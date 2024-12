S.T.A.L.K.E.R. 2, Black Myth: Wukong и еще 8 самых красивых игр 2024 года

Красивой графикой в конце 2024 года уже не удивишь.

Как сказал известный игровой журналист Олег Ставицкий: «Ну кого сейчас удивишь красивой графикой... все игры красивые, за редким исключением». Причем эта фраза прозвучала из его уст в 2010-м, когда картинка в играх была сильно хуже той, что мы наблюдаем сейчас.

Однако сама тенденция не поменялась, и выбрать самые красивые игры из целой плеяды релизов и впрямь становится сложнее с каждым годом. Но мы постарались.

1. Horizon Forbidden West (релиз на ПК)

Жанр: Action role-playing

Платформы: ПК, PS4, PS5

Дата выхода: 21 марта 2024 года

Разработчики: Guerrilla Games, Nixxes Software

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Рейтинг на Metacritic: 89 от СМИ, 7.3 от игроков

Horizon Forbidden West.

Знаменитый приключенческий экшен, объединивший футуризм и античные времена, добрался до ПК лишь по прошествии двух лет после релиза на консолях. Однако это совсем не мешает ему выглядеть великолепно и по сей день.

Конечно, ПК-версию облагородили за счет более качественных текстур, поддержки нативного 4K и так далее. Но даже если бы Nixxes Software портировала хит 2022 года без изменений — он бы все равно не затерялся на фоне более свежих релизов.

Поскольку действие Horizon Forbidden West разворачивается в открытом мире, красивая графика играет на руку геймплею. Вы не просто долго кочуете из точки А в точку Б, но и попутно разглядываете потрясающие по красоте локации.

При этом игра хороша не только в техническом, но и стилистическом плане. Из проектов со схожим сеттингом на ум приходит разве что ARK.

2. Senua's Saga: Hellblade II

Жанр: Action-adventure, hack and slash

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 21 мая 2024 года

Разработчик: Ninja Theory

Издатель: Xbox Game Studios

Рейтинг на Metacritic: 81 от СМИ, 7.4 от игроков

Senua's Saga: Hellblade II.

Microsoft сделала большую ставку на Senua's Saga: Hellblade II как на проект-бенчмарк, во всей красе демонстрирующий возможности Xbox Series X. Скептики до последнего сомневались в «честности» трейлеров, полагая, что в них доверчивой аудитории скормили пререндер под видом движка. Релиз расставил все точки над «i» — графика в игре оказалась не хуже, а местами даже лучше виденного ранее.

Потрясающая детализация лиц и моделей, великолепные спецэффекты и... довольно компактные локации вкупе с 30 fps и засильем скриптов. Да, такова плата за визуальное пиршество, ибо вытянуть такую графику в условиях открытого мира самая мощная консоль от Microsoft вряд ли бы смогла.

3. Nobody Wants to Die

Жанр: Adventure

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 17 июля 2024 года

Разработчик: Critical Hit Games

Издатели: PLAION, Deep Silver

Рейтинг на Metacritic: 78 от СМИ, 7.4 от игроков

Nobody Wants to Die.

Сегодня удивить красивой графикой в играх способны не только крупные студии, но и разработчики рангом поменьше. Именно так вышло с неонуарным детективом Nobody Wants to Die. По качеству моделей и детализации окружения этот проект способен соревноваться с Cyberpunk 2077, временами уделывая детище CD Projekt RED. И это при демократичных системных требованиях.

Игра не особо активно пиарилась в прессе, но поиграть в нее стоит всем фанатам киберпанка. И не только ради картинки, но и ради интересной истории.

4. Black Myth: Wukong

Жанр: Action role-playing

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series (в разработке)

Дата выхода: 20 августа 2024 года

Разработчик: Game Science

Издатель: Game Science

Рейтинг на Metacritic: 81 от СМИ, 8.3 от игроков

Black Myth.

Китайский соулслайк оказался не только отличной игрой, пускай и уступающей Elden Ring и серии Souls, но еще и очень красивой. Во многом это заслуга необычного для индустрии сеттинга, отсылающего к китайской же мифологии.

Впрочем, с технологиями здесь тоже порядок. Unreal Engine 5 в умелых руках способен творить чудеса, что и показала на своем примере Game Science.

5. Astro Bot (2024)

Жанр: Platform

Платформы: PS5

Дата выхода: 6 сентября 2024 года

Разработчик: Team Asobi

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Рейтинг на Metacritic: 94 от критиков и 9.2 от игроков

Astro Bot.

