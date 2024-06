PlayStation 5 стала провалом Sony? 5 причин, почему это так

Пока это худшая консоль за всю историю компании.

С момента выхода PlayStation 5 прошло 3,5 года. Это около половины среднестатистического жизненного цикла консоли. Стало быть, уже сейчас можно подвести промежуточные итоги, которые, прямо скажем, не очен и радуют.

Пускай дела у Sony идут не в пример лучше, чем у Xbox Series, но перспективы довольно туманны. PS5 имеет все шансы не только не приумножить результаты своей предшественницы, но и оказаться куда менее успешной консолью. И вот 5 причин, почему PlayStation 5 пока можно назвать провалом.

Видишь некстген? А он есть

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что новые консоли мы покупаем прежде всего ради графики. И поскольку встречают по одежке, в первый год-два необходимо обеспечить платформу проектами-бенчмарками, демонстрирующими всю мощь.

PS4 на старте получила Killzone Shadowfall и разница между ней и последними играми для PS3 была более чем ощутимой. Качество моделей, текстур, спецэффектов — все это впечатляло и выглядело на уровне топовых ПК-шутеров.

А что у нас с PS5? Чем удивила Spider-Man Miles Morales в сравнении с первой частью? Чуть возросшей детализацией текстур и дальностью прорисовки? Ах да, быстрыми загрузками и RTX. Вот только шустрые лоадинги больше про экономию времени, а как обстоят дела с трассировкой на консолях вы и так знаете.

Spider-Man Miles Morales.

Техдемки на Unreal Engine 5 (включая памятную The Matrix Awakens) впечатляли, а плашечка 8K на коробке с консолью внушала веру в прекрасное. Но как только дело доходило до реальных игр, красивая картина, нарисованная ушлыми маркетологами, вмиг начинала трещать по швам.

В каждом втором проекте приходится иметь дело с «нечестными» 4K и нестабильными 60 fps. Причем ради последних порой еще и приходится жертвовать качеством картинки. Какое уж тут 8K, которое пока что есть в одной игре — головоломке The Tourist с простецкой графикой.

Даже по прошествии трех с половиной лет на PS5 не появилось ни одного проекта, способного удивить графикой и продемонстрировать большой отрыв от прошлого поколения консолей. Да что там — сравните даже флагманские проекты, вроде Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok.

Где новые IP, Sony?

Выпуск сиквелов успешно зарекомендовавших себя тайтлов — практически беспроигрышная тактика. Особенно когда в игровой индустрии наметились большие экономические проблемы. Но геймерам важен результат, что там происходит в стенах корпораций их волнует меньше всего.

Помните, как многие ехидно называли PS4 «ремастерстейшном»? Действительно, в какой-то момент от слегка подкрашенных портов с консолей прошлых поколений не было отбоя. Однако выпуск таких проектов никак не сказался на появлении новых IP. Driveclub, Bloodborne, The Order 1886, Days Gone, Horizon и много еще чего. Да, не все из них хорошо зарекомендовали себя в финансовом плане, но, по крайней мере, Sony щедро радовала аудиторию разнообразием игр.

Days Gone.

В эпоху PS5 компания решила не рисковать и сконцентрироваться на выпуске сиквелов. Ну и ремастеров — куда ж без них. В итоге за минувшие три с половиной года при содействии Sony вышли Returnal и бесплатная Astro Bot — по сути, техдемка возможностей контроллера DualSense. Когда в последний раз компания столь наплевательски относилась к выпуску новых IP?

Где сиквелы полюбившихся игр?

Почему компания поставила крест на ряде своих потенциально прибыльных франшиз? Про Days Gone и Killzone Shadow Fall говорили, что эти игры продались ниже ожиданий. Но осечки бывают у всех, а в случае с творением Bend Studio это еще и новый IP. Драма, впоследствии развернувшаяся в интернете из-за отмененной Days Gone 2, показала, что сиквел был очень даже интересен аудитории. Жаль, что разработчикам не дали шанс.

Killzone Shadow Fall.

А как же новая Uncharted? Как можно было «забыть» про один из флагманов, в свое время обеспечивший PS3 путевку в лучшую жизнь? Не говоря уже про The Last of Us. Угробить столько времени и средств на мультиплеерный проект во вселенной. Вместо этого можно было поручить Naughty Dog то, что студия умеет делать лучше всего — дорогую одиночную игру с выдающимся нарративом. Как говорится, здесь могла быть ваша фотография... простите, The Last of Us Part 3.

Впрочем, Нил Дракманн уже намекнул на то, что студия может заняться триквелом в обозримом будущем. Но такими темпами он вряд ли увидит свет на текущем поколении консолей. Что же до Uncharted, то, по слухам, в разработке находится ремейк первой части. Звучит странно, поскольку концовка четвертой части давала простор для нескольких потенциальных продолжений.

Бесполезный PS VR2

Шлему PS VR не удалось стать любимцем публики. Sony может винить саму себя: компания даже не удосужилась обеспечить столь дорогой аксессуар достойной подборкой эксклюзивных игр. Вот и получается, что лучшими проектами для PS VR стали режимы виртуальной реальности в обычных играх.

Ситуация особенно обидна в свете альтернативы у Microsoft и Nintendo. PS4 была единственной консолью с таким устройством и могла получить неплохое преимущество за счет шлема. Но Sony самостоятельно выстрелила себе в колено и отказалась продолжать забег. Казалось бы, разве может умудренная опытом компания повторить былые ошибки? Еще как может.

PS VR 2. Фото bloomberg.com

Новое поколение VR-шлемов предложило еще более передовые технологии. Вкупе с возможностями PS5 это давало большой простор для крутых проектов, способных убедить аудиторию в необходимости покупки. Но вот беда — нет этих игр.

Вернее, почти нет. Одной лишь Horizon Call of the Mountain и VR-режимов в Gran Turismo 7 и ремейке Resident Evil 4 оказалось недостаточно. И оно неудивительно, учитывая ценник. В итоге, по неофициальным данным, за первый год после релиза Sony не смогла продать даже миллиона устройств.

Да здравствуют порты на ПК

Эксклюзивы всегда были одной из киллер-фич любой консоли. Несмотря на шутки про «мыльное кинцо», каждый второй ПК-боярин в действительности жаждал сыграть в Uncharted, God of War, «Человека-паука» и прочие прежде недоступные проекты. В какой-то момент Sony тоже смекнула, что неплохо бы увеличить прибыль за счет портов своих игр. Правда, компания не стала идти по пути Microsoft, выпуская проекты одновременно на ПК и консолях.

God of War Ragnarok выйдет на ПК уже в сентябре 2024 года.

Но даже портов, выходящих с «опозданием» в год-два, сполна хватило для того, чтобы поклонники бренда почувствовали себя обманутыми. Бум майнинга прошел, цены на видеокарты уже не кажутся заоблачными даже с учетом наценок за параллельный импорт. Вот и получается, что покупать PS5 ради эксклюзивов уже как бы и не надо. Если, конечно, вы готовы подождать какое-то время. К тому же цена за ожидание — более качественная графика и увеличенный фреймрейт.