Будет ли в Dragon Age: The Veilguard русский язык и другие факты об игре

От концепции мрачного фэнтези в новой части лкультовой ролевой серии окончательно отказались.

Одним из главных анонсов прошедшей в июне презентации Xbox Games Showcase 2024 стала Dragon Age: The Veilguard. Разработчики сначала выпустили дебютный трейлер, а на следующий день представили геймплейный ролик. Собрали все, что известно о ролевом приключении на данный момент.

Кто разрабатывает Dragon Age: The Veilguard

Как и прошлые части серии, The Veilguard разрабатывает BioWare. Однако нужно помнить о том, что от легендарной команды, создававшей Origins и Mass Effect, давно никого не осталось. Под хорошо знакомым всем названием теперь существует совсем другая компания с совершенно другими людьми.

И новые авторы вряд ли обладают полной творческой свободой, особенно после фиаско с Anthem. Даже по трейлеру видно, что студия отказалась от мрачного фэнтези в пользу большей яркости. Видимо, издатель Electronic Arts рассчитывает на то, что проект станет популярным среди молодежной аудитории.

Другой любопытный момент кроется в том, что незадолго до выхода трейлера новинка претерпела переименование. Долгое время тайтл был известен по подзаголовку Dreadwolf. Однако по ходу разработки акцент от злодея сместился в сторону протагониста и его команды. Поэтому авторы решили, что новое название в виде The Veilguard лучше отражает происходящее в игре.

Сюжет Dragon Age: The Veilguard

События The Veilguard происходят спустя девять лет после Inquisition. Игрокам вновь придется спасать Тедас от надвигающейся катастрофы. Помогают в этом главному герою по фамилии Рук семеро напарников, у каждого из которых также будут свои собственные сюжетные задания. Дальнейшая судьба сопартийцев зависит от принятых по мере прохождения решений.

Подтверждено появление ряда персонажей из прошлых частей. В роликах уже показали Соласа, постаревшего Варрика и Хардинг. Причем знаменитый гном не войдет в состав команды по спасению мира, а эльфийский маг станет одним из антагонистов по прозвищу Ужасный Волк. Вернется и сам Инквизитор, причем его внешний вид игрок сможет настроить в самом начале.

Интересно, что привычного переноса сохранений из прошлых частей не будет. Вместо этого в редакторе персонажа с помощью карт Таро можно указать, какие решения принимали герои в тех или иных случаях. А для тех, кто не помнит, что именно он выбрал в предыдущий раз, добавили контекстные подсказки.

Геймплей Dragon Age: The Veilguard

Как и в прошлых частях серии, геймеры смогут создать героя в гибком редакторе персонажа. Настроить можно не только рост, телосложение, прическу и ширину плеч, но и отрегулировать освещение, чтобы понять, как выглядит протагонист в разных ситуациях. Отдельно авторы поработали над физикой волос, из-за чего разная шевелюра теперь двигается максимально достоверно.

Кроме внешности можно указать происхождение, класс, фракцию и игровой стиль. Всего на выбор представлено четыре расы: человек, гном, эльф и кунари. Набор классов остался стандартным: воин, маг и разбойник, каждый из которых обладает тремя специализациями. Фракций будет шесть: Антиванские Вороны, Серые Стражи, Дозор Скорби, Теневые Драконы, Хозяева богатств и Завесные странники. Каждая раса и фракция обладают своими достоинствами и недостатками в виде повышенного урона, дополнительного зелья и новых строк в диалогах.

Лагерь главного героя, где члены отряда отдыхают и общаются между миссиями, называется Маяк. Со всеми сопартийцами можно начать любовные или просто дружеские отношения. Более того, если игнорировать данный аспект, то напарники могут завести романы друг с другом или с кем-то на стороне. Сопровождается все откровенными любовными сценами, вдохновленными Baldur's Gate 3.

В Dragon Age: The Veilguard будет реализована линейная структура миссий. Схема чем-то похожа на Mass Effect: героев забрасывают не в открытый мир, а на отдельные большие закрытые локации с несколькими квестами. На некоторых уровнях спрятаны альтернативные пути, дополнительные загадки и секреты.

Сами задания проработаны с особой тщательностью и с несколькими способами прохождения, чтобы избежать ощущения однообразности. Хочется верить, что второстепенные активности тоже получились интересными, и они не представляют собой набор квестов по типу «принеси-подай». Не просто же так авторы заявили, что их станет меньше, но они окажут значительное влияние на основную историю.

Боевая система в Dragon Age: The Veilguard станет более динамичной, чем в Inquisition. Одновременно на вылазки можно брать только двух персонажей, а не трех, как раньше. Контролировать напарников напрямую нельзя, можно только приказать им использовать активный навык.

Над головой протагониста появятся специальные индикаторы, указывающие на то, что нужно уклониться или парировать удар. Также появится колесо умений, при открытии которого происходящее вокруг ставится на паузу. У каждого члена отряда будет своя ветка навыков и снаряжение. Последнее можно спокойно менять.

Для игроков, что во время прохождения столкнулись с какой-то проблемой, но при этом не желающих менять общий уровень сложности, предусмотрена его детальная настройка. Благодаря этому можно скорректировать отдельные параметры, например, увеличить интервал парирования вражеских атак.

Мультиплеер в Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard — полностью одиночная ролевая игра в духе первых частей серии, так что ни о каком мультиплеере и речи быть не может.

Будет ли русский язык в Dragon Age: The Veilguard

В Steam на странице игры указано, что The Veilguard получит русские субтитры и локализованное название игры «На страже Завесы».

Дата выхода Dragon Age: The Veilguard

Релиз Dragon Age: The Veilguard состоится осенью 2024 года.

На каких платформах выйдет игра

Собственно, это тоже не секрет: игра появится на ПК, PS5 и Xbox Series. На консолях будет два режима: режим производительности и режим высокого качества.

Системные требования Dragon Age: The Veilguard

Какие-либо подробности про системные требования все еще отсутствуют.