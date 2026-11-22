GTA 6 Ultimate Edition: что входит и чем отличается от Standard
- Коротко об Ultimate Edition
- GTA 6 Ultimate vs Standard: главные отличия изданий
- Что входит в GTA 6 Ultimate Edition: полный список бонусов
- Эксклюзивные автомобили и транспорт Ultimate Edition
- Оружие и варианты снаряжения
- Одежда, мастерские и дополнительные услуги
- Сколько стоит GTA 6 Ultimate Edition на PS5 и Xbox
- Как обновить GTA 6 Standard до Ultimate Edition
- Бонусы за предзаказ GTA 6: доступны ли они в Ultimate
- Стоит ли покупать GTA 6 Ultimate Edition
- Частые вопросы о GTA 6 Ultimate Edition
Обе версии вышли 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Если интересует только история Джейсона и Лусии, достаточно Standard. Ultimate рассчитана на тех, кто хочет больше возможностей для персонализации героев и эксклюзивный контент, который открывается по мере прохождения. Дополнительного сюжетного финала издатель не обещает.
Коротко об Ultimate Edition
-
Платформы: PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК-версия Ultimate Edition официально не объявлена.
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Формат: цифровое издание. Отдельной коробочной Ultimate с диском нет.
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В составе: полная GTA VI и 16 позиций из пакета Ultimate Edition Upgrade.
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Цена в США: 100 долларов против 80 долларов за Standard. Отдельный Upgrade в американском Xbox Store указан за 20 долларов.
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Предзаказ: акция с Vintage Vice City Pack и месяцем GTA+ завершилась 19 ноября. Для новых покупок 20 ноября эти подарки не гарантированы.
GTA 6 Ultimate vs Standard: главные отличия изданий
|
Полная GTA VI
|
Есть
|
Есть
|
Сюжет Джейсона и Лусии
|
Тот же
|
Тот же
|
Эксклюзивные машины и транспорт
|
Нет пакета Ultimate
|
Есть
|
Оружие и варианты оформления
|
Нет пакета Ultimate
|
Есть
|
Одежда, мастерские, услуги
|
Нет пакета Ultimate
|
Есть
|
Vintage Vice City Pack
|
Только по условиям прошлой акции
|
Только по условиям прошлой акции
|
Бесплатный месяц GTA+
|
Только по условиям прошлой акции
|
Только по условиям прошлой акции
|
Формат
|
Цифровая версия или код в коробке
|
Цифровая версия
|
Цена в США
|
79,99 доллара
|
99,99 доллара
Что такое GTA 6 Ultimate Edition
Rockstar прямо уточняет, что бонусы распределены по главам. Получить весь список сразу после первого запуска нельзя: новые возможности открываются по ходу игры. Точный момент доступа зависит от конкретного предмета. Ниже приведен официальный состав без неподтвержденных обещаний о скорости транспорта, уникальном оружейном уроне или новых концовках.
Что входит в GTA 6 Ultimate Edition: полный список бонусов
|
'95 Grotti Cheetah
|
Спорткар
|
Ближе к поздним главам
|
Rockstar / PS Store
|
Hawk & Little Morgan Revolvers
|
Пара револьверов
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Personalized Weapon Variants
|
Оформление пистолетов
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Vice City Style
|
Одежда, прически, тату
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Jason's Safehouse Vehicles
|
Мотоцикл и каяк
|
Связаны с убежищем Джейсона
|
Rockstar / PS Store
|
Ganado Retro Build
|
Модификация пикапа
|
При доступе к тюнингу
|
Rockstar / PS Store
|
Rideout Customs Mod Shop
|
Автомастерская
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Sara's Unisex Salon
|
Салон красоты
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Shitzu Squalo
|
Моторная лодка
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Stock 305 Clothing Store
|
Магазин одежды
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
'67 Vapid Dominator Buggy
|
Багги и гараж
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Electric Fang Tattoo Parlor
|
Тату-салон
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
One-Eyed Willie's Mod Shop
|
Мастерская для внедорожников
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Goodtime Gear
|
Коллекция вещей
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
PTT Youngin$ Compound
|
Локация с контрабандой
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
|
Classic Car Collection
|
Коллекционные задания
|
По мере прохождения
|
Rockstar / PS Store
Эксклюзивные автомобили и транспорт Ultimate Edition
'95 Grotti Cheetah — спортивный автомобиль в ретрофутуристическом оформлении, вдохновленном серединой 1990-х. PlayStation Store указывает, что он предназначен для поздних этапов игры. Позиция Shitzu Squalo представляет собой моторную лодку, пришвартованную у Washington Beach: у нее особая розово-голубая окраска и ящик с оружием на борту.
'67 Vapid Dominator Buggy — внедорожная версия классической модели с отдельным Paradise Garage в Watson Bay. В гараже предусмотрены оружейный шкаф и место для передачи добычи скупщику. Ganado Retro Build — комплект модификаций для пикапа Vapid Ganado Джейсона, а не самостоятельный автомобиль.
Jason's Safehouse Vehicles объединяет мотоцикл Dinka Enduro и каяк Crest Kayak. Classic Car Collection — не мгновенная выдача парка машин, а отдельные поручения: коллекционер Уайман предлагает искать брошенные классические автомобили и возвращать их к жизни. Указывать скорость, мощность и цены этих моделей без игровых замеров было бы преждевременно.
