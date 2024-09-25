Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 11:10

Каким будет Ghost of Yotei — продолжение Ghost of Tsushima с девушкой самураем

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Новый большой эксклюзив для PS5.

Sony часто обвиняют в отсутствии увесистого списка эксклюзивов на PlayStation 5. Какие игры могут продать консоль? До недавних пор таких игр было мало, но японский гигант, похоже, начал исправляться, сначала выпустив великолепную Astro Bot, а теперь анонсировав Ghost of Yotei — сиквел к Ghost of Tsushima.

Платформы, на которых выйдет Ghost of Yotei

Ghost of Yotei выйдет исключительно на PlayStation 5. А потом, вероятно, как это бывает со всеми бывшими эксклюзивами PlayStation, доберется и до ПК.

Графика в Ghost of Yotei

Игра изначально создавалась с прицелом на консоль нынешнего поколения, так что графика в Ghost of Yotei будет еще сочнее, красивее и реалистичнее, чем в Ghost of Tsushima, которая вышла в конце эпохи PlayStation 4.

Современные технологии позволят воссоздать еще более правдоподобное движение ветра по траве и растительности. А новое окружение даст возможность реализовать новые механики и оружие. Появится и огнестрел тот же пистолет.

Ghost of Yotei.

Новый главный герой — девушка

В Ghost of Tsushima главным героем был мужчина, самурай Дзин Сакай, последний представитель своего клана, выживший при нападении монголов.

В продолжении игроков ждет новая история, новый регион Японии и новый протагонист. Главным героем станет девушка самурай Атсу ее путешествие начнется спустя более чем через 300 лет после событий Ghost of Tsushima.

История Ghost of Yotei развернется в землях, окружающих гору Ётэй, возвышающуюся в самом сердце Эдзо, известной сейчас как Хоккайдо.

В 1603 году эта территория находилась за пределами японского владычества. Ее окружали травянистые равнины и заснеженные тундры. Это далеко от организованных самурайских кланов в Цусиме, говорят разработчики.

Ghost of Yotei.

Кто разрабатывает продолжение Ghost of Tsushima

За создание сиквела отвечает Sucker Punch Productions — все тот же разработчик, выпустивший Ghost of Tsushima. Студия базируется в американском городе Белвью. В Sucker Punch работает около 160 человек.

С 2011 года является дочерней студией Sony Computer Entertainment. За это время Sucker Punch успела выпустить не только Ghost of Tsushima, но и Infamous — не менее известную и успешную серию эксклюзивов для PlayStation.

Дата выхода Ghost of Yotei

Разработчики собираются релизнуть Ghost of Yotei в течение 2025 года. И хотя они пока не готовы раскрыть точные сроки, журналисты предполагают, что Sony захочет выпустить свой следующий большой эксклюзив в конце 2025 года.

Читайте также
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
Антона Миранчука назвали главной звездой «Сьона»
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости