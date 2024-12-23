Самые ожидаемые российские игры ближайших двух лет

И это еще без Atomic Heart 2, которая есть в планах.

Выходит все больше крутых отечественных игр. Не станут исключением и ближайшие два года, ведь на этот период запланирован релиз классных проектов.

Собрали десять российских игр, за которыми точно стоит следить.

1. «Война Миров: Сибирь»

Разработчики: 1С Game Studios

Дата выхода: ориентировочно конец 2026 года

Война Миров: Сибирь.

Многие уже окрестили «Войну миров: Сибирь» отечественной версией The Order: 1886, а все благодаря сеттингу альтернативной России XIX века. События развернутся в конце XIX века, когда на Петроград нападают инопланетяне. Главный герой, молодой студент, пытается бежать из захваченной столицы в Сибирь.

Студия уже избежала главной ошибки, а именно не стала завышать свои амбиции. Вместо этого разработчики обещают крутое линейное приключение с упором на сюжетную линию примерно часов на восемь.

Впереди проект ожидают еще два года разработки, поэтому релиз планируется на конец 2026 года. Впрочем, уже сейчас представленные материалы впечатляют большим вниманием к деталям и стильной картинкой.

2. «Русы против ящеров 2»

Разработчики: the Bratans

Дата выхода: первый квартал 2025 года

Русы против ящеров 2.

Тот самый случай, когда мем вышел из-под контроля. Юмористический слешер про борьбу древних русов против ящеров получит продолжение. Игроки вновь вернутся в мир Гипербореи, чтобы освободить священные места от полчищ врагов. Разработчики уже называют сиквел «революционным», что намекает на масштабную работу над идеями первой части.

Стоит ожидать сюжетной линии, красочных локаций, масштабных сражений, новых героев с уникальными навыками и умных противников. Все это будет совмещено с тарантиновскими диалогами и возможностью покататься на динозаврах.

Боевая система расширится большим числом приемов, комбо-атаками и полноценным кооперативом на четверых игроков. Все это больше походит на полноценный новый проект, чем на продолжение оригинала.

3. Satellite Odyssey: Jupiter

Разработчики: Antifreeze Games

Дата выхода: в течение 2025 года

Satellite Odyssey: Jupiter.

Вторая часть научно-фантастической антологии Satellite Odyssey с подзаголовком Jupiter отправит геймеров на ледяные просторы Европы, спутника Юпитера. Если Prologue была неспешным симулятором ходьбы, то продолжение превратится в полноценный хоррор с элементами выживания.

В качестве главной фишки авторы заявили уникальную динамику двух героев — человека и его верного пса. На их взаимодействии будет построена основная часть геймплея. Игрокам придется использовать их способности, чтобы выжить.

4. The Soul

Разработчики: Red Star Games, Antelus Games

Дата выхода: первая половина 2025 года

The Soul.

Разработчики из студии Red Star Games явно фанатеют от «Сверхъестественного». По крайней мере, в их новом проекте The Soul уши популярного сериала торчат везде. Игра расскажет историю Макса Соула — охотника на монстров. Точнее, геймеры сыграют за одну из его душ, которая живет внутри героя.

Нам обещают небольшое камерное приключение, где масштабом пожертвовали ради проработки геймплея. Из других достоинств стоит отметить интересный мир, нелинейное прохождение и голосовое управление. К озвучке, кстати, привлекли студию Red Head Sound. Хочется верить, что они справятся с заявленными обещаниями, ведь потенциал у идеи большой.

5. The Black Ice

Разработчики: RedCrab Games

Дата выхода: первая половина 2025 года

The Black Ice.

Еще один хоррор, но в этот раз действие развернется на загадочном научном комплексе «Восток» в Антарктиде. По законам жанра на станции пропали все сотрудники, связь отсутствует, а в коридорах царит атмосфера ужаса и смерти. Главный герой — отважный полярник, который отозвался на сигнал SOS. Он попытается раскрыть местные тайны и вместе с тем не потерять рассудок.

