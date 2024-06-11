Какой будет DOOM: The Dark Ages — новая часть «кровавой» серии шутеров

Иногда новый DOOM напоминает Painkiller.

Одной из главных новостей последних дней стал анонс новой части DOOM с подзаголовком The Dark Ages. И хоть пока про проект известно не очень много, мы собрали все известные сведения в данном материале.

Кто разрабатывает DOOM: The Dark Ages

Разработкой DOOM: The Dark Ages занимается студия id Software, ранее уже работавшая над двумя прошлыми частями серии. В качестве основных источников вдохновения авторы называют оригинальный DOOM 1993 года.

Создается проект на последней версии движка idTech на протяжении минимум четырех последних лет. Поэтому стоит ожидать улучшенной графики, зрелищных эффектов, увеличенной детализации и системы динамических повреждений тел противников. Хочется верить, что все это не скажется на оптимизации проекта.

Сюжет DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages станет приквелом к предыдущим частям серии и расскажет о предыстории Палача Рока. События игры развернутся в Средневековье, куда главный герой отправится для уничтожения очередных демонических орд.

Обещают историю эпических масштабов, выполненную в максимально кинематографическом стиле. Но стоит помнить, что DOOM в первую очередь про ураганный и зрелищный геймплей, а не про глубокий сюжет. Каких-либо драматических эпизодов и «вот это поворотов» ожидать вряд ли стоит.

Геймплей DOOM: The Dark Ages

Визуально Dark Ages больше напоминает игру 2016 года, но с большим уклоном в сторону темного фэнтэзи. И образ протагониста в стилизованной под доспехи броне в меховой накидке смотрится весьма брутально. Что касается геймплея, то он, вероятно, соберет в себе все лучшие наработки из предыдущих двух частей.

Очевидно, что это будет динамичный и зрелищный шутер, хотя авторы постараются по максимуму скрыть факт того, что герой находится на закрытой арене. Также появятся уровни, где игроки будут летать на механическом драконе и сражаться внутри гигантского робота Атлана.

Для истребления старых и новых врагов в распоряжение Думгаю отдадут широкий арсенал, от классического дробовика до кистении и коломета. Из необычного оружия особенно выделяются щит на цепном приводе с зазубренными краями, которым можно бросаться и оглушать, и черепомет, дробящий на мелкие частицы черепа противников и стреляющий ими как шрапнелью. Все это указывает на то, что особое значение будет уделено добиваниям и ближнему бою.

Интересно, что в трейлере отсутствуют намеки на платформинг и вертикальный геймплей, который далеко не всем понравился в Eternal. Более того, судя по показанным материалам, акцент сделан на большое количество врагов и масштабных открытых локациях, где нет места для паркура и крюк-кошки.

Кооператив и мультиплеер в DOOM: The Dark Ages

На данный момент известно только про одиночную кампанию, и id Software ни разу не упомянула мультиплеер или кооператив. Но можно предположить, что многопользовательский режим в том или ином виде все же появится в игре.

Дата выхода DOOM: The Dark Ages, на каких платформах

DOOM: The Dark Ages выйдет до конца 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Также проект сразу будет доступен для подписчиков Game Pass.

Будет ли русская локализация в DOOM: The Dark Ages

Пока на странице в Steam указан только английский язык. Сведений про другие переводы, включая русский язык, нет.

Системные требования DOOM: The Dark Ages

Какие-либо подробности про системные требования все еще отсутствуют.