбинации для клавиатуры GTA 6» нет оснований. Описанные выше способы ввода относятся к консольной одиночной игре, а не к сетевому режиму.

Коротко о читах GTA 6

Когда открываются читы? После завершения основного сюжета и выполнения условий для конкретного эффекта.

Сколько их всего? 61, но далеко не все комбинации кнопок уже опубликованы.

Одинаковы ли коды для PS5 и Xbox? Да, направления стрелок совпадают; отличаются обозначения L1/R1 и LB/RB.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Есть ли чит на деньги? Да, один известный код на 250 000 долларов.

Можно ли сохранить игру после ввода? Нет, до завершения сессии сохранения и получение достижений отключены.

Есть ли код на бессмертие? В опубликованном списке отдельной комбинации на полную неуязвимость нет.