Оружие и варианты снаряжения
Hawk & Little Morgan Revolvers — два револьвера с рисунками пальм, гравировкой и прицелами. В их официальном описании есть прямая отсылка к наследию Версетти из классической GTA: Vice City. Само упоминание, впрочем, не подтверждает появления Томми Версетти в сюжете.
Personalized Weapon Variants добавляет именные варианты пистолетов Girardi ES9 для Джейсона и Klose K17 для Лусии с декоративной гравировкой. Rockstar не заявляла, что такие варианты обеспечивают гарантированное преимущество в GTA Online: они относятся к составу одиночной GTA VI.
Одежда, мастерские и дополнительные услуги
Vice City Style объединяет специальные костюмы, прически, татуировки и другие детали внешности. Goodtime Gear — коллекция вещей в стилистике персонажа телешоу Макки-аллигатора. За одеждой также можно отправиться в Stock 305 Clothing Store, а за новой прической, макияжем или маникюром — в Sara's Unisex Salon.
Rideout Customs Mod Shop посвящена кастомизации автомобилей: интерьерам, дискам и характерному для южных штатов стилю donk. One-Eyed Willie's Mod Shop специализируется на внедорожном тюнинге, а Electric Fang Tattoo Parlor предлагает более 50 авторских татуировок. Наконец, PTT Youngin$ Compound — отдельная игровая локация, где можно раздобыть редкие предметы и контрабанду. Наличие магазина или мастерской в составе Ultimate не означает, что каждая услуга в ней бесплатна.
Сколько стоит GTA 6 Ultimate Edition на PS5 и Xbox
Объявленная Take-Two американская цена Ultimate — 100 долларов. Standard стоит 80 долларов, поэтому доплата составляет ровно 20 долларов. В американском Microsoft Store стоимость отдельного Ultimate Edition Upgrade на момент проверки также указана как $ 20. В PlayStation Store встречается карточка того же дополнения, но его фактическую доступность и цену необходимо проверять для конкретного аккаунта.
Цены приведены для США. В других регионах стоимость зависит от местного магазина и налогов; официального универсального ценника в рублях нет.
Можно ли купить GTA 6 Ultimate на диске или в коробке
Нет. Ultimate Edition продается только в цифровом формате. В коробке Standard находится код загрузки, а не диск. Чтобы получить бонусы Ultimate, покупатель Standard должен активировать игру, а затем отдельно приобрести Upgrade.
Как обновить GTA 6 Standard до Ultimate Edition
Если Standard уже куплена, приобретать вторую полную копию GTA VI не нужно: Ultimate Edition Upgrade добавляет содержимое расширенного издания к имеющейся лицензии.
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Откройте библиотеку PS5 или Xbox и убедитесь, что Standard Edition активирована на нужной учетной записи.
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Найдите GTA VI в консольном магазине и откройте раздел дополнений.
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Проверьте Ultimate Edition Upgrade и его стоимость для вашего региона.
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Убедитесь, что дополнение применимо к существующей лицензии, затем подтвердите покупку.
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Запустите GTA VI и проверяйте открытие предметов по мере развития сюжета.
Бонусы за предзаказ GTA 6: доступны ли они в Ultimate
Vintage Vice City Pack и месяц GTA+ нужно отделять от постоянного состава Ultimate. До 20 ноября 2026 года акция действовала для подходящих покупок обеих версий. В Vintage Vice City Pack входили седан '55 Vapid Stanier с гаражом, одежда, прически и специальный вариант оформления оружия. Бонусный месяц GTA+ предоставлялся при соблюдении условий цифрового предзаказа и активации.
Rockstar сообщила, что 19 ноября было последним днем акции. При покупке 20 ноября бонусы не гарантируются. При оформленном вовремя заказе сохраняются условия активации: PlayStation указывает срок до 31 марта 2027 года. После бесплатного месяца GTA+ подписка может продлеваться за плату.
Стоит ли покупать GTA 6 Ultimate Edition
Если главное — пройти историю Джейсона и Лусии, Standard за 80 долларов дает всю базовую игру без сюжетных ограничений. Расширенное издание не обещает новых концовок или отдельного DLC. Любителю машин и персонализации 20 долларов сверх стандартной цены могут показаться разумными: бонусный каталог затрагивает транспорт, оружие, внешний вид героев и даже игровые заведения.
Если Standard уже приобретена, логичнее сравнить стоимость Ultimate Edition Upgrade с ценой полной Ultimate в своем магазине. В конечном счете решение зависит от того, нужны ли вам коллекционные предметы. Оценивать набор по непроверенным игровым преимуществам оружия или обещаниям раннего доступа не стоит.
Частые вопросы о GTA 6 Ultimate Edition
Включает ли Ultimate Edition саму GTA 6?
Да. Это полная Grand Theft Auto VI и набор эксклюзивных бонусов. Отдельный Ultimate Edition Upgrade предназначен для тех, кто уже владеет Standard.
Есть ли в Ultimate уникальные сюжетные миссии?
Rockstar не анонсировала для Ultimate отдельную сюжетную кампанию, уникальный финал или крупное DLC. Среди бонусов есть дополнительные активности, в том числе задания Classic Car Collection и PTT Youngin$ Compound, но это не новая версия основной истории.
Можно ли перейти со Standard на Ultimate позже?
Да. Владельцы Standard могут отдельно приобрести Ultimate Edition Upgrade через официальный магазин консоли, в том числе после активации кода из физической коробки. Стоимость и доступность необходимо уточнить для своей страны.