Белая ворона нашего топа. Обычно под красивой графикой мы подразумеваем возможности движка, а уже потом заслуги художников. Astro Bot же не поражает технологичностью картинки, но при этом ласкает взор ярким сеттингом.

Поэтому чисто технически платформер мог выйти на PlayStation 4 и совсем не растерять в количестве полигонов или детализации текстур. Но Sony отчего-то поскупилась на версию для прошлого поколения своих консолей.

6. Warhammer 40 000: Space Marine II

Жанр: Third-person shooter, hack-n-slash

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Дата выхода: 9 сентября 2024 года

Разработчик: Saber Interactive

Издатель: Focus Entertainment

Рейтинг на Metacritic: 76 от критиков и 5.7 от игроков

Warhammer 40 000: Space Marine II.

Если оригинальная Warhammer 40 000: Space Marine, вышедшая еще во времена Xbox 360 и PS3, не снискала особой похвалы, то от сиквела за авторством Saber Interactive в полном восторге остались как журналисты, так и игроки.

Прямолинейный шутер старой школы, не перенасыщенный сложной прокачкой, засильем такой себе побочки и прочими вещами, при помощи которых разработчики обычно стараются растянуть хронометраж. А еще это одна из самых красивых игр не только в серии, но и за прошедшие 12 месяцев.

7. God of War Ragnarok (релиз на ПК)

Жанр: Action-adventure, hack and slash

Платформы: ПК, PS4, PS5

Дата выхода: 19 сентября 2024 года

Разработчик: Santa Monica Studio, Jetpack Interactive

Издатель: Sony Interactive Entertainment

Рейтинг на Metacritic: 90 от критиков и 8.2 от игроков

God of War Ragnarok.

Еще один теперь уже бывший консольный эксклюзив Sony, портированный на ПК по прошествии почти двух лет. История с Horizon Forbidden West: Complete Edition полностью повторилась — игра совсем не состарилась по прошествии времени, по-прежнему являясь образцом одного из самых красивых приключенческих экшенов.

Камера частенько берет крупный план на персонажей, позволяя оценить их отменную детализацию. К тому же God of War Ragnarok не даст заскучать благодаря разнообразию локаций. Тут вам и джунгли, и заснеженные края.

8. Silent Hill 2 Remake

Жанр: Survival horror

Платформы: ПК, PS5

Дата выхода: 8 октября 2024 года

Разработчик: Bloober Team

Издатель: Konami Digital Entertainment

Рейтинг на Metacritic: 86 от критиков и 9.2 от игроков

Silent Hill 2 Remake.

Ремейк Silent Hill 2 уже не так впечатляет графикой, как оригинальная игра в 2001-м. Однако это не отнимает у него статуса одного из самых красивых хорроров.

Завораживающий сеттинг окутанного туманом городка и Unreal Engine 5 делают свою дело. Разве что лица персонажей разделили игроков на два лагеря. Многие посчитали их кукольными, несмотря на более чем 20 лет разницы в технологиях.

9. Microsoft Flight Simulator 2024

Жанр: Flight simulation

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 19 ноября 2024 года

Разработчик: Asobo Studio

Издатель: Xbox Game Studios

Рейтинг на Metacritic: 82 от критиков и 8.1 от игроков

Microsoft Flight Simulator 2024.

Серия авиасимуляторов от Microsoft всегда славилась выдающейся картинкой. Теперь впору называть ее фотореалистичной без всяких преувеличений, ведь при создании игры использовались реальные спутниковые снимки.

Поэтому при беглом взгляде на экран можно запросто спутать увиденное с реальными фотографиями. Жаль, что запуск был омрачен техническими проблемами, но это, как говорится, уже совсем другая история.

10. S.T.A.L.K.E.R. 2

Жанр: First-person shooter

Платформы: ПК, Xbox Series

Дата выхода: 20 ноября 2024 года

Разработчик: GSC Game World

Издатель: GSC Game World

Рейтинг на Metacritic: 75 от критиков и 7.9 от игроков

S.T.A.L.K.E.R. 2.

Закрывает этот топ многострадальная S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, разрабатывавшаяся в тяжелых условиях и оттого неоднократно переносившаяся. Многие сомневались, что графика в игре будет столь же хороша, как в памятном трейлере с мужиком на крыше, но напрасно. Да, с оптимизацией у игры полнейшая беда, как и с засильем багов. Но все это наверняка со временем выправят патчами.

У счастливых же обладателей топового железа уже сейчас есть возможность насладиться красотами зоны отчуждения. Игр с таким сеттингом ныне немало, но ни в одной из них локации не выглядят столь детализированными и атмосферными. Как бы кощунственно это ни звучало по отношению к разрушенным аномалиями и радиацией краям.