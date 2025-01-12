Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 16:30

DLSS 4: новая технология от NVIDIA повысит FPS в играх до восьми раз

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Без нее не обойдешься и на видеокарте RTX 5090.
Всего несколько дней назад NVIDIA представила DLSS 4 — новую технологию апскейлинга, которая должна значительно улучшить производительность на «зеленых» видеокартах. Насколько это на самом деле круто и почему многих расстроили анонсы NVIDIA? Давайте попробуем разобраться.
RTX 5090. В два раза быстрее RTX 4090: какой будет видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090
Что такое DLSS и зачем оно нужно

DLSS расшифровывается как Deep Learning Super Sampling — «суперсэмплинг на основе глубокого обучения». Что это значит? Видеокарта оценивает кадр по специальным алгоритмам, которые «прикидывают», как бы он выглядел в более высоком разрешении — и именно эта картинка выводится на экран.

То же самое делают нейросети, если попросить их увеличить разрешение любого изображения, просто в играх это происходит в реальном времени. Таким образом пользователи могут играть в высоком разрешении, даже если мощности их видеокарт не позволили бы сделать это «честным» способом.

Впрочем, это лишь основная функция DLSS. В более поздних версиях появилась генерация кадров и улучшение рейтрейсинга. Суть обоих технологий заключается в том, что искусственный интеллект «додумывает» данные, которых на самом деле нет — будь то кадры или элементы освещения.

Таким образом удается еще более заметно повысить производительность: из двух кадров «честно» рендерится только один, а второй выдается алгоритмом.

Что не так с DLSS

Увы, чудес не бывает — и за повышенную производительность приходится платить графическими артефактами вроде «гоустинга» и эпизодической размытости. На самом деле заметить их не так просто, особенно при использовании DLSS поздних версий — технология существует уже несколько лет и вполне себе научилась справляться со своими задачами.

Однако многих расстраивает сам факт того, что игра в высоких разрешениях стала синонимом использования DLSS, без которой придется туго даже самым мощным видеокартам. Cyberpunk 2077 в 4К на максималках и с рейтрейсингом выдает менее 30 кадров даже на RTX 5090 — если, конечно, не использовать апскейлинг.

Чем отличается DLSS 4 от предыдущих версий

Самое главное изменение, которое останется эксклюзивным для видеокарт 50-й серии, — это мультикадровая генерация. Она позволяет генерировать не один, а сразу три «нейронных» кадра на основании одного «настоящего» — что в теории позволяет поднимать фреймрейт аж до восьми раз. Избегать задержек предполагается при помощи технологий Reflex 2 и Frame Wrap.

Кроме того, обновились технология улучшения рейтрейсинга DLSS Ray Reconstruction, апскейлинг разрешения DLSS Super Resolution и сглаживание на основе технологий машинного обучения DLAA — благодаря переходу со сверточных нейросетей на модели-трансформеры повысится как производительность, так и визуальное качество.

А что у других производителей?

Разумеется, AMD и даже Intel не хотят отставать от своего главного конкурента. Видеокарты этих компаний поддерживают сравнимые технологии — FSR и XeSS соответственно. Внимательные геймеры наверняка заметили, что многие современные игры предлагают выбрать в настройках именно эти три опции.

Алгоритмы Intel и AMD работают по тем же принципам, что и DLSS, хотя есть у них и свои эксклюзивные особенности. Тем не менее обычно лидером рынка в этой области называют именно NVIDIA.

Какие видеокарты поддерживают DLSS 4

Основную часть изменений будут поддерживать все видеокарты NVIDIA RTX, начиная с 20-й серии. А вот мультикадровая генерация останется эксклюзивом исключительно для 50-й серии. К релизу видеокарт полноценно поддерживать новые возможности DLSS 4 будет около 75 игр. В будущем их число станет выше.

Читайте также
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

20 лучших игр 2024 года

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости