Читы на GTA 5: какие есть, как вводить
Перечислять достоинства GTA 5 можно очень долго. Даже в 2025-м игра удивляет интересными ситуациями и харизматичными персонажами.
Дополнить эту красоту можно чит-кодами, которые добавят еще больше веселья и безумия. Обо всех главных кодах рассказываем в данном материале.
Как вводить читы в GTA 5
Существует несколько способов активировать читы в GTA 5. Самый простой и очевидный кроется в использовании внутриигрового телефона. Герою нужно достать гаджет, зайти в контакты, набрать код и прожать пробел. Персонаж совершит звонок, а на деле игрок получит необходимый эффект. Если хотите ввести другой чит, то нажмите звездочку на смартфоне.
Второй вариант — через внутриигровую консоль. Для этого нажмите клавишу «~» или «Ё», наберите в окне команду и подтвердите кнопкой Enter. После этого должно всплыть сообщение «Включен чит-код».
Чтобы ввести читы на консолях PlayStation или Xbox, используйте геймпад. Для этого достаточно просто последовательно прожать кнопки. Если же не хотите запоминать сложные комбинации, вновь воспользуйтесь телефоном.
Ограничения читов в GTA 5
Использование читов накладывает определенные ограничения. Так, коды работают только в одиночной игре. Пробовать ввести их в GTA Online нет никакого смысла.
В случае активации специальных команд игрок больше не получит внутриигровых достижений. Для продолжения в обычном режиме нужно загрузить последнее сохранение перед активацией читов.
Коды не сработают, если заданное действие невозможно выполнить в данный момент. Находясь внутри помещения, не получится вызвать машину или вертолет.
Чит на бессмертие в GTA 5
ПК: 1-999-724-4654-5537 или PAINKILLER.
PS: вправо, X, вправо, влево, вправо, R1, вправо, влево, X, треугольник.
Xbox: вправо, A, вправо, влево, вправо, RB, вправо, влево, A, Y.
Чит на полный запас здоровья и брони в GTA 5
ПК: 1-999-887-853 или TURTLE.
PS: О, L1, треугольник, R2, X, квадрат, О, вправо, квадрат, L1, L1, L1.
Xbox: B, LB, Y, RT, A, X, B, вправо, X, LB, LB, LB, LB.
Повысить уровень розыска на 1 звезду
ПК: 1-999-3844-8483 или FUGITIVE.
PS: R1, R1, O, R2, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо.
Xbox: RB, RB, B, RT, влево, вправо, влево, влево, вправо, влево, вправо.
Понизить уровень розыска на 1 звезду
ПК: 1-999-5299-3787 или LAWYERUP.
PS: R1, R1, O, R2, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево.
Xbox: RB, RB, B, RT, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево.
Чит на быстрый бег и спринт в GTA 5
ПК: 1-999-228-8463 или CATCHME.
PS: треугольник, влево, вправо, вправо, L2, L1, квадрат.
Xbox: Y, влево, влево, вправо, вправо, LT, LB, X.
Чит на суперпрыжок в GTA 5
ПК: 1-999-467-86-48 или HOPTOIT.
PS: влево, влево, треугольник, треугольник, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, R1, R2.
Xbox: LT, LT, X, B, B, LT, X, X, X, влево, вправо, A.
Чит на восстановление шкалы спецспособностей
ПК: 1-999-769-3787 или POWERUP.
PS: X, X, квадрат, R1, L1, X, вправо, влево, X.
Xbox: A, A, X, RB, LB, A, вправо, влево, A.
Чит на быстрое плавание в GTA 5
ПК: 1-999-468-44557 или GOTGILLS.
PS: влево, влево, L1, вправо, вправо, R2, влево, L2, вправо.
Xbox: влево, влево, LB, вправо, вправо, RT, влево, LT, вправо.
Мощная атака в ближнем бою
ПК: 1-999-4684-2637 или HOTHANDS.
PS: вправо, влево, X, треугольник, R1, O, O, O, L2.
Xbox: справа, слева, A, Y, RB, B, B, B, B, LT.
Главный герой пьянеет
ПК: 1-999-547-861 или LIQUOR.
PS: треугольник, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, O, влево.
Xbox: Y, вправо, вправо, влево, вправо, X, B, влево.
Замедление времени во время прицеливания
ПК: 1-999-332-3393 или DEADEYE.
PS: квадрат, L2, R1, треугольник, влево, квадрат, L2, вправо, X.
Xbox: X, LT, RB, Y, влево, X, LT, вправо, A.
Получить все оружие
ПК: 1-999-8665-87 или TOOLUP.
PS: треугольник, R2, влево, L1, X, вправо, треугольник, вниз, квадрат, L1, L1, L1.
Xbox: Y, RT, Влево, LB, A, вправо, Y, Низко, X, LB, LB, LB, LB.
Зажигательные патроны
ПК: 1-999-462-363-4279 или INCENDIARY.
PS: L1, R1, квадрат, R1, влево, R2, R1, влево, квадрат, вправо, L1, L1.
Xbox: LB, RB, X, RB, влево, RT, RB, влево, X, вправо, LB, LB.Взрывной выстрел.
Взрывной выстрел
ПК: 1-999-444-439 или HIGHEX.
