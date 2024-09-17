Какие бонус-коды для «Мира танков» актуальны в сентябре 2024 года

5 бесплатных дней премиум-аккаунта и несколько красивых скинов для танков.

Бесплатные вещи и предметы в онлайн-играх — кто это не любит? Вот и в «Мир танков» разработчики периодически подкидывают ништяки в виде бонус-кодов и промокодов. Отобрали бонус-коды, которые актуальны в сентябре 2024 года.

Бонус-коды (промокоды) дают не только бесплатные дни премиум-аккаунта, но и танки с золотом. А золото — это редкая внутриигровая валюта.

Бонус-коды (они же промокоды) для «Мира танков», действующие в сентябре 2024 года

1. TANKDAYRTK — 1 день према + 2D-стиль «Экипаж машины боевой».

2D-стиль «Экипаж машины боевой».

2. MT2024TDAY — 3 дня према + 2D-стиль «В погонах с красным кантом» + 6 надписей «С днем танкиста» + 2 резерва +100% к боевому опыту на 1 час.

2D-стиль «В погонах с красным кантом».

3. MIRKORABLEI9LET — 1 день према + 3 надписи «Был бы флот, а гавани найдутся» + 3 эмблемы «Печать Мира кораблей» + 2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

2D-стиль «Ослепляющий камуфляж».

4. BOOSTERCREWEXP — 1 резерв +50% к опыту за бой на 1 час + 1 резерв +200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час.

5. CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».

Как вводить бонус-коды в «Мире танков»

Есть два варианта активировать бонус-коды. В первом варианте необходимо загрузить и установить лаунчер Lesta Games Center.

1. Запустите лаунчер Lesta Games Center.

2. Кликните на свой никнейм с аватаром.

3. Нажмите на «Активировать код Lesta Games».

4. Введите один из бонус-кодов.

Активация бонус-кода через лаунчер.

Второй вариант подразумевает переход на официальный сайт издателя.

1. Зайдите на сайт Lesta Games.

2. Залогиньтесь или пройдите регистрацию аккаунта.

3. Нажмите на «Активировать код».

В «Мире танков» есть еще инвайт-коды, но они даются только новым игрокам, только что зарегистрировавшим аккаунт.

Инвайт-коды для « Мира танков » в сентябре 2024 года