Авторы вдохновлялись культовым фильмом «Нечто», а также тайтлами Dead Space и Alan Wake 2. Упор делается на пугающий антураж и жуткие эпизоды, чтобы на уровнях игроки ощущали себя максимально одиноко и некомфортно. Отличный подарок тем, кто когда-то фанател по «Анабиоз: Сон разума».

6. Apocrypha

Разработчики: Lonely Lantern

Дата выхода: первая половина 2025 года

Apocrypha.

За звучным названием Apocrypha скрывается MMO-экшен, в котором авторы попытались по-новому взглянуть на концепцию магии. Игрокам будет доступен только один класс — волшебник. Зато арсенал приемов поразит разнообразием. Планируется полноценная прокачка и сложнейшая система заклинаний.

Магию необходимо создавать вручную из различных элементов, а позже, в зависимости от ситуации, переключаться между ними во время боя. Для успеха придется учитывать огромное количество параметров, хотя авторы заверяют, что порог входа будет низким. На данный момент игра находится на стадии закрытого тестирования, где доступны режимы PvP и PvE.

7. PIONER

Разработчики: GFA Games

Дата выхода: 2025

PIONER.

MMO-игра от российских разработчиков в духе «Сталкера», которая должна была выйти еще в конце 2023 года, дальше в первой половине 2024 года, а уже потом — до конца 2024 года. Как в лучших традициях серии от GSC Game World. Только вот S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел в ноябре, а PIONER перенесли уже на 2025-й.

Впрочем, в отличие от «Сталкера», PIONER совмещает сюжет с онлайн-игрой. Игроки смогут взаимодействовать друг с другом, создавать кланы и обмениваться вещами. Что-то игра взяла и от Escape from Tarkov: если игрок умрет в зоне PvP, то все его собранные предметы пропадут. В общем, очень ждем.

8. «Ил-2: Корея»

Разработчики: 1С Game Studios

Дата выхода: в течение 2025 года

Ил-2: Корея.

Военно-исторический авиасимулятор «Ил-2: Корея» расскажет о событиях Корейской войны. Данный сеттинг выбран неслучайно, ведь это был один из важнейших конфликтов для военной авиации. Тогда в небе над полуостровом столкнулись самолеты разных стран и моделей, а поршневые аппараты сражались бок о бок с реактивными истребителями.

Разнообразный авиапарк, повышенный уровень точности моделей, трехмерные воронки от бомб, переработанная система повреждений, возможность залезать и вылезать из кабины, свободно ходить и плавать — все это планируется добавить в «Ил-2: Корея». Воздушные бои разбавят элементами менеджмента: игрокам нужно будет управлять персоналом, поставками и самолетами.

9. «Спарта 2035»

Разработчики: Lipsar Studio

Дата выхода: в течение 2025 года

Спарта 2035.

«Спарта 2035» — пошаговая тактика в духе X-COM, на разработку которой средства выделил Институт развития интернета. Игроку выдают отряд наемников, которые отправляются на территорию Восточной Африки, чтобы навести там порядок.

Игровой процесс хорошо знаком всем, кто хотя бы раз запускал X-COM 2 — в этом плане Lipsar Studio не привносит в жанр ничего нового. Но тайтл прост в освоении: все механики хорошо работают, а колоритные персонажи радуют своей харизмой. В ожидании релиза можно оценить демо-версию прямо в Steam.

10. «Тризна»

Разработчики: Leniv & Bezdaren

Дата выхода: в течение 2025 года

Тризна.

Стильная метроидвания расскажет историю безымянного воина, который погиб в бою, но не был похоронен. В результате его пробуждает могущественная ведьма и превращает в безвольный инструмент для достижения собственных целей. Чтобы вернуть власть над собой, протагонисту придется справиться с ведьмой.

Геймплей, конечно, вряд ли сможет удивить уникальными фишками, но представленные на данный момент механики выглядят весьма сочно. Большой мир, состоящий из непохожих друг на друга биомов, напряженные схватки, модульная система экипировки, прокачка — все это очень интригует. В боевку даже добавили немного «соулслайка», ведь просто закликать врагов не получится.