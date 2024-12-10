Всегда в моде: 20 лучших браузерных игр

И место на ПК под них освобождать не надо.

Для многих из нас браузерные игры — это что-то из давно ушедшей эпохи, будь то полноценные MMO вроде Carnage и «Дозоров» или флэш-игры. Однако на самом деле этот вид виртуальных развлечений живет и здравствует. Мы собрали самые интересные проекты, для игры в которые хватит только браузера.

1. Game of Thrones: Winter is Coming

Game of Thrones: Winter is Coming.

Сейчас репутация «Игры престолов» находится не на высоте — уж слишком неудачным оказался финал сериала. Впрочем, это не значит, что браузерная игра по мотивам франшизы стала хуже. Здесь можно прокачивать замки, героев, прокачивать армии, прокачивать собственного дракона... Говоря проще, это обычная мобильная стратегия, но со знакомыми персонажами и локациями.

2. GeoGuessr

GeoGuessr.

Классическая игра-угадайка. Вас телепортируют в некое место на нашей планете — попробуете угадать, где это? Путешествовать по местности можно, но не очень долго — всего пару минут. За годы существования GeoGuessr обросла множеством дополнительных функций, мультиплеерных режимов и так далее.

К сожалению, авторы настойчиво требуют денег, ограничивая любителей халявы во всем. Поэтому можно обратить внимание на менее жадные аналоги типа этого.

3. Pirates of the Caribbean: Tides of War

Pirates of the Caribbean: Tides of War.

Еще одна стратегия по известной франшизе, во многом напоминающая «Игру престолов» — в России их даже издает одна и та же фирма, 101XP. Разумеется, здесь вы встретите не Джона Сноу, а Джека Воробья, да и вместо армий придется отправлять в бой флоты. Однако принцип остается тем же самым. Предпочитаете грохот пушек и морской бриз звону мечей? Tides of War — ваш выбор.

4. Travian: Legends

Travian: Legends.

Это название может показаться знакомым геймерам постарше, что неудивительно — первая версия браузерной стратегии Travian вышла больше 20 лет назад. Впрочем, основа осталась прежней за все эти годы: выбираем племя, отстраиваем собственное поселение, дожидаясь постройки зданий в реальном времени, заключаем союзы и отправляем отряды воевать.

Привлекательность Travian Legends, как обычно, скрывается в мелочах: добиться успеха и даже просто выжить непросто, поэтому придется посещать ее регулярно.

5. Joe Danger

Joe Danger.

Слышали что-нибудь о No Man's Sky — гигантском космическом симуляторе с процедурной генерацией и захватывающей историей разработки? Когда-то его авторы выпустили миленькую игрушку про мотоциклиста, которая называется Joe Danger — изначально на консолях, затем на смартфонах.

Теперь же поиграть в нее можно прямо в браузере. Катайтесь на мотоцикле, преодолевайте мультяшные препятствия и набирайте как можно больше очков!

6. Forge of Empires

Forge of Empires.

Описать Forge of Empires несложно — это «Цивилизация», превратившаяся в браузерную стратегию. Вы точно так же развиваете поселение, отбиваетесь от врагов и нападаете на соседей. В игре даже есть тактическая боевая система.

При этом в Forge of Empires реализована смена эпох: если в начале игры ваши подданные живут в хижинах, то под конец они переселятся в небоскребы.

7. Krunker.io

Krunker.io.

За простенькой графикой скрывается бодрая мультиплеерная стрелялка, напоминающая многим Counter-Strike, разве что здесь нужно чаще прыгать.

Krunker.io предоставляет неплохой ассортимент оружия, карт и режимов для тех, кто решил как следует разобраться в игре. А также возможность сходу пострелять в ближнего своего прямо в браузере для тех, кто решил этого не делать.

8. Fields of Fury

Fields of Fury.

Простая и доступная мультиплеерная стрелялка о Второй мировой войне в духе Battlefield Heroes. Здесь обе стороны сражаются за флаги, используя характерные виды оружия — от автоматов до пулеметов и даже гранатометов. Появилось в игре и ответвление про более современные конфликты — оно называется Warbands.

9. Townscaper

Townscaper.

Townscaper — одновременно самый простой и самый расслабляющий градостроительный симулятор в мире. В абстрактном океане торчит небольшой домик — по клику мышки к нему пристраивается новая секция. Строить можно во всех направлениях, а за детали отвечает сама игра. Она сделает лестницы, поставит сваи, покроет крышу и даже приманит голубей. Красота, да и только!

10. Powder Game

Powder Game.

А что, если все-таки вернуться в песочницу? На первый взгляд, японская Powder Game позволяет себе немного — рассыпай всякие субстанции по экрану и радуйся.

