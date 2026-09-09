Красивее — не всегда лучше. Как DLSS 5 меняет игры и почему технология NVIDIA вызвала споры

3 сентября NVIDIA выпустила DLSS 5 — новую систему нейронного рендеринга, которая заметно отличается от предыдущих поколений технологии. Теперь нейросеть не только помогает повысить разрешение или создавать промежуточные кадры: она вмешивается в уже отрисованное изображение, добавляя освещение, тени и детали материалов. В удачном сценарии персонажи действительно выглядят реалистичнее. В неудачном — меняются их возраст, выражение лица и сама художественная подача игры. Разбираемся, зачем NVIDIA понадобилась DLSS 5, почему первый показ вызвал скандал и действительно ли более реалистичная графика всегда означает более красивую.

Почему DLSS 5 сильно отличается от старых версий

За несколько лет аббревиатура DLSS стала почти синонимом повышения производительности на видеокартах NVIDIA. В упрощенном виде идея была понятной: игра рендерит изображение в меньшем разрешении, а нейронная сеть восстанавливает его до более высокого. Позднее появились Frame Generation, создающая дополнительные кадры, и Ray Reconstruction для улучшения трассировки лучей.

DLSS 5 ломает эту привычную логику. Сама NVIDIA называет новую технологию 3D-Guided Neural Rendering — нейронным рендерингом с использованием данных трехмерной сцены. Предыдущие версии DLSS прежде всего пытались реконструировать информацию, которую традиционный рендер мог бы получить при большем вычислительном бюджете. DLSS 5 впервые формирует непосредственно финальный внешний вид кадра.

Промо принципа работы DLSS 5. Фото NVIDIA

Происходит это уже после основной работы игрового движка. Модель получает готовый кадр, векторы движения и дополнительную информацию о сцене, после чего может менять то, как выглядят свет, тени и материалы. Она умеет добавлять более выраженное рассеивание света через кожу, волосы и листву, контактные тени и другие мелкие особенности, которые дорого или сложно просчитывать традиционными способами.

Именно поэтому сравнивать DLSS 5 только с привычным апскейлингом уже неправильно. Super Resolution пытается качественнее показать то, что создал движок. DLSS 5 получает значительно больше свободы в вопросе того, как это должно выглядеть.

Как нейросеть меняет уже готовую картинку

Важно сразу оговориться: DLSS 5 не работает как генератор изображений, которому показывают персонажа и предлагают нарисовать его заново. NVIDIA специально обучала модель сохранять геометрию исходной сцены. Она не должна внезапно пририсовать герою другую одежду или заменить находящийся на столе стакан вазой. При одинаковых исходных данных система также должна выдавать одинаковый результат — разработчики называют ее детерминированной. Для стабильности между кадрами используются векторы движения из движка.

Принцип работы DLSS 5. Фото NVIDIA

Но есть важная граница. Чтобы лицо человека выглядело другим, необязательно менять его трехмерную модель. Достаточно сильнее подчеркнуть морщины, изменить характер теней вокруг глаз, добавить особенности кожи и сделать щеки более контрастными. Геометрически это остается тот же персонаж. Визуально — уже не совсем. И именно вокруг этой разницы разгорелся главный спор.

NBA 2K27 показала, зачем DLSS 5 вообще нужна

Первой игрой с официальной реализацией DLSS 5 стала вышедшая в начале сентября NBA 2K27. И выбор спортивного симулятора оказался почти идеальным.

Visual Concepts изначально стремится максимально точно воспроизводить настоящих баскетболистов. Поэтому здесь практически нет конфликта между намерениями художника и целью алгоритма: и разработчик, и DLSS хотят получить максимально похожего на живого человека спортсмена.

На официальных сравнениях хорошо заметно, где новая технология действительно полезна. У Джейсона Татума свет естественнее взаимодействует с кожей, появляются более точные контактные тени между майкой и телом, лучше читаются волосы и складки ткани. Похожие изменения видны у Тайриза Халибертона и даже у второстепенных персонажей возле площадки.

Джейсон Татум в игре 2K27. Фото NVIDIA

В NBA 2K27 эффект DLSS 5 выглядит заметно аккуратнее, чем в ранних демонстрациях технологии. Изменения сильнее всего видны на коже, волосах, складках формы и контактных тенях, при этом лица спортсменов сохраняют узнаваемые черты. Именно такой сценарий лучше всего показывает, зачем технология вообще нужна: она не пытается переизобрести изображение, а усиливает уже заложенный разработчиками реализм.

Именно таким DLSS 5 хочется видеть. Не технологией, которая меняет художника, а последним слоем рендера, позволяющим лучше передать материал кожи, ткани или волос.

Resident Evil Requiem стала примером того, что может пойти не так

Совсем другой прием DLSS 5 получила во время первого публичного показа в марте 2026 года. Одной из главных демонстраций стала Resident Evil Requiem. NVIDIA показывала, как новая модель меняет освещение и материалы в игре Capcom. Однако аудитория обратила внимание прежде всего на лицо Грейс Эшкрофт. Оно действительно становилось детальнее — но одновременно менялось впечатление от самой героини.

