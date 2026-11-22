GTA 6 Ultimate Edition: что входит и чем отличается от Standard

GTA 6 Ultimate Edition — официальное расширенное издание Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Оно включает полную сюжетную игру и дополнительные автомобили, оружие, одежду, мастерские и другие предметы. В США комплект стоит 100 долларов а стандартная версия — 80 долларов. Переплата составляет 20 долларов, или 25% стоимости Standard.

Обе версии вышли 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Если интересует только история Джейсона и Лусии, достаточно Standard. Ultimate рассчитана на тех, кто хочет больше возможностей для персонализации героев и эксклюзивный контент, который открывается по мере прохождения. Дополнительного сюжетного финала издатель не обещает.

Коротко об Ultimate Edition

Платформы: PlayStation 5 и Xbox Series X|S. ПК-версия Ultimate Edition официально не объявлена.

Формат: цифровое издание. Отдельной коробочной Ultimate с диском нет.

В составе: полная GTA VI и 16 позиций из пакета Ultimate Edition Upgrade.

Цена в США: 100 долларов против 80 долларов за Standard. Отдельный Upgrade в американском Xbox Store указан за 20 долларов.

Предзаказ: акция с Vintage Vice City Pack и месяцем GTA+ завершилась 19 ноября. Для новых покупок 20 ноября эти подарки не гарантированы.

GTA 6 Ultimate vs Standard: главные отличия изданий

Полная GTA VI Есть Есть Сюжет Джейсона и Лусии Тот же Тот же Эксклюзивные машины и транспорт Нет пакета Ultimate Есть Оружие и варианты оформления Нет пакета Ultimate Есть Одежда, мастерские, услуги Нет пакета Ultimate Есть Vintage Vice City Pack Только по условиям прошлой акции Только по условиям прошлой акции Бесплатный месяц GTA+ Только по условиям прошлой акции Только по условиям прошлой акции Формат Цифровая версия или код в коробке Цифровая версия Цена в США 79,99 доллара 99,99 доллара



Что такое GTA 6 Ultimate Edition

Rockstar прямо уточняет, что бонусы распределены по главам. Получить весь список сразу после первого запуска нельзя: новые возможности открываются по ходу игры. Точный момент доступа зависит от конкретного предмета. Ниже приведен официальный состав без неподтвержденных обещаний о скорости транспорта, уникальном оружейном уроне или новых концовках.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Что входит в GTA 6 Ultimate Edition: полный список бонусов

'95 Grotti Cheetah Спорткар Ближе к поздним главам Rockstar / PS Store Hawk & Little Morgan Revolvers Пара револьверов По мере прохождения Rockstar / PS Store Personalized Weapon Variants Оформление пистолетов По мере прохождения Rockstar / PS Store Vice City Style Одежда, прически, тату По мере прохождения Rockstar / PS Store Jason's Safehouse Vehicles Мотоцикл и каяк Связаны с убежищем Джейсона Rockstar / PS Store Ganado Retro Build Модификация пикапа При доступе к тюнингу Rockstar / PS Store Rideout Customs Mod Shop Автомастерская По мере прохождения Rockstar / PS Store Sara's Unisex Salon Салон красоты По мере прохождения Rockstar / PS Store Shitzu Squalo Моторная лодка По мере прохождения Rockstar / PS Store Stock 305 Clothing Store Магазин одежды По мере прохождения Rockstar / PS Store '67 Vapid Dominator Buggy Багги и гараж По мере прохождения Rockstar / PS Store Electric Fang Tattoo Parlor Тату-салон По мере прохождения Rockstar / PS Store One-Eyed Willie's Mod Shop Мастерская для внедорожников По мере прохождения Rockstar / PS Store Goodtime Gear Коллекция вещей По мере прохождения Rockstar / PS Store PTT Youngin$ Compound Локация с контрабандой По мере прохождения Rockstar / PS Store Classic Car Collection Коллекционные задания По мере прохождения Rockstar / PS Store



Эксклюзивные автомобили и транспорт Ultimate Edition

'95 Grotti Cheetah — спортивный автомобиль в ретрофутуристическом оформлении, вдохновленном серединой 1990-х. PlayStation Store указывает, что он предназначен для поздних этапов игры. Позиция Shitzu Squalo представляет собой моторную лодку, пришвартованную у Washington Beach: у нее особая розово-голубая окраска и ящик с оружием на борту.

'67 Vapid Dominator Buggy — внедорожная версия классической модели с отдельным Paradise Garage в Watson Bay. В гараже предусмотрены оружейный шкаф и место для передачи добычи скупщику. Ganado Retro Build — комплект модификаций для пикапа Vapid Ganado Джейсона, а не самостоятельный автомобиль.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Jason's Safehouse Vehicles объединяет мотоцикл Dinka Enduro и каяк Crest Kayak. Classic Car Collection — не мгновенная выдача парка машин, а отдельные поручения: коллекционер Уайман предлагает искать брошенные классические автомобили и возвращать их к жизни. Указывать скорость, мощность и цены этих моделей без игровых замеров было бы преждевременно.

Оружие и варианты снаряжения

Hawk & Little Morgan Revolvers — два револьвера с рисунками пальм, гравировкой и прицелами. В их официальном описании есть прямая отсылка к наследию Версетти из классической GTA: Vice City. Само упоминание, впрочем, не подтверждает появления Томми Версетти в сюжете.

