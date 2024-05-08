Арлекино в Genshin Impact: гайд по прокачке, как получить персонажа

Персонаж появился только в конце апреля, но уже успел себя зарекомендовать.

Одним из важнейших событий последнего обновления Геншина стал долгожданный релиз Арлекино — одного из самых обсуждаемых персонажей игры. Опасная и безжалостная предвестница Фатуи уже запомнилась своим характером по ходу сюжета, а теперь показала еще и игровую мощь.

Прямо сейчас Арлекино — одна из центральных фигур в сюжете игры, настоящая имба в бою благодаря новым механикам и крутым характеристикам. Рассказываем, как раскрыть потенциал игровой версии роковой дамы на все 100%.

Как получить Арлекино в Genshin Impact

Персонаж относится к числу ивентовых легендарных 5-звездочных персонажей, пригласить ее в свой отряд можно только с помощью молитвы событий.

Баннер с Арлекино доступен с 24 апреля и будет закрыт в следующий вторник, 14 мая в 17:59 по московскому времени. После этого персонажа получить уже будет нельзя и придется ждать рерана, но, судя по ажиотажу вокруг девушки, следующая молитва с Арли появится сравнительно скоро.

Как и в других случаях, шанс на выпадение 5-звездочного персонажа из баннера — 0,6%, но механика гаранта позволит через 90 попыток точно получить героя наивысшей редкости. В большинстве случаев это происходит еще раньше, после 75 «круток», а некоторым везет и на раннюю «легу».

Фото Genshin Impact

Как играть за Арлекино — способности и механики

Глава Дома Очага — персонаж, который ориентирован на роль основного дамагера, чему способствует как бонус к критическому урону за уровень, так и способности, о которых мы расскажем ниже.

Если кратко, в бою Арлекино использует механику Долга жизни: герой поглощает лечение от союзников и конвертирует его в большое количество урона, накладывая и снимая метки с врагов. Дополнительные бонусы дают стихия Слуги (пиро создает мощнейшие реакции) и помощь других членов команды.

Способности Арлекино

На первый взгляд скиллы Арлекино кажутся очень сложными, но на самом деле понять механики персонажа со временем будет проще. Если вы поймете не все, то постарайтесь выучить ротацию и просто нажимать кнопки в нужном порядке — и результат придет с опытом на практике.

Обычные и заряженные атаки — действуют как у других персонажей, но если Арлекино обладает Долгом жизни, то превращают все удары в пиро-урон. При умелом сочетании способностей это огромные цифры.

Все превращается в прах (Е) — наносит противникам поблизости пиро-урон и накладывает Веление кровавого долга с дополнительным уроном. Затем этот эффект можно снять, после чего Арлекино получит так нужный ей Долг жизни.

Восхождение роковой луны (Q) — наносит большой пиро-урон по области и снимает метки со всех врагов, но, что важнее, восстанавливает здоровье пропорционально Долгу жизни. Это единственный способ восстановить HP в бою.

С прокачкой уровня вы также получите пассивные таланты на дополнительный Долг жизни, сопротивление всем элементам и еще 40% к пиро-атаке.

Фото Genshin Impact

Ротации Арлекино

Нужно сначала повесить на врагов дебафф с основного скилла, затем снять его и наложить на себя Долг жизни, после — атаковать их простыми ударами. По откату можно воспользоваться ультой, чтобы увеличить урон и восстановить здоровье.

Арлекино — это основной дамагер, который все время находится на поле боя. Три других персонажа выполняют роль поддержки и заменяют Арлекино, чтобы использовать бафы и скиллы, которые будут работать без самих героев дальше.

Порядок действий в бою должен быть следующим:

Прокачка Арлекино в Genshin Impact

Несмотря на уникальные боевые механики, прокачка героя ничем не отличается от других дамагеров. Среди характеристик нам нужны в основном четыре:

Еще можно поискать в дополнительных характеристиках немного восстановления энергии, чтобы прожимать ультимейт сразу после перезарядки. Остальные бонусы на атакующий потенциал Арлекино не влияют.

Что касается возвышения и изучения талантов, для этого нужны агаты с пиро-боссов, радужные розы (диковинки Фонтейна) и другие стандартные материалы. Кроме того, потребуется несколько раз убить Статую из мрамора и латуни (босс в новой локации) и еженедельного противника Арлекино.

Фото Genshin Impact

Качать уровень и таланты лучше качать до конца, чтобы поднять эффективность. Максимальный уровень — это 88% крит. урона! При нехватке ресурсов делаем упор на изучение обычных атак, потом «ешки», только затем ульты.

Лучшее оружие для Арлекино в Genshin Impact

Выбираем копье для Арлекино: оно должно повышать силу атаки.