Однако на деле симуляция физики и огромный выбор опций превращают происходящее в увлекательное зрелище. Когда-нибудь думали, что будет, если смешать песок, лаву и стекло, а потом запустить туда человечков?

11. «Танки. Онлайн»

Танки Онлайн.

Хотите пострелять в ближнего своего из главного орудия бронированного монстра, но на «Мир танков» или War Thunder нет времени или сил? Помогут «Танки. Онлайн» — более казуальная и простая игра, скорее напоминающая о «танчиках» из детства. Разумеется, здесь не стоит ждать отличной графики или реалистичной бронебойности, но и идут сюда далеко не за этим.

12. Stronghold Kingdoms

Stronghold Kingdoms.

В детстве все строили замки из песка, а теперь их можно строить на экране монитора. Stronghold Kingdoms — мультиплеерная браузерная версия знаменитой стратегии. Вам предстоит медленно отстраивать собственный замок, следить за ним как за зеницей ока и ходить в набеги на неосторожных соседей.

В чем главное преимущество Stronghold Kingdoms перед другими подобными стратегиями? В первую очередь графика, бьющая по ностальгии. Это действительно тот самый Stronghold.

13. Ditto

Ditto.

Широко известный в узких кругах платформер предлагает игроку типичное для жанра приключение: нужно много прыгать, преодолевать препятствия и постараться не умереть.

Но не все так просто. В путешествии нас сопровождает теневой двойник главной героини, который делает то же, что и она, но только в своем измерении, которое отличается от нашего. Поэтому игроку придется научиться мыслить сразу в двух плоскостях. Погружению способствует весьма стильное звуковое сопровождение.

14. Hole.io

Hole.io.

Смешная и изобретательная мультиплеерная игра посвящена жизни... черной дыры. Вам предстоит перемещаться по улицам города и поглощать все.

Поначалу игрок может проглотить разве что мусорный бак, но чем больше дыра питается, тем больше становится. В результате в нее начинают падать деревья, дома и другие объекты. Главное — не попасться черной дыре побольше, которой управляет другой игрок, ведь тогда ужином станете уже вы.

15. My Friend Pedro

My Friend Pedro.

Эта игра вызывает странные ассоциации. Проще всего описать ее как смесь Max Payne и Postal 2. Главный герой, который перестал принимать таблетки. Его разумом управляет говорящий банан, который приказывает ему убивать.

К счастью, на пути протагонисту попадаются гангстеры, которых не жалко. Мы можем с чистой душой замедлять время и исполнять трюки. У My Friend Pedro есть и более современная версия, которая вышла в Steam, но это уже совсем не то.

16. Spelunky

Spelunky.

Spelunky — классический платформер, который напоминает Mario. Он вышел уже давно, но поиграть в него все равно приятно. Тем более что проходить его можно бесконечно за счет процедурно-генерируемых уровней. Исследуйте пещеры, спасайте принцесс и собирайте золото — прямо в своем браузере.

17. Slither.io

Slither.io.

Новый взгляд на старую добрую «змейку»: примерьте на себя роль симпатичного глазастого червячка, которому нужно лопать разноцветные светящиеся шарики. Здесь даже можно «переезжать» самого себя. А вот чего нельзя делать, так это врезаться в других игроков, которые ползают по карте. Зато их можно загонять в ловушки, заставляя врезаться уже в себя — после этого из них падают шарики.

18. Sunset Bike Racer

Sunset Bike Racer.

Помните игры со старых телефонов, где нужно было исполнять трюки на мотоцикле? Sunset Bike Racer — это оно, только в более современном исполнении и в приятной стилизованной графике.

Цель игрока — доехать от старта до финиша не разбившись и как можно быстрее. Мешать этому будет не только ландшафт, но и дополнительные препятствия. Например, горящая трава или бомба, разрушающая опоры моста.

19. Slow Roads

Slow Roads.

У самурая нет цели — только путь. То же самое можно сказать и об игроках в Slow Roads. Впереди — дорога, локации вокруг которой генерируются случайно.

Разбиться или проиграть другим образом невозможно, даже если слететь в озеро — вернуться на трассу можно одной кнопкой. Других гонщиков в игре нет. В любой момент можно включить автопилот. Казалось бы, в чем интерес?

Оказывается, такая езда расслабляет. Настройте окружение под настроение: можно менять сезоны, время суток и ландшафт. А потом запрыгивайте в авто и путешествуйте до тех пор, пока все тревоги не останутся в прошлом.

20. Vikings Village: Party Hard

Vikings Village: Party Hard.

Викинги решили устроить вечеринку и оторваться по полной. В их понимании праздник — это драка, поэтому готовьтесь махать кулаками, швырять в других игроков бочки, натравливать на них пчел. Здесь нельзя «зависнуть» на неделю, а вот повеселиться 10-15 минут в перерыве между важными делами — пожалуйста.