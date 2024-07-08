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Сегодня, 23:10

PlayStation 5 — деньги на ветер? 5 причин, почему Xbox Series лучше

Дмитрий Сироватко
Корреспондент
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Xbox Series X (слева) и Xbox Series S.
Фото Microsoft
В текущем поколении консолей Microsoft пока дает «прикурить» своим извечным конкурентам.

PS4 с легкостью положила Xbox One на лопатки благодаря ряду досадных оплошностей, допущенных Microsoft. Но с PS5 не все так гладко. Да, консоль продается лучше конкурентов, но теперь выбор в пользу той или иной платформы не столь однозначен. В прошлом материале мы назвали пять доводов в пользу покупки PS5. Теперь настал черед семейства Xbox Series.

PS5 vs. Xbox Series. Xbox Series для пенсионеров? 5 причин, почему PlayStation 5 лучше

Дешевый некстген

Решение Microsoft выпустить доступную версию консоли нового поколения иначе как гениальным не назовешь. Даже сейчас, когда бум майнинга спал, вы ни за что не соберете сравнимый по мощности ПК за те же деньги. Пускай на Xbox Series S разработчикам приходится жертвовать многим, это все равно очень привлекательный способ наслаждаться новинками.

Xbox Series S.

Многие девелоперы, однако, подвергли критике политику Microsoft, согласно которой игры для Xbox Series S не должны сильно пасовать перед версиями для старшей консоли. Впрочем, оставим это на совести разработчиков, ибо пример Saber Interactive и ее портов на Switch доказывает, что невозможное возможное.

К тому же черт в действительности не так страшен, как его малюют. Посмотрите сравнения графики в мультиплатформенных проектах, и вы увидите, что разница в подавляющем большинстве случаев не очень-то и велика.

Единая экосистема

Microsoft отказалась от выпуска консольных эксклюзивов еще со времен Xbox One, чем настроила против себя немалую часть аудитории. Люди не понимали, зачем им теперь покупать Xbox, если все эти игры доступны на ПК. Но давайте все же не забывать о том, что приличный процент геймеров играет только на консолях. Поэтому им на такую политику все равно. Это первое.

Фото Microsoft

И второе. Возможность купить игру один раз и потом запускать ее как на ПК, так и на консоли — отличная экономия. Можно смело скидываться с друзьями, перемещаться между разными жилищами и разными устройствами.

Согласитесь, удобств всяко больше, чем поводов для негодования. К тому же за Sony «не заржавело», и со временем компания принялась портировать многие эксклюзивы PS4 и PS5 и на ПК, пускай и с запозданием.

Сервис Game Pass

Подписка Game Pass, предоставляющая доступ к огромной библиотеке игр, долгое время была одной из самых сильных сторон консолей Xbox. Правда, Sony в какой-то момент представила свой аналог в виде более дорогих тарифов PS Plus. Но у Microsoft есть несколько козырей в рукаве.

Xbox Game Pass.
Фото windowscentral.com/xbox-game-pass-whats-new

Во-первых, Game Pass стоит дешевле, даже базовая версия подписки предлагает куда больше игр. Во-вторых, проекты от внутренних студий Microsoft доступны подписчикам в день релиза. Конечно, многие сравнивают это со стрельбой в колено самой себе, но чего не сделаешь ради удержания аудитории.

Обратная совместимость

Фил Спенсер не раз говорил о важности сохранения наследия индустрии. Поэтому Xbox Series умеет воспроизводить не только игры с прошлого поколения Xbox, но и двух остальных. Sony реализовала подобное на PS5, но лишь за деньги в расширенной подписке PS Plus. И список доступных проектов весьма скромен.

Фото gamerant.com

На Xbox Series поддерживаются 59 игр с Xbox и 657 с Xbox 360. Нормальный такой набор в сравнении с конкурентом. Но что еще важно — если у вас есть копия любой из этих игр на диске, вы можете установить ее и играть без дополнительной платы. Конечно, для российских геймеров, попавально «пиративших» в нулевые, это не очень актуально. С другой стороны, теперь у них есть возможность «восстановить совесть» и легально приобрести интересующие их тайтлы.

Эмуляторы других платформ

Microsoft долгое время не препятствовала запуску стороннего софта, в том числе граничащего с нарушением авторских прав. Речь об эмуляторах старых платформ, которые можно было скачать из магазина Microsoft Store хитрым способом.

На протяжении нескольких лет консоли Xbox Series были настоящим раем для фанатов ретро. Даже Xbox Series S способна запускать игры с PS2, GameCube и Dreamcast в высоком разрешении. Причем большая часть игр не тормозит. А со временем появился эмулятор Xbox 360, обладающий рядом преимуществ.

Эмулятор PS2 на Xbox Series S.

Долгое время Microsoft «закрывала» глаза на все это, периодически удаляя подобный софт из магазина, но не наказывая за его использование. Энтузиасты периодически перезаливали эмуляторы в магазин под другими названиями. Лавочка закрылась в 2023-м, когда Microsoft заключила партнерство, гарантирующее выпуск игр Call of Duty на консолях Nintendo в ближайшие 10 лет.

При этом в компании отрицали, что причина в большой N, но по странному стечению обстоятельств запуск эмуляторов заблокировали вскоре после подписания договора. А японский гигант известен своим негативным отношением к пиратам. Впрочем, альтернатива, конечно же, есть, иначе бы мы не писали об эмуляторах как о преимуществе Xbox Series над PlayStation 5.

Нужно оформить аккаунт разработчика, по-прежнему позволяющий запускать подобный софт. Правда, постоянное переключение режима консоли — не очень приятное занятие в свете вероятности словить баг, после которого придется восстанавливать Xbox до заводских настроек.

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