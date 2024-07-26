Лучший клон Escape from Tarkov? Что такое Arena Breakout: Infinite

У любителей тактических шутеров появилась альтернатива, помимо Таркова.

В начале мая на ПК стартовал закрытый бета-тест Arena Breakout: Infinite — тактического шутера, который любители шутеров ласково кличут «бездушным клоном Escape from Tarkov». Но так ли все плохо? Действительно ли игра от китайских разработчиков из Tencent не имеет права на существование?

Когда Arena Breakout: Infinite выйдет

Сейчас игра находится в статусе закрытого бета-тестирования, поэтому поиграть в нее всем не получится. Придется проходить стандартную волокиту с регистрацией на тестирование и томным ожиданием ключика.

Фото Tencent

Впрочем, открытый релиз Arena Breakout: Infinite — дело ближайшего времени. Точной даты выхода авторы не озвучили, но точно известно, что шутер бесплатно выйдет в Steam до конца 2024 года.

Выйдет ли Arena Breakout: Infinite на консолях

Разработчики игры пока ничего не говорят о релизах на консолях от Sony и Microsoft. Первостепенная платформа — ПК. Игра выйдет в Steam.

Системные требования Arena Breakout: Infinite

Немного пробежимся по системным требованиям игры. Для того, чтобы Arena Breakout: Infinite попросту запустилась, вам понадобятся:

Процессор: Core i7-9700 или Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

ОС: 64-bit Windows 10

Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT или Arc A580

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 100 ГБ

А чтобы насладиться игрой, так сказать, в оба глаза, придется обзавестись железом помощнее. Рекомендованные системные требования такие:



Процессор: Core i7-10700KF или Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 32 GB ОЗУ

ОС: 64-bit Windows 10

Видеокарта: GeForce RTX 2080 или Radeon RX 6800 XT

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 100 ГБ

В Tencent отметили, что такие системные требования распространяются только на версию игры из закрытого бета-тестирования. Они вряд ли кардинально изменятся перед релизом, но все же.

Геймплей, плюсы и фишки Arena Breakout: Infinite

Arena Breakout: Infinite очень похожа на Escape from Takov: берем военный заказ, вооружаемся до зубов (и до лимита рюкзака) и отправляемся в рейды.

Фото Tencent

Но, в отличие от Таркова, Arena Breakout: Infinite более приветлива к новичкам и казуальным игрокам. Игра подсказывает, есть ли у игроков в рюкзаке нужные патроны и аптечка, напоминает подлечиться, оставляет на карте пометки. Аптечка, кстати, сразу же лечит персонажа целиком, что намного удобнее и быстрее Escape from Tarkov, где по несколько раз приходится использовать лечебные шприцы.

Все точки интереса отображаются на карте красными ореолами. Так легко понять, где происходят основные битвы.

Быстрей здесь и отмена действий — чтобы моментально отложить предмет и отстреляться от врага, не нужно тягомотно ждать, пока персонаж, как улитка, будет складывать свои вещи обратно в рюкзак. Перезарядку ствола, правда, пока нельзя отменить, но эта проблема фиксится обновлением или патчем.

Такие вещи, конечно, не работают на погружение и хардкорность, как в Таркове, но делают игровой процесс более приятным и удобным.

Фото Tencent

В схронах и сумках Arena Breakout: Infinite работает автоматическая сортировка, а если во время вылазки с другом ваш напарник благополучно откис, то его вещи при вашем успешном выходе сразу вернутся к нему в инвентарь.

Фото Tencent

Что касается стрельбы: кто-то вообще не замечает в шутере никакой отдачи, кто-то говорит, что все ощущения слизаны с Escape from Tarkov и лишь единицы говорят о том, что стрельба в Arena Breakout: Infinite реализована лучше, чем в Таркове. Но что можно заметить сразу же — в игре отличная регистрация выстрелов.

Фото Tencent

В аспекте производительности Arena Breakout с огромным отрывом побеждает своего конкурента. Игра отлично работает на рекомендованном железе, отлично выглядит и почти не страдает от «замыленных» текстур.

Минусы Arena Breakout: Infinite

Самым главным минусом игры является, пожалуй, ее полная вторичность. Arena Breakout: Infinite не вносит в формулу тактических шутеров ничего нового, а лишь копирует все у своего «старшего брата». Да, в игре определенно есть улучшения и упрощения, но фундамент у игры от китайцев абсолютно идентичен.

Фото Tencent

Говорят об этом и постоянные заявления от разработчиков Escape from Tarkov, которые обвиняют Tencent в плагиате и даже воровстве программного кода.

Стоит ли играть в Arena Breakout: Infinite

Если очень вкратце — да, в нее точно стоит сыграть. Хотя бы ради того, чтобы бесплатно ознакомиться с жанром. Опробовав Arena Breakout, игрок не только поймет все особенности жанра, но и подготовит для себя отличное подспорье для перехода в Тарков. А заодно и решит, стоит ли Escape from Tarkov своих баснословных денег, если почти все то же самое он сможет получить бесплатно.