Более контрастные тени, структура кожи и детали вокруг глаз сделали персонажа визуально старше и жестче. После презентации в интернете быстро распространилось определение «AI slop», а несколько разработчиков и художников публично раскритиковали технологию за потенциальное вмешательство в художественное направление игр.

Resident Evil Requiem с использованием DLSS 5. Фото NVIDIA

После первого показа разработчики и художники отдельно обсуждали риск вмешательства нейронного рендеринга в художественный замысел. Главная претензия сводилась к тому, что дополнительная детализация способна менять не только техническое качество изображения, но и то, как зритель воспринимает персонажа, освещение и композицию сцены.

При этом было бы несправедливо сводить всю DLSS 5 к одному неудачному лицу. Многие отмечали улучшения воды, растительности, одежды, теней и небольших предметов в Starfield. Проблема заключалась не столько в способности технологии улучшать графику, сколько в том, где должна проходить граница этого улучшения.

Как DLSS 5 способна менять лица персонажей

Неофициальные эксперименты с DLSS 5 показывают, что сильнее всего проблемы становятся заметны именно на лицах. В Baldur's Gate 3 модифицированная версия технологии меняла тон кожи, усиливала морщины и делала некоторых персонажей визуально старше. В Resident Evil Requiem похожий эффект был заметен уже в официальной демонстрации: более агрессивная работа с тенями и структурой кожи меняла восприятие лица Грейс Эшкрофт, хотя сама геометрия персонажа оставалась прежней.

Shadow of the Tomb Raider с DLSS 5. Фото Eidos Montreal

При умеренном значении Лара Крофт сохраняла привычный внешний вид, но получала более выраженную работу света. При высокой интенсивности кожа становилась грубее, морщины — глубже, а героиня начинала казаться заметно старше.

Еще нагляднее эксперимент оказался с Кадзумой Кирю. В рассматриваемой части Yakuza персонажу 27 лет. При усилении DLSS 5 тени на щеках становились глубже, лоб — визуально более морщинистым, а волосы начинали казаться светлее. В результате молодой Кирю начинал напоминать собственную гораздо более взрослую версию из поздних частей серии.

Игра Yakuza Kiwami 2 с DLSS 5.

Это были не официальные реализации разработчиков этих игр, а эксперименты с модифицированной версией DLSS 5. Рассматривать их как доказательство того, что все будущие игры будут выглядеть таким образом, неправильно. Но как стресс-тест технологии они крайне показательны.

Почему фотореализм подходит не каждой игре

Здесь возникает более фундаментальный вопрос. Почему мы вообще считаем реализм безусловным улучшением графики? Для NBA 2K ответ очевиден. Реального баскетболиста стараются сделать максимально похожим на реального баскетболиста. Для Resident Evil фотореализм тоже в целом соответствует визуальному направлению серии. А вот с условной Persona, Borderlands или стилизованной инди-игрой ситуация совсем другая.

Художник может намеренно сделать кожу слишком гладкой, намеренно отказаться от реалистичных теней, сделать свет физически неправильным, потому что так лицо персонажа лучше читается, или же убрать мелкие детали с объекта, чтобы взгляд игрока концентрировался на его силуэте. Для физически корректного рендера это недостаток. Для художественного произведения — осознанное решение.

Работа DLSS 5 с освещением и материалами в Hogwarts Legacy. Фото NVIDIA

Поэтому задача «сделать изображение реалистичнее» совершенно не равна задаче «сделать изображение лучше». DLSS 5 особенно хорошо демонстрирует эту разницу, потому что сама NVIDIA прямо ставит перед технологией цель приблизить игры к фотореализму.

Если все делать правильно, никакого противоречия нет. Если разработчик хотел реалистичную кожу, а нейросеть помогает получить ее дешевле — все выигрывают. Проблема возникает в момент, когда алгоритм начинает добавлять правдоподобие туда, где художник его специально не оставил.



NVIDIA попыталась решить проблему контролем для разработчиков

После мартовской критики одной из главных частей повторной презентации DLSS 5 стали инструменты художественного контроля. Разработчикам доступны разные модели нейронного рендеринга и два основных параметра — Structure Intensity и Tone Intensity. Первый управляет интенсивностью контактных теней, отражений, рассеивания света и мелких структурных деталей. Второй сильнее влияет на цвет и общее освещение.

Еще важнее маски. Студия может применять DLSS 5 только к определенным категориям объектов. Например, улучшать растительность и одежду, но полностью исключить лицо главного героя. Или обрабатывать воду одной моделью, а интерьер — другой. Система умеет автоматически распознавать объекты, а разработчик при необходимости может создавать собственные маски.

Варианты настроек для разработчиков. Фото NVIDIA

Технически это во многом снимает главный аргумент против DLSS 5. Но одновременно появляется новый. Все зависит от того, сколько времени сама студия потратит на настройку.

NBA 2K27 показывает результат тесной работы NVIDIA и Visual Concepts. Нельзя автоматически предположить, что настолько же аккуратно технология будет реализована в каждой игре.

