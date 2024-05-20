10 игр на движке Unreal Engine 5, которые выйдут в ближайшие 2 года

Виртуальные миры станут еще красивее.

Unreal Engine 5 становится одним из самых популярных движков. Это и не мудрено, ведь на данный момент это один из самых продвинутых вариантов с богатым инструментарием. В ближайшие два года (2024-2025) выходит множество проектов, сделанных именно на нем. Собрали топ-10 подобных игр.

1. Delta Force Hawk Ops

Свое возвращение после многолетнего анабиоза должна совершить культовая франшиза Delta Force. Новая часть с подзаголовком Hawk Ops превратится в условно-бесплатный шутер с захватывающей кампанией, мультиплеерными сражениями, PvP-режимом, большим арсеналом оружия и гаджетов.

Студия TiMi Studio Group планирует перезапустить всю серию, а главной фишкой проекта станет запредельная реалистичность. Для триумфального возвращения был выбран самый продвинутый движок. К тому же разработчики подтвердили, что в Hawk Ops появится технология DLSS 3. Все это укрепляет надежду не только на итоговое качество тайтла, но и наличие прочих крутых фишек.

2. Silent Hill 2 Remake

Удивительно, но в 2024 году праздник заглянет и на улицу поклонников знаменитой хоррор-серии от Konami. Команда Bloober Team работает над ремейком лучшей части франшизы Silent Hill, а именно второй. Авторы обещали бережно перенести оригинал на новые рельсы и по возможности осовременить триллер.

Для решения поставленных задач выбрали Unreal Engine 5. Уровень проделанной работы фанаты уже могли оценить в дебютном трейлере проекта, где не было CGI, а все кадры сделаны только на движке. Хочется верить, что в ремейке удастся сохранить мрачную атмосферу и психологизм происходящего, чтобы игроки вновь испытали тот самый пугающий опыт, что и много лет назад.

3. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

S.T.A.L.K.E.R. 2 также разрабатывается на данном движке. Такой выбор обусловлен не только сотрудничеством с Microsoft, но и богатым инструментарием. Последнее точно пригодится для того, чтобы достойно реализовать Зону Отчуждения площадью в 64 квадратных километра, наполненных смертельными аномалиями, ценными артефактами и опасными мутантами.

Кроме того, GSC Game World хочет добавить нелинейный сюжет, открытый мир и доработать систему A-life 2.0, чтобы наполнить местность жизнью. Все это обещают дополнить зрелищными эффектами и визуально красивыми локациями, которые могут стать еще более мрачными и жуткими за счет высокой детализации.

4. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

К названию ожидаемого многими ремейка культовой Metal Gear Solid 3: Snake Eater прибавилась Delta. По словам представителей Konami, она обозначает желание разработчиков переосмыслить проект. При этом было подтверждено, что сюжет, геймдизайн уровней и основные элементы игрового процесса менять не будут.

Релиз планируется сразу на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. И хоть фанаты серии с опаской относятся к Delta, из-за проблемного выхода сборника Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, но сам по себе ремейк выглядит очень любопытно. Особенно в контексте неучастия во всем этом Хидео Кодзимы.

5. Squadron 42

Squadron 42 — это не очередной проект во вселенной «Звездных войн», как можно подумать, а однопользовательская кампания космического долгостроя Star Citizen. Однако он настолько разросся, что уже ощущается как самостоятельная игра. Достаточно сказать то, что разработчики потратили кучу времени на изучение того, как правильно простыня взаимодействует с телом человека.

Геймеров постараются впечатлить реалистичным окружением, проработанной физикой, продуманным интерфейсом, красивыми визуальными эффектами и анимациями, частично процедурно сгенерированными локациями, сражениями в космосе и продвинутым ИИ. А еще множество голливудских актеров подарили внешность местным персонажам. В материалах уже успели засветиться Джиллиан Андерсон, Марк Хэмилл, Генри Кавилл, Гари Олдман и Лиам Каннигему. Наверняка до релиза авторы найдут способ еще сильнее удивить пользователей.

6. inZOI

inZOI позиционируется как прямой конкурент The Sims. Симулятор жизни от Krafton предлагает геймерам перевоплотиться в богов, чтобы собственноручно менять мир и создавать бесконечные истории. А поскольку игра также делается на данном движке, то графически уже сейчас выглядит очень привлекательно.

Кроме реалистичной картинки обещают полноценную симуляцию жизни с богатым выбором механик и фишек. Например, виртуальный аватар может работать, заниматься спортом, дружить с остальными персонажами, строить полноценные отношения, настраивать дизайн домов, кастомизировать своего героя и совершать многие другие действия. На фоне творения от Electronic Arts inZOI должна выделиться глубиной проработки и качеством исполнения.

7. Jurassic Park Survival

Экшен Jurassic Park: Survival от Saber Interactive был анонсирован в прошлом году и сразу же привлек к себе внимание. Еще бы: произведение на основе кинофраншизы, опытные разработчики и динозавры. Сама студия заявляла, что для них основная задача кроется в «передаче магии культового фильма».

Игроков ожидает напряженное выживание, где комбинируется стелс и экшен. На месте захватывающие встречи с разнообразными существами и дикая природа острова Нублар. Неудивительно, что для обеспечения невиданного уровня погружения, команде понадобился столь мощный инструментарий.

8. OD

OD — это новое экспериментальное творение Хидео Кодзимы. Создается игра совместно с Xbox Game Studios и, по словам геймдизайнера, такое партнерство поможет создать тайтл с «ранее невозможной концепцией». Гений попытается создать «новый тип медиа», нечто среднее между играми и кино.

Никаких других подробностей о грядущем проекте пока нет. Но, вероятнее всего, это будет хоррор, где наверняка найдется место глубокому сюжету со множеством аллюзий, отсылок, мелких деталей и любопытных находок.

9. Black Myth Wukong

Ролевой экшен Black Myth: Wukong вдохновлен китайским романом «Путешествие на Запад» и расскажет о приключениях Короля Обезьян Сунь Вуконга. Игровой процесс похож на Souls-проекты, ведь главному герою придется сражаться с ужасными монстрами, и даже рядовые противники представляют опасность.

Изначально Black Myth создавалась на Unreal Engine 4. Но в 2021 году студия Science Interactive заключила договор о партнерстве с NVIDIA и Epic Games, а заодно перенесла разработку на пятую итерацию движка. Тут появится трассировка лучей, поддержка технологии DLSS, 60 FPS и 4К. Кстати, по словам самих девелоперов, самыми привлекательными функциями в UE5 для них стали Nanite и Lumen.

10. Senua's Saga: Hellblade 2

Продолжение мрачного фэнтези от Ninja Theory о борьбе с внутренними демонами, которое выйдет уже завтра, 21 мая. Разработчики обещали значительно увеличить размах происходящего, переработать боевую систему и расширить игровой мир. И, судя по показанным роликам, работа проделана огромная.

Основными достоинствами первой части были сюжет, реалистичная графика, продвинутая лицевая анимация и невероятная атмосфера. Хочется верить, что из более продвинутого движка, а также из мощного железа Xbox Series X команда смогла выжать еще более крутой результат, о котором будут говорить долго.