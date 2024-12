Всегда в моде: 20 лучших браузерных игр

И место на ПК под них освобождать не надо.

Для многих из нас браузерные игры — это что-то из давно ушедшей эпохи, будь то полноценные MMO вроде Carnage и «Дозоров» или флэш-игры. Однако на самом деле этот вид виртуальных развлечений живет и здравствует. Мы собрали самые интересные проекты, для игры в которые хватит только браузера.

Game of Thrones: Winter is Coming.

Сейчас репутация «Игры престолов» находится не на высоте — уж слишком неудачным оказался финал сериала. Впрочем, это не значит, что браузерная игра по мотивам франшизы стала хуже. Здесь можно прокачивать замки, героев, прокачивать армии, прокачивать собственного дракона... Говоря проще, это обычная мобильная стратегия, но со знакомыми персонажами и локациями.

Классическая игра-угадайка. Вас телепортируют в некое место на нашей планете — попробуете угадать, где это? Путешествовать по местности можно, но не очень долго — всего пару минут. За годы существования GeoGuessr обросла множеством дополнительных функций, мультиплеерных режимов и так далее.

К сожалению, авторы настойчиво требуют денег, ограничивая любителей халявы во всем. Поэтому можно обратить внимание на менее жадные аналоги типа этого.

Pirates of the Caribbean: Tides of War.