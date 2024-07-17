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Второй год без FIFA и с минимум изменений: EA показала EA Sports FC 25

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
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При просмотре дебютного трейлера игры можно заснуть.

Electronic Arts анонсировала EA Sports FC 25 новую часть своего симулятора футбола, который с 2023 года называется EA Sports FC из-за разрыва контракта с FIFA. Рассказываем, когда выйдет игра и какой она будет.

Дата выхода EA Sports FC 25

Разработчики следуют устоявшимся традициям и собираются выпустить EA FC 25 в конце сентября. А именно 27 сентября 2024 года.

Как и в предыдущие годы, игроки, оформившие предзаказ, смогут сыграть в EA FC 25 на неделю раньше, начиная с 20 сентября.

На каких платформах выйдет EA Sports FC 25

По сравнению с EA Sports FC 24 ничего не изменилось. Новую часть можно будет запустить на PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch и на ПК. EA FC 25 также появится на консолях старого поколения (PS4 и Xbox One) с некоторыми ограничениями в визуальной части, естественно.

Будет ли в EA Sports FC 25 русский язык

На страничке игры в Steam значится и русская озвучка, и русские субтитры, и русский интерфейс. То есть игра, согласно этой информации, будет переведена на русский в полном объеме. Впрочем, наличие русского языка в игре зависит от региона, в котором она была приобретена. Если покупать EA FC 25 через зарубежный аккаунт, то вероятнее всего русского языка в ней не будет.

Будет ли EA FC 25 продаваться в России

Electronic Arts не продает свои игры в России с 2022 года. Как и EA FC 24, новую часть футбольного симулятора нельзя будет купить официально. Либо придется ждать поступления дисков с игрой в магазины через параллельный импорт, либо воспользоваться зарубежным аккаунтом, либо купить ключ через маркетплейсы.

Кто будет изображен на обложке в EA Sports FC 25

Джуд Беллингем, английский полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Англии, стал новой звездой обложки для EA Sports FC 25. Это значит, что игрок будет присутствовать как в главном меню игры, так и на обложках различных изданий от цифровых до физических.

А вот на обложке Ultimate Edition Беллингем будет изображен в окружении Джанлуиджи Буффона, Айтана Бонмати, Зинедина Зидана и Дэвида Бекхэма.

Что нового будет в EA Sports FC 25

Кардинальных изменений в серии ожидать не приходится. EA FC 25, как это обычно бывает, будет отличаться от предшественницы лишь в деталях.

Появятся новые режимы. В Ultimate team собираются добавить подрежим Rush. Это мини-футбол в формате 5 на 5, но за одного игрока. В режиме Volta, например, можно играть только за всех. То есть этот режим позволит собрать коллектив из единомышленников, где каждый будет отвечать только за себя.

Добавят хранилище дубликоватов.

Изменится анимация открытия паков. Она вернется к своим истокам с плавной камерой и постепенным появлением игрока.

Появятся новые кумиры и герои типа Буффона или Азара.

Тактические возможности будут расширены еще больше: в новую часть добавят больше инструкций, новых схем, ролей. Появится некая тактическая система FC IQ — она позволит настраивать для каждой звезды свою роль.

EA FC 25 расширит режим Карьеры, включив карьеру за женщин. Кроме того, режим дополнится динамическими точками старта карьеры, которые позволят воссоздать события из реального мира. Например, уход игрока или тренера.

Системные требования EA Sports FC 25 на ПК

Минимальные требования

ОС: Windows 10
Процессор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 570
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 100 ГБ

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 10
Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 2700X
Видеокарта: GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 XT
Оперативная память: 12 ГБ
Место на диске: 100 ГБ

Дебютный трейлер EA Sports FC 25

Пока не показали геймплея, утверждать, что EA FC 25 как две капли воды похожа на EA FC 24 преждевременно. Но, учитывая историю прошлых лет, скорее так и будет. Чисто косметические изменения — это то, к чему уже привыкли игроки.

А пока можно посмотреть на дебютный трейлер, который, впрочем, ничего нового или интересного не демонстрирует. Игровая общественность так и написала: хотите потратить свое время впустую? Тогда посмотрите трейлер EA FC 25.

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