DLSS 4: новая технология от NVIDIA повысит FPS в играх до восьми раз

Без нее не обойдешься и на видеокарте RTX 5090.

Все го несколько дней назад NVIDIA представила DLSS 4 — новую технологию апскейлинга, которая должна значительно улучшить производительность на «зеленых» видеокартах. Насколько это на самом деле круто и почему многих расстроили анонсы NVIDIA? Давайте попробуем разобраться.

Что такое DLSS и зачем оно нужно

DLSS расшифровывается как Deep Learning Super Sampling — «суперсэмплинг на основе глубокого обучения». Что это значит? Видеокарта оценивает кадр по специальным алгоритмам, которые «прикидывают», как бы он выглядел в более высоком разрешении — и именно эта картинка выводится на экран.

То же самое делают нейросети, если попросить их увеличить разрешение любого изображения, просто в играх это происходит в реальном времени. Таким образом пользователи могут играть в высоком разрешении, даже если мощности их видеокарт не позволили бы сделать это «честным» способом.

Впрочем, это лишь основная функция DLSS. В более поздних версиях появилась генерация кадров и улучшение рейтрейсинга. Суть обоих технологий заключается в том, что искусственный интеллект «додумывает» данные, которых на самом деле нет — будь то кадры или элементы освещения.

Таким образом удается еще более заметно повысить производительность: из двух кадров «честно» рендерится только один, а второй выдается алгоритмом.

Что не так с DLSS

Увы, чудес не бывает — и за повышенную производительность приходится платить графическими артефактами вроде «гоустинга» и эпизодической размытости. На самом деле заметить их не так просто, особенно при использовании DLSS поздних версий — технология существует уже несколько лет и вполне себе научилась справляться со своими задачами.

Однако многих расстраивает сам факт того, что игра в высоких разрешениях стала синонимом использования DLSS, без которой придется туго даже самым мощным видеокартам. Cyberpunk 2077 в 4К на максималках и с рейтрейсингом выдает менее 30 кадров даже на RTX 5090 — если, конечно, не использовать апскейлинг.

Чем отличается DLSS 4 от предыдущих версий

Самое главное изменение, которое останется эксклюзивным для видеокарт 50-й серии, — это мультикадровая генерация. Она позволяет генерировать не один, а сразу три «нейронных» кадра на основании одного «настоящего» — что в теории позволяет поднимать фреймрейт аж до восьми раз. Избегать задержек предполагается при помощи технологий Reflex 2 и Frame Wrap.

Кроме того, обновились технология улучшения рейтрейсинга DLSS Ray Reconstruction, апскейлинг разрешения DLSS Super Resolution и сглаживание на основе технологий машинного обучения DLAA — благодаря переходу со сверточных нейросетей на модели-трансформеры повысится как производительность, так и визуальное качество.

А что у других производителей?

Разумеется, AMD и даже Intel не хотят отставать от своего главного конкурента. Видеокарты этих компаний поддерживают сравнимые технологии — FSR и XeSS соответственно. Внимательные геймеры наверняка заметили, что многие современные игры предлагают выбрать в настройках именно эти три опции.

Алгоритмы Intel и AMD работают по тем же принципам, что и DLSS, хотя есть у них и свои эксклюзивные особенности. Тем не менее обычно лидером рынка в этой области называют именно NVIDIA.

Какие видеокарты поддерживают DLSS 4

Основную часть изменений будут поддерживать все видеокарты NVIDIA RTX, начиная с 20-й серии. А вот мультикадровая генерация останется эксклюзивом исключительно для 50-й серии. К релизу видеокарт полноценно поддерживать новые возможности DLSS 4 будет около 75 игр. В будущем их число станет выше.