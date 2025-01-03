VLADiK BRUTAL, S.T.A.L.K.E.R. 2 и еще 8 лучших шутеров 2024 года
Одним из главных событий 2024 года стал долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2. Люди яростно спорили друг с другом — выйдет или нет. Но GSC Game World все же сдержала обещание и не стала переносить релиз в очередной раз, несмотря на плачевное техническое состояние.
Впрочем, каким бы хайповым ни было это событие, не стоит забывать о других достойных шутерах от первого лица. Их в 2024-м вышло предостаточно, и из нашего материала вы узнаете о десятке лучших.
1. Atomic Heart: Trapped in Limbo
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 6 февраля 2024 года
Разработчик: Mundfish
Издатель: Focus Entertainment
Рейтинг на Metacritic: 5.4 (игроки)
Благодаря необычному сеттингу и неоднозначно воспринимаемой в наше непростое время плашке «от российских разработчиков» Atomic Heart получила широкое освещение в СМИ и теплый прием игроков. Альтернативный СССР, засилье пошлятины и сочетание разных жанров. «Русский BioShock» получился далеко не идеальной, но все же достаточно знаковой игрой.
Trapped in Limbo — второе дополнение, в котором П-3 предстоит исследовать психоделическое вычурное измерение. Хронологически является продолжением концовки, в которой герой таки соглашается выполнить просьбу бабы Зины.
2. Phantom Fury
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch
Дата выхода: 23 апреля 2024 года
Разработчик: Slipgate Ironworks
Издатель: 3D Realms
Рейтинг на Metacritic: 76 (критики) / 5.7 (игроки)
Phantom Fury — продолжение успешного шутера, мастерски спародировавшего псевдотрехмерные шутеры из 90-х. Здесь же разработчики замахнулись на более поздние проекты вроде Half-Life и Unreal. Получилось не менее лампово.
Для поклонников жанра, заставших его расцвет, Phantom Fury станет отличным ностальгическим трипом в давно ушедшее время. А вот молодых игроков данное произведение может вогнать в недоумение. Таким лучше пройти мимо.
3. Destiny 2: The Final Shape
Жанр: Action role-playing, first-person shooter
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 4 июня 2024 года
Разработчик: Bungie
Издатель: Bungie
Рейтинг на Metacritic: 90 (критики) / 7.6 (игроки)
The Final Shape поистине эпичное дополнение для Destiny 2, удостоившееся самых лестных отзывов. Можно сказать, кульминация многолетнего опыта Bungie, не прекращавшей развивать свой проект, который, между прочим, вышел еще в 2017-м. Главная ценность аддона заключается в его сюжетной составляющей.
The Final Shape ставит долгожданную точку в основном сюжете кампании, а также добавляет множество свежего контента: три новых суперспособности, новый пункт назначения, а также новое оружие и броню. Настоящий мастхэв для поклонников.
4. VLADiK BRUTAL
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК
Дата выхода: 9 августа 2024 года
Разработчик: BRUTAL SOFTWARE
Издатель: BRUTAL SOFTWARE
Рейтинг на Metacritic: 7.5 (игроки)
Еще один шутер российского производства, наделавший немало шума. Причем его разработал один человек — Владислав Мещеряков. Проект, вдохновленный Half-Life, отправит в тоталитарное общество, но уже списанное с СССР. Главный герой сталкивается с последствиями катастрофы в лаборатории и вынужден спасаться от охотящихся на него монстров, попутно пытаясь свергнуть диктатора.
Как вы уже наверняка поняли, VLADiK BRUTAL во многом является пародией на эпохальное детище Valve, но выдержанное в треш-манере. Обратной стороной медали стал посредственный игровой процесс, в котором хватало как технических огрехов, так и странных геймдизайнерских решений. Но это тот случай, когда оболочка для многих стала куда важнее содержания.
5. Zero Hour
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК
Дата выхода: 9 сентября 2024 года
Разработчики: M7 Productions, Attrito
Издатели: M7 Productions, Attrito
Рейтинг на Metacritic: отсутствует
Тактический шутер в лучших традициях жанра, мимо которого отчего-то прошло большинство западных рецензентов. Игроков ждут десятки ожесточенных миссий, начиная от штурма террористов и заканчивая спасением заложников вкупе с разминированием бомб. Действовать можно как сообща с другими геймерами, так и доверить управление напарниками ИИ.
Важную роль в геймплее играет продвинутая кастомизация оружия, предлагающая широкий спектр аксессуаров. Это поможет вам подстроить возможности той или иной пушки под собственный стиль игры. Ну и, конечно же, нельзя не выделить качественный визуал. Особенно если учесть, что речь идет не про ААА-тайтл.
