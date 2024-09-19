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Сегодня, 12:30

God of War Ragnarok на ПК: время выхода и когда появится на торрентах

Михаил Иванов
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Фото IGN
В России игра стоит не меньше 5000 рублей.

19 сентября выходит бывший эксклюзив PlayStation 5 и PlayStation 4 God of War Ragnarok. Собрали всю предрелизную информацию об игре.

God of War Ragnarok вышла на консолях еще в ноябре 2022 года. Сюжетно и геймплейно порт игры на ПК ничем не будет отличаться от консолей, но графически God of War Ragnarok будет выглядеть чуть лучше.

У God of War Ragnarok на ПК будет поддержка новомодных технологий NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3. Также порт предложит неограниченное количество кадров, сверхширокоэкранный режим и встроенное дополнение Valhalla.

God of War Ragnarok.

Время выхода God of War Ragnarok на ПК в России

Игра выйдет 19 сентября. Сначала в Калининграде. Во Владивостоке тем временем уже наступит 20 сентября. Время выхода игры в разных российских городах:

— В Калининграде 19 сентября в 17.00
— В Москве 19 сентября в 18.00
— В Самаре 19 сентября в 19.00
— В Екатеринбурге 19 сентября в 20.00
— В Омске 19 сентября в 21.00
— В Красноярске 19 сентября в 22.00
— В Иркутске 19 сентября в 23.00
— Во Владивостоке 20 сентября в 01.00

Системные требования God of War Ragnarok на ПК

Минимальные настройки графики при 1080p и 30 fps

— ОС: Windows 10 (64-битная)
— Процессор: Intel Core i5-4670K или AMD Ryzen 3 1200
— Оперативная память: 8 Гб
— Видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 5500 XT
— Место на диске: 190 Гб (рекомендуется SSD)

Средние настройки графики при 1080p и 60 fps

— ОС: Windows 10 (64-битная)
— Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600
— Оперативная память: 16 Гб
— Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 5700

Высокие настройки графики при 1440p и 60 fps

— ОС: Windows 10 (64-битная)
— Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 7 2700X
— Оперативная память: 16 Гб
— Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800

Высокие настройки графики при 4K и 60 fps

— ОС: Windows 10 (64-битная)
— Процессор: Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 7 2700X
— Оперативная память: 16 Гб
— Видеокарта: GeForce RTX 3080 Ti или RX 6900 XT

Ультранастройки графики при 4K и 60 fps

— ОС: Windows 10 (64-битная)
— Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 7 3700X
— Оперативная память: 16 Гб
— Видеокарта: GeForce RTX 4070 Ti или Radeon RX 7900 XT

God of War Ragnarok.

Когда God of War Ragnarok выложат на торренты

В игре не будет грозной защиты Denuvo. Как правило, если проект не содержит данной защиты, то уже в день своего релиза (или на следующий день) попадает на торренты. God of War Ragnarok, скорее всего, ждет та же участь. Не удивимся, если первый репак с игрой появится уже в 17.00 мск. А то и раньше.

Перевели ли God of War Ragnarok на русский язык

Как и в God of War 2018 года выпуска, герои сиквела говорят на русском. Да, вы правильно поняли: в игре содержатся не только субтитры на русском языке, но и полноценная озвучка, что в наше время большая редкость.

Сколько стоит God of War Ragnarok в Steam

Из-за политики Sony (необходимость использовать PSN) во многих регионах данная игра официально не продается. Россия не стала исключением.

Купить God of War Ragnarok в российском Steam нельзя. Но вводить ключи никто, естественно, не запрещает. Их можно приобрести на маркетплейсах типа kupikod.com. В таком случае игра обойдется примерно в 5000 рублей.

God of&nbsp;War: Ragnarok. God of War Ragnarok на ПК: дата выхода, что нового по сравнению с PS5-версией

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