Из пятизвездочных вариантов можно также посоветовать Посох Хомы, Посох Алых песков и Усмиритель бед. Такие копья работают на 100% не во всех отрядах, но в любом случае будут очень сильны.

Еще есть Покоритель вихря, но тогда в отряде нужен персонаж с щитом. Из баттлпасса можно также получить Балладу Фьордов, но специально для Арлекино лучше выбрать Смертельный бой.

Если у вас нет ничего из этого — просто попробуйте найти хоть что-то, что увеличивает силу атаки и крит. массу. Даже со слабым оружием вас могут спасти артефакты, грамотная игра и имбовость самой Арлекино.

Фото Genshin Impact

Лучшие артефакты для Арлекино

Вместе с персонажем в Genshin Impact добавили подземелье с новыми предметами, которые максимально подходят Слуге. Правда, выбить нужные характеристики сразу не так просто, поэтому стоит обратить внимание и на другие варианты.

Если четыре хороших предмета из одного набора найти не удается, то можно поставить две пары из двух сетов. Главное, чтобы значения нужных характеристик были высоки, и порой это важнее, чем собрать полный сет.

Основные значения характеристик ищем следующие:

В последнем артефакте делаем выбор, который подводит баланс шанса и урона к 1:2. То есть, если у вас набирается шанс критического попадания 70%, то критический урон должен быть около 130-150%, в идеале 140%.

Кубок лучше выбирать с основной характеристикой «пиро-урон». Можно поставить артефакт на силу атаки, и он не будет намного хуже (особенно если пиро-урон бафает команда), но в идеале стремимся к первому варианту.

В дополнительных статах ищем следующие характеристики: шанс крита-> критический урон -> сила атаки -> мастерство стихий -> восстановление энергии.

Рекомендуемые значения характеристик Арлекино

Идеальный баланс во многом зависит от команды и типа исполнения, но в среднем можно стремиться к следующим статам:

Фото Genshin Impact

Лучшие персонажи для отряда с Арлекино

Новый персонаж силен сам по себе и играет в большом количестве самых разных команд. Чаще всего мы пытаемся найти усиление для реакции Пар (гидро-герои) или для Перезагрузки, электро.

В теории можно рассмотреть отряды через Таяние (Кэйя, Розария, Гань Юй) — впрочем, они проявляют себя намного хуже с Арлекино.

Из других вариантов: пиро герои любят анемо-союзников, способных рассеивать огонь. А для усиления самого пиро можно взять персонажа такого же элемента.

Еще нам нужен будет саппорт. Лекари Арлекино не нужны, но могут подойти остальным союзникам. Альтернатива — любой щитовик.

Тут упомянуты только некоторые персонажи, которые удачнее всего играют в одном отряде с Арлекино и позволяют использовать все свои преимущества. На деле хороших отрядов больше. Никто не мешает вам экспериментировать, даже если синергия с Фуриной или дендро-героями типа Нахиды выглядит спорно.

Отряды с Арлекино

В конце мы составим несколько самых лучших команд с новым персонажем, на основе которых можно выстроить свой отряд.

Отряды через Пар:

— Арлекино / Е Лань или Син Цю / Кадзуха или Сахароза / Беннет;

— Арлекино / Е Лань / Син Цю / Беннет;

— Арлекино / Е Лань / Мона / Чжун Ли;

— Арлекино / Син Цю / Беннет / Диона или Лайла.

Отряды через Перезагрузку:

— Арлекино / Яэ Мико или Фишль / Шеврез / Беннет;

— Арлекино / Беннет или Фишль / Шеррез / Тома или Бэй Доу;

— Арлекино / Райден / Шеврез / Беннет.

Другие отряды:

— Арлекино / Беннет / Сян Лин / Кадзуха или Сахароза. Крайне сильный пиро-отряд, единственным минусом которого могут стать встречи с пиро-врагами.

— Арлекино / Навия, Альбедо или Тиори / Беннет или Е Лань / Чжун Ли. Отряд с двумя гео-персонажами, один из которых будет помогать Слуге с уроном;

— Арлекино / Гань Юй или Кэйя / Розария / Беннет. Команда через реакцию Таяние.

Бесплатные отряды для начинающих:

— Арлекино / Кэйя / Путешественник (анемо) / Ноэлль;

— Арлекино / Сян Лин / Линнет / Барбара;

— Арлекино / Сян Лин / Лиза / Ноэлль.

Надеемся, информация в этом тексте сделает вашу Арлекино максимально сильной — сейчас это едва ли не сильнейший персонаж в игре, который способен проходить любой контент в Genshin Impact.