Personalized Weapon Variants добавляет именные варианты пистолетов Girardi ES9 для Джейсона и Klose K17 для Лусии с декоративной гравировкой. Rockstar не заявляла, что такие варианты обеспечивают гарантированное преимущество в GTA Online: они относятся к составу одиночной GTA VI.

Одежда, мастерские и дополнительные услуги

Vice City Style объединяет специальные костюмы, прически, татуировки и другие детали внешности. Goodtime Gear — коллекция вещей в стилистике персонажа телешоу Макки-аллигатора. За одеждой также можно отправиться в Stock 305 Clothing Store, а за новой прической, макияжем или маникюром — в Sara's Unisex Salon.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Rideout Customs Mod Shop посвящена кастомизации автомобилей: интерьерам, дискам и характерному для южных штатов стилю donk. One-Eyed Willie's Mod Shop специализируется на внедорожном тюнинге, а Electric Fang Tattoo Parlor предлагает более 50 авторских татуировок. Наконец, PTT Youngin$ Compound — отдельная игровая локация, где можно раздобыть редкие предметы и контрабанду. Наличие магазина или мастерской в составе Ultimate не означает, что каждая услуга в ней бесплатна.

Сколько стоит GTA 6 Ultimate Edition на PS5 и Xbox

Объявленная Take-Two американская цена Ultimate — 100 долларов. Standard стоит 80 долларов, поэтому доплата составляет ровно 20 долларов. В американском Microsoft Store стоимость отдельного Ultimate Edition Upgrade на момент проверки также указана как $ 20. В PlayStation Store встречается карточка того же дополнения, но его фактическую доступность и цену необходимо проверять для конкретного аккаунта.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Цены приведены для США. В других регионах стоимость зависит от местного магазина и налогов; официального универсального ценника в рублях нет.

Можно ли купить GTA 6 Ultimate на диске или в коробке

Нет. Ultimate Edition продается только в цифровом формате. В коробке Standard находится код загрузки, а не диск. Чтобы получить бонусы Ultimate, покупатель Standard должен активировать игру, а затем отдельно приобрести Upgrade.

Как обновить GTA 6 Standard до Ultimate Edition

Если Standard уже куплена, приобретать вторую полную копию GTA VI не нужно: Ultimate Edition Upgrade добавляет содержимое расширенного издания к имеющейся лицензии.

Откройте библиотеку PS5 или Xbox и убедитесь, что Standard Edition активирована на нужной учетной записи. Найдите GTA VI в консольном магазине и откройте раздел дополнений. Проверьте Ultimate Edition Upgrade и его стоимость для вашего региона. Убедитесь, что дополнение применимо к существующей лицензии, затем подтвердите покупку. Запустите GTA VI и проверяйте открытие предметов по мере развития сюжета.

Бонусы за предзаказ GTA 6: доступны ли они в Ultimate

Vintage Vice City Pack и месяц GTA+ нужно отделять от постоянного состава Ultimate. До 20 ноября 2026 года акция действовала для подходящих покупок обеих версий. В Vintage Vice City Pack входили седан '55 Vapid Stanier с гаражом, одежда, прически и специальный вариант оформления оружия. Бонусный месяц GTA+ предоставлялся при соблюдении условий цифрового предзаказа и активации.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Rockstar сообщила, что 19 ноября было последним днем акции. При покупке 20 ноября бонусы не гарантируются. При оформленном вовремя заказе сохраняются условия активации: PlayStation указывает срок до 31 марта 2027 года. После бесплатного месяца GTA+ подписка может продлеваться за плату.

Стоит ли покупать GTA 6 Ultimate Edition

Если главное — пройти историю Джейсона и Лусии, Standard за 80 долларов дает всю базовую игру без сюжетных ограничений. Расширенное издание не обещает новых концовок или отдельного DLC. Любителю машин и персонализации 20 долларов сверх стандартной цены могут показаться разумными: бонусный каталог затрагивает транспорт, оружие, внешний вид героев и даже игровые заведения.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Если Standard уже приобретена, логичнее сравнить стоимость Ultimate Edition Upgrade с ценой полной Ultimate в своем магазине. В конечном счете решение зависит от того, нужны ли вам коллекционные предметы. Оценивать набор по непроверенным игровым преимуществам оружия или обещаниям раннего доступа не стоит.

Частые вопросы о GTA 6 Ultimate Edition

Включает ли Ultimate Edition саму GTA 6?

Да. Это полная Grand Theft Auto VI и набор эксклюзивных бонусов. Отдельный Ultimate Edition Upgrade предназначен для тех, кто уже владеет Standard.

Есть ли в Ultimate уникальные сюжетные миссии?

Rockstar не анонсировала для Ultimate отдельную сюжетную кампанию, уникальный финал или крупное DLC. Среди бонусов есть дополнительные активности, в том числе задания Classic Car Collection и PTT Youngin$ Compound, но это не новая версия основной истории.

GTA 6. Фото Rockstar Games

Можно ли перейти со Standard на Ultimate позже?

Да. Владельцы Standard могут отдельно приобрести Ultimate Edition Upgrade через официальный магазин консоли, в том числе после активации кода из физической коробки. Стоимость и доступность необходимо уточнить для своей страны.