6. I Am Your Beast
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК
Дата выхода: 10 сентября 2024 года
Разработчик: Strange Scaffold
Издатель: Strange Scaffold
Рейтинг на Metacritic: 79 (критики) / 8.8 (игроки)
I Am Your Beast — мультяшный и ультражестокий шутер про бывалого бойца, сносящего головы ордам врагов. Уровни скоротечны и требуют выполнения какого-нибудь задания на время. Например, убийства всех недругов на локации или активации ноутбуков. Такая концепция вкупе с визуальным оформлением навевают воспоминаниями о Neon White — инди-хите родом из 2022-го.
Короткая продолжительность кампании с лихвой компенсируется соревновательным духом. А что, если попробовать перебить врагов в другой последовательности? Вдруг это поможет сэкономить пару секунд и улучшить результат? Такие мысли будут посещать вас постоянно, если, конечно, I Am Your Beast с ее необычным игровым процессом придется по душе.
7. Echo Point Nova
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК
Дата выхода: 24 сентября 2024 года
Разработчик: Greylock Studio
Издатель: Greylock Studio
Рейтинг на Metacritic: 10 (игроки)
Фанаты жанра, не брезгующие инди-сегментом, наверняка помнят такую игру, как Severed Steel. Футуристический шутер с простой графикой и хардкорным геймплеем со слоу-мо стал одним из главных сюрпризов 2021 года. По прошествии трех лет Greylock Studio вернулась с идейным последователем.
События Echo Point Nova тоже разворачиваются в будущем, но на сей раз разработчики ушли от схематичной графики и подарили довольно яркое мультяшное зрелище. А ключевой фишкой геймплея стал открытый мир с поистине сумасшедшим дизайном карт. Стрелять в условиях платформинга, заставляющего игрока прыгать по висящим в воздухе островкам, — тот еще адреналин.
8. Starship Troopers: Extermination
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Дата выхода: 11 октября 2024 года
Разработчик: Offworld
Издатель: Offworld
Рейтинг на Metacritic: 67 (критики) / 4.7 (игроки)
Тот случай, когда не стоит слепо прислушиваться к мнению критиков и пользователей Metacritic. Steam с его восторженными отзывами тоже такой себе показатель, но давайте зайдем с другого угла. «Звездный десант» — культовая франшиза? Безусловно. И когда вы в последний раз видели не то чтобы хит, а просто хорошую игру по ее мотивам? Кто сказал Helldivers 2? Оставить шутки!
Да, этот кооперативный шутер с системой классов не поразит давних знатоков жанра. Но все же возможность пострелять по знакомым жукам в условиях красивых локаций и бодрого геймплея явно заслуживала более лестных отзывов. Если вы являетесь фанатом «Звездного десанта», то обязательно дайте шанс этой игре.
9. Call of Duty: Black Ops 6
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series
Дата выхода: 25 октября 2024 года
Разработчики: Treyarch, Raven Software
Издатель: Activision
Рейтинг на Metacritic: 83 (критики) / 6.7 (игроки)
Подсерия Black Ops всегда отличалась качественными сюжетами и колоритными персонажами. В случае с Black Ops 6 разработчики вывели все это на новый уровень, подарив, пожалуй, один из лучших шпионских триллеров в игровой индустрии. Интриги, предательство, жестокость — все это сплелось воедино в лихой круговорот событий, следить за которыми не менее интересно, чем стрелять.
Впрочем, улучшений в геймплее тоже хватает. Система omnimovement, позволяющая делать прыжок, рывок и подкат во всех направлениях, сделала перестрелки еще более динамичными. Плюс ко всему добавили возможность захвата других игроков в заложники и использования их в качестве живых щитов.
10. S.T.A.L.K.E.R. 2
Жанр: First-person shooter
Платформы: ПК, Xbox Series
Дата выхода: 20 ноября 2024 года
Разработчик: GSC Game World
Издатель: GSC Game World
Рейтинг на Metacritic: 75 (критики) / 7.9 (игроки)
А вот и главный гвоздь программы. Про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl еще до релиза было сказано так много, что уже, кажется, и добавить нечего. А когда игра вышла — опасения скептиков подтвердились.
Да, это завуалированный ремейк первой части. Да, геймплейно игра почти не эволюционировала с тех лет. Да, Unreal Engine 5 показывает себя во всей красе, но лишь на топовом ПК, способном обуздать кошмарную оптимизацию.
Но большинство поклонников было готово закрыть на все это глаза ради возможности вновь вернуться в манящую своей эстетикой чернобыльскую зону отчуждения. Это в полной мере подтвердил теплый прием игроков и прохладный в западных СМИ, не ставших делать скидку на сложные условия разработки.