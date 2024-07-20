Какой будет Delta Force Hawk Ops — новая часть популярной в 90-х серии

Правда, на своих «предков» игра совершенно не похожа.

Анонс Delta Force Hawk Ops стал для многих неожиданностью. Популярная еще в 90-х серия тактических шутеров Delta Force уже давненько не подавала признаков жизни, а трейлер новой игры больше напоминал последние части серии Battlefield. Впрочем, с тех пор о Hawk Ops появилось немало подробностей.

Геймплей Delta Force Hawk Ops

Основа Hawk Ops — это мультиплеер, в котором присутствует как режим игры против ботов, так и PvP против других игроков. Геймерам предстоит сражаться с другими геймерами в попытке успешно эвакуироваться с миссии.

В режиме Havoc Warfare будет присутствовать внушительное количество техники — от бронированных машин до вертолетов, а поражение грозит игрокам потерей части снаряжения. Присутствует и сюжетная кампания, рассчитанная на шесть часов геймплея. Правда, ее придется покупать отдельно.

Как и было сказано, новая часть серии слабо напоминает своих ориентированных на тактику «предков». Больше всего Hawk Ops походит на нечто вроде Battlefield 2042 — в ней присутствует ограниченное количество «операторов», каждый из которых имеет собственные особенности и способности. Разумеется, персонажей будет нужно прокачивать, а оружие — апгрейдить.

Сюжет Delta Force Hawk Ops

Не самая удачная военная операция США в Сомали в 1993-м послужила основой для фильма «Падение черного ястреба». Именно им и вдохновляется кампания Hawk Ops, фактически представляющая собой ремейк Delta Force Black Hawk Down — игры 2003 года, опиравшейся на этот же фильм.

Поэтому игроков ожидают падающие американские вертолеты, миссии по спасению попавших в плен американских спецназовцев и другие ключевые события той истории. Будет подобие сюжета и в мультиплеере, но его действие будет разворачиваться уже не в 90-х, а в недалеком будущем.

Платформы Delta Force Hawk Ops

Delta Force Hawk Ops разрабатывается китайскими разработчиками из Team Jade, ранее занимавшимися Call of Duty: Mobile. Неудивительно, что игра появится и на мобильных устройствах Android и iOS.

Список остальных платформ удивляет наличием одной из приставок старого поколения: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, ПК. Запланирован и кросс-плей между устройствами разного типа.

Будет ли Delta Force Hawk Ops доступна в России

Интересно, что игра недоступна для России в Steam и Epic Games Store, но разработчики замечали, что в их собственном лаунчере региональных ограничений не предвидится. Кроме того, Hawk Ops будет переведена на русский язык.

Цена Delta Force Hawk Ops

Игра будет распространяться по принципу Free-to-Play — за доступ к игре платить не придется, только за дополнительный контент. Разработчики обещают, что задонатить на победу в мультиплеере не выйдет и за деньги приобретаются исключительно косметические предметы, не влияющие на геймплей.

Ожидаемо, платной будет и сюжетная кампания, основанная на знаменитом фильме «Падение черного ястреба» 2003 года. Ее цена пока неизвестна.

Системные требования Delta Force Hawk Ops

Минимальные системные требования:

Процессор: Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300

ОЗУ: 12 Гб

Видеокарта: Geforce GTX 960 / AMD R9 380 / Intel Arc A380

Операционная система: Windows 10 64 bit

Пространство на диске: 50 Гб

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500x

ОЗУ: 16 Гб

Видеокарта: Geforce GTX 1060 / AMD RX 5500 XT / Intel Arc A580

Операционная система: Windows 10 64 bit

Пространство на диске: 50 Гб

Дата выхода Delta Force Hawk Ops

Альфа-тест Delta Force на ПК начался 18 июля. Впрочем, игроков из России на него не пригласили — несмотря на то, что в игре планируется появление русского языка.

Дата полноценного релиза еще не назначена. Впрочем, разработчики заявляли, что он состоится до конца 2024 года.