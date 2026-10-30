Как бесплатно скачать GTA 5 в Epic Games Store

Epic Games Store бесплатно раздавала GTA 5 с 14 по 21 мая 2020 года. Все, кто успел добавить игру в библиотеку своего аккаунта, сохранили лицензию и могут скачать ее повторно без оплаты. На 30 октября 2026 года GTA V в Epic Games Store продается за деньги. Если вы пропустили акцию, получить игру бесплатно по предложению 2020 года уже нельзя. Рассказываем, как найти свою копию, установить ее на ПК и перейти на GTA V Enhanced.

Можно ли сейчас бесплатно скачать GTA 5 в Epic Games Store

Бесплатная раздача Grand Theft Auto V: Premium Edition проходила с 14 по 21 мая 2020 года. Достаточно было оформить бесплатный заказ, чтобы игра навсегда закрепилась за аккаунтом Epic Games.

Акция давно закончилась. Сейчас магазин предлагает купить GTA 5, а новую раздачу Epic Games не анонсировала. Бесплатное обновление Enhanced для владельцев игры — другая история, и путать эти предложения не стоит.

Проверить актуальное предложение: страница GTA V в Epic Games Store.

Как бесплатно скачать GTA 5 из библиотеки Epic Games

Если вы забрали GTA V: Premium Edition в 2020 году, платить за нее еще раз не нужно. Главное — вспомнить, на какой аккаунт Epic Games вы оформили заказ.

1. Откройте сайт Epic Games и скачайте Epic Games Launcher для Windows.

2. Установите лаунчер и войдите в тот аккаунт, на котором хранится игра.

3. Перейдите в «Библиотеку» (Library).

4. Если GTA 5 не видно, сбросьте фильтры и найдите ее через поиск по названию.

5. Ищите Grand Theft Auto V Enhanced или GTA V Legacy. Игра может называться не так, как Premium Edition во время раздачи.

6. Нажмите «Установить» (Install), выберите папку и начните скачивание.

7. Когда загрузка закончится, запустите GTA 5 из библиотеки.

В предварительной версии Epic Games Launcher, которая появилась в октябре 2026 года, кнопки и фильтры могут находиться в других местах. Но порядок действий остается тем же.

GTA 5 в Epic Games Store. Фото Reddit

Как скачать GTA 5 через Epic Games Store, если игры нет в библиотеке

Не нашли GTA 5 в библиотеке и уверены, что раньше ее не получали? Откройте страницу игры в Epic Games Store, проверьте цену и возможность покупки в своем регионе. После оплаты GTA V появится в библиотеке, откуда ее можно скачать через лаунчер.

Epic Games Launcher бесплатный, но сама программа не дает права играть в GTA 5 без покупки. Сайты с «бесплатными ключами» и сторонними установщиками лучше обходить стороной: безопасный способ получить лицензию — официальный магазин.

Как получить GTA V Enhanced бесплатно

4 марта 2025 года Rockstar Games выпустила GTA V Enhanced для ПК. Если у вас уже есть лицензия компьютерной версии GTA 5, в том числе полученная через Epic Games, улучшенное издание доступно без доплаты. Для тех, кто игру не покупал и не забирал на раздаче, это не бесплатная копия.

1. Откройте Epic Games Launcher и войдите в аккаунт, которому принадлежит GTA V.

2. Найдите Grand Theft Auto V Enhanced в «Библиотеке».

3. Нажмите «Установить» и выберите SSD для загрузки игры.

4. После установки запустите Enhanced. Если понадобится, войдите в Rockstar Games Launcher.

Enhanced не появилась? Уберите фильтры библиотеки и перезапустите Epic Games Launcher. Если это не помогло, попробуйте очистить его кэш по инструкции службы поддержки.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Чем отличаются GTA V Enhanced и GTA V Legacy

В Enhanced лучше графика: есть трассировка лучей, улучшения загрузки и дополнительные возможности GTA Online. Legacy — классическая версия GTA 5. Она подойдет тем, чей компьютер не справляется с более высокими требованиями Enhanced.

Параметр GTA V Enhanced GTA V Legacy Версия Обновленная Классическая Графика Трассировка лучей и другие улучшения Стандартные возможности Требования Выше; минимум 8 ГБ ОЗУ Ниже; минимум 4 ГБ ОЗУ Место на диске 105 ГБ, требуется SSD 125 ГБ, допускается HDD Кому подходит Более современным ПК Менее мощным ПК Доступность Входит в актуальную покупку Тоже входит в покупку

Для игры с друзьями в GTA Online необходимо выбрать одну и ту же версию: пользователи Enhanced и Legacy находятся в разных сетевых сессиях. Перед установкой проверьте характеристики компьютера и совместимость нужных функций.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Сколько стоит GTA 5 в Epic Games Store

Вне специальных акций ГТА 5 — платная игра. Стоимость меняется в зависимости от региона аккаунта и распродажи, поэтому фиксировать цену со скидкой как постоянную некорректно. Покупка GTA V Enhanced для ПК включает также GTA V Legacy.