А пользователь пока получает значительно меньше контроля: в официальной реализации для игрока DLSS Neural Rendering фактически является переключателем «включено/выключено». Тонкую настройку выполняет разработчик.

За красивую картинку приходится дорого платить

У DLSS 5 есть и очевидная техническая цена. В отличие от привычного апскейлинга, новая модель обрабатывает уже готовый кадр в итоговом разрешении, поэтому сама по себе создает дополнительную нагрузку на видеокарту. NVIDIA компенсирует ее другими элементами пакета DLSS — прежде всего Super Resolution и Multi Frame Generation, — но это уже означает, что высокая итоговая частота кадров достигается сразу несколькими технологиями одновременно.

На RTX 5090 в 4K при максимальных настройках без генерации кадров производительность снизилась со 192 до 76 кадров в секунду — примерно на 60%. На RTX 5080 падение оказалось еще сильнее: со 185 до 53 кадров. В 1440p RTX 5080 выдала 102 кадра, но без DLSS 5 результат составлял 221 FPS.

RTX 5070 в 4K опустилась со 124 до 33 FPS, а RTX 5060 Ti в 1440p — со 165 до 50. Даже в 1080p RTX 5060 показала 73 FPS с DLSS 5, потеряв около 70% производительности относительно отключенной технологии.

Тесты DLSS 5 на разных видеокартах. Фото Соцсети IdleSloth

Причина заключается в месте DLSS 5 внутри конвейера. Нейронная модель обрабатывает уже готовый кадр в выходном разрешении. Поэтому обычное снижение внутреннего разрешения через Super Resolution помогает значительно меньше, чем, например, при трассировке пути. Сам проход DLSS 5 все равно приходится выполнять для всех пикселей итогового изображения.

В рекламных материалах NVIDIA показывает значительно более высокие значения FPS, но они получены при совместной работе DLSS 5 с Multi Frame Generation. Например, компания заявляет до 370 FPS на RTX 5090 в NBA 2K27 при 4K. Эти цифры отражают уже весь набор технологий DLSS, включая создание дополнительных кадров, а не стоимость самого нейронного рендеринга.

И это создает довольно странную ситуацию. Когда-то DLSS появился как способ получить больше производительности ценой нейронной реконструкции. Теперь одна из технологий внутри DLSS сама способна забрать половину производительности — а другие технологии DLSS нужны, чтобы компенсировать потерю.

Пока DLSS 5 больше похожа на технологию будущего

На старте DLSS 5 официально работает на видеокартах серии GeForce RTX 50. NVIDIA уже заявила, что после дополнительной оптимизации планирует заняться поддержкой RTX 40, однако конкретного срока пока нет.

При этом ситуация за полгода действительно изменилась радикально. В мартовских демонстрациях модель могла требовать две RTX 5090, а к сентябрьскому релизу работает уже на одной видеокарте и доступна всей линейке RTX 50. NVIDIA утверждает, что за это время ускорила технологию примерно в пять раз и продолжает оптимизацию.

Путь развития технологий NVIDIA. Фото NVIDIA

Поэтому сегодняшние проблемы с производительностью не обязательно останутся навсегда. Первые версии трассировки лучей тоже выглядели как дорогостоящий эксперимент для обладателей топового железа. Спустя несколько поколений видеокарт технология стала значительно доступнее. С DLSS 5 может произойти то же самое. Только здесь речь идет уже не просто о скорости.

Главная проблема DLSS 5 — не нейросеть

Самая простая позиция в споре вокруг DLSS 5 — объявить технологию очередным примером бессмысленного внедрения ИИ. Но NBA 2K27 показывает, что это слишком примитивный вывод.

При правильной настройке нейронный рендеринг способен добавить вещи, которые действительно улучшают изображение: более естественное прохождение света через кожу, убедительные материалы, контактные тени и дополнительные детали, причем без изменения исходной геометрии сцены.

Леон Кеннеди в Resident Evil Requiem с технологией DLSS 5. Фото NVIDIA

Проблема DLSS 5 скорее в другом. До сих пор игровые графические настройки в основном отвечали на вопрос: насколько качественно мы покажем работу художника? Высокие тени были теми же тенями, только точнее. Лучшее качество текстур показывало тот же материал в большем разрешении. Трассировка лучей старалась физически корректнее вычислять тот свет, который существует в игровой сцене.

DLSS 5 добавляет новый вопрос: а можно ли после работы художника сделать изображение немного другим? Иногда ответ очевидно положительный. Более естественная ткань майки в NBA 2K27 не уничтожает замысел — она помогает его реализовать.

Но персонаж, который неожиданно становится на десять лет старше из-за того, как нейросеть решила расставить тени на его лице, — совсем другой случай. Именно поэтому DLSS 5 нельзя оценивать привычной формулой «включено и выглядит лучше, значит технология хорошая».

Возможно, главным графическим навыком следующего поколения станет вовсе не умение сделать нейронный рендеринг максимально заметным. А способность разработчика вовремя сказать: здесь ничего менять не нужно.

Виталий Климов