PS: вправо, квадрат, X, влево, R1, R2, влево, вправо, вправо, L1, L1, L1.
Xbox: вправо, X, A, влево, RB, RT, влево, вправо, вправо, LB, LB, LB.
Взрыв в небе и получение «Черного телефона»
ПК: 1-999-367-3767 или EMPDROP.
Спортивная машина Comet
ПК: 1-999-266-38 или COMET.
PS: R1, O, R2, вправо, L1, L2, X, X, квадрат, R1.
Xbox: RB, B, RT, справа, LB, LT, A, A, X, RB.
Спортивная машина Rapid GT
ПК: 1-999-727-4348 или RAPIDGT.
PS: R2, L1, O, вправо, L1, R1, вправо, влево, O, R2.
Xbox: RT, LB, B, вправо, LB, RB, вправо, влево, B, RT.
Лимузин Limo
ПК: 1-999-846-39663 или VINEWOOD.
PS: R2, вправо, L2, влево, влево, R1, L1, O, вправо.
Xbox: RT, справа, LT, слева, слева, слева, RB, LB, B, справа.
Мусоровоз Trashmaster
ПК: 1-999-872-433 или TRASHED.
PS: O, R1, O, R1, влево, влево, R1, L1, O, вправо.
Xbox: B, RB, B, RB, RB, слева, слева, RB, LB, B, справа.
Гольфкар Caddy
ПК: 1-999-4653-46-1 или HOLEIN1.
PS: O, L1, влево, R1, L2, X, R1, L1, O, X.
Xbox: B, LB, левый, RB, LT, A, RB, LB, B, A.
Спортивный мотоцикл PCJ
ПК: 1-999-762-538 или ROCKET.
PS: R1, вправо, влево, вправо, R2, влево, вправо, квадрат, вправо, L2, L1, L1.
Xbox: RB, вправо, влево, вправо, RT, влево, вправо, X, вправо, LT, LB, LB.
Раллийный мотоцикл Sanchez
ПК: 1-999-633-7629 или OFFROAD.
PS: влево, влево, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, круг, треугольник, R1, R2.
Xbox: влево, влево, вправо, вправо, влево, вправо, X, B, Y, RB, RT.
Велосипед BMX
ПК: 1-999-226-348 или BANDIT.
PS: влево, влево, вправо, вправо, влево, вправо, квадрат, O, треугольник, R1, R2.
Xbox: левый, левый, правый, правый, правый, левый, правый, X, B, Y, RB, RT.
Кукурузник Duster
ПК: 1-999-359-77729 или FLYSPRAY.
PS: R2, L1, O, вправо, L1, R1, вправо, влево, O, R2.
Xbox: вправо, влево, RB, RB, влево, Y, Y, A, B, LB, LB.
Парашют
ПК: 1-999-759-3483 или SKYDIVE.
PS: влево, вправо, L1, L2, R1, R2, R2, влево, влево, вправо, L1.
Xbox: влево, вправо, LB, LT, RB, RT, RT, влево, влево, вправо, LB.
Самолет для трюков
ПК: 1-999-2276-78676 или BARNSTORM.
Xbox: B, вправо, LB, LT, LT, влево, RB, LB, LB, влево, влево, влево, A, Y — пилотажный самолет.
Военный вертолет Buzzard
ПК: 1-999-289-9633 или BUZZOFF.
PS: O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, треугольник, O, треугольник.
Xbox: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.
Самолет Stunt Plane
PS: O, вправо, L1, L2, влево, R1, L1, L1, влево, влево, X, треугольник.
Xbox: B, вправо, LB, LT, влево, RB, LB, LB, влево, влево, A, Y.
Дрифт на машинах
ПК: 1-999-766-9329 или SNOWDAY.
PS: треугольник, R1, R1, влево, R1, L1, R2, L1.
Xbox: Y, RB, RB, влево, RB, LB, RT, LB.
Гидросамолет Dodo
ПК: 1-999-398-4628 или EXTINCT.
Бронированное авто Duke O'Death
ПК: 1-999-3328-4227 или DEATHCAR.
Ремонт машины
ПК: 1-999-887-853 или TURTLE.
Изменить погоду в GTA 5
ПК: 1-999-625-348-7246 или MAKEITRAIN.
PS: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, квадрат.
Xbox: RT, A, LB, LB, LB, LT, LT, LT, X.
Включить лунную гравитацию
ПК: 1-999-356-2837 или FLOATER.
PS: влево, влево, L1, R1, L1, вправо, влево, L1, влево.
Xbox: влево, влево, LB, RB, LB, вправо, влево, LB, влево.
Эффект замедления времени
ПК: 1-999-756-966 или SLOWMO.
PS: треугольник, влево, вправо, вправо, квадрат, R2, R1.
Xbox: Y, Влево, Влево, Вправо, Вправо, X, RT, RB.
Герой упадет с неба
ПК: 1-999-759-3255 или SKYFALL.
PS: L1, L2, R1, R2, влево, вправо, влево, вправо, L1, L2, R1, R2, влево, вправо, влево, вправо.
Xbox: LB, LT, RB, RT, влево, вправо, влево, вправо, LB, LT, RB, RT, влево, вправо, влево, вправо.