Точную цену и условия приобретения смотрите в официальном магазине Epic Games.

Как установить и запустить GTA 5 на ПК

Сначала убедитесь, что на диске хватает места. Для Enhanced нужны 105 ГБ на SSD, для Legacy — 125 ГБ на подходящем накопителе, включая HDD. Оставьте небольшой запас: он пригодится для обновлений и временных файлов.

Выберите папку в окне установки Epic Games Launcher и подтвердите загрузку. В предварительной версии программы путь к папке может открываться через шестеренку рядом с кнопкой «Установить». Когда игра скачается, нажмите на ее плитку в библиотеке.

При первом запуске может понадобиться Rockstar Games Launcher. Войдите в свой аккаунт Rockstar Games и, если появится запрос, свяжите его с Epic Games. Для первой активации и проверки лицензии потребуется интернет.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Почему GTA 5 не скачивается или не запускается в Epic Games

GTA 5 отсутствует в библиотеке

Чаще всего причина проста: вы вошли не в тот аккаунт Epic Games или включили фильтры библиотеки. Проверьте историю получения игры и попробуйте поискать Grand Theft Auto V, Enhanced и Legacy.

GTA V Enhanced не появляется в библиотеке

Сначала проверьте, есть ли у вашего аккаунта лицензия GTA V. Затем уберите фильтры и перезапустите лаунчер. Если Enhanced по-прежнему нет, попробуйте очистить кэш программы.

Не начинается скачивание GTA 5

Проверьте интернет, состояние сервисов Epic Games и свободное место на диске. Посмотрите, не приостановлена ли загрузка. Если она зависла, перезапустите лаунчер и попробуйте еще раз.

GTA 5 не запускается через Rockstar Games Launcher

Проверьте, связаны ли между собой нужные аккаунты Epic Games и Rockstar Games. Если появилась ошибка входа, закройте оба лаунчера и откройте снова. Не помогло? Посмотрите разделы поддержки Epic Games и Rockstar Games, посвященные привязке аккаунтов.

Не хватает места для установки

Посмотрите, сколько места осталось на выбранном диске. Можно удалить ненужные файлы или указать другой накопитель. Только учтите: для Enhanced нужен именно SSD. Обычный жесткий диск, даже вместительный, не подойдет.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Частые вопросы

Можно ли скачать GTA 5 бесплатно в Epic Games Store?

Сейчас бесплатной раздачи нет. Но если GTA 5 уже есть на вашем аккаунте, ее можно скачать повторно без оплаты.

Когда GTA 5 раздавали бесплатно в Epic Games?

Grand Theft Auto V: Premium Edition бесплатно раздавали с 14 по 21 мая 2020 года. Игра осталась у всех, кто успел добавить ее в библиотеку.

Будет ли повторная бесплатная раздача GTA 5?

Пока Epic Games не объявляла дату новой раздачи. За возможными акциями следите в официальном разделе бесплатных игр магазина.

Как скачать GTA 5, если она была получена в 2020 году?

Войдите в аккаунт, на который забрали игру, и откройте библиотеку Epic Games Launcher. Найдите GTA V Enhanced или Legacy и нажмите «Установить».

Нужно ли повторно покупать GTA 5 Enhanced?

Нет. Если GTA V для ПК уже принадлежит вашему аккаунту Epic Games, улучшенную версию можно получить без доплаты.

Как скачать GTA 5 без торрента?

Через Epic Games Launcher. Он скачает официальную версию игры без торрента, если у вас есть лицензия.

GTA 5. Фото Rockstar Games

Можно ли скачать лицензионную GTA 5 бесплатно?

Да, если лицензия уже закреплена за вашим аккаунтом или Epic Games проводит официальную раздачу. В остальных случаях игру придется купить.

Сколько места занимает GTA 5 на ПК?

Для GTA V Enhanced требуется 105 ГБ на SSD, для Legacy — 125 ГБ на диске. Лучше заранее освободить немного больше места.

Можно ли скачать GTA 5 на ноутбук?

Да, если ноутбук соответствует требованиям игры. На не самом мощном устройстве сначала проверьте, подойдет ли вам Legacy.

Почему GTA 5 пропала из библиотеки Epic Games?

Сначала проверьте аккаунт и фильтры библиотеки. Затем поищите игру под названиями GTA V Enhanced и Legacy. Если ничего не нашлось, попробуйте очистить кэш лаунчера.