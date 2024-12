Indika, Space Marine 2 и еще 8 лучших российских игр 2024 года

В целом неплохие результаты для российского геймдева.

Пожалуй, игровая индустрия в России переживает не самые легкие времена: найти инвестиции становится все сложнее, число вакансий тает на глазах, а разработчики продолжают покидать пределы страны.

Да, государство поддерживает российских авторов грантами, и это приносит плоды. Взять хотя бы Институт развития интернета, благодаря которому вышли такие проекты, как «Сатурн», «Передний край», «Боевой приказ: Денис Давыдов».

Если оглянуться в прошлое, то поводов для гордости в 2024 году все же хватает: есть попытка сделать эпичную экшен-РПГ в сеттинге Смутного времени, есть такие игры, как «Бессмертный», существующие на частные средства. Есть инди-проекты вроде MiSide, которые неожиданно выстреливают в Steam.

Запасайтесь квасом и гречкой: сегодня расскажем об отечественных играх уходящего года, которые доказывают, что наш геймдев «тоже может».

1. Warhammer 40 000: Space Marine 2

Warhammer 40 000: Space Marine 2.

Это игра, которую можно назвать условно российской, все-таки основную работу проделали сотрудники петербургского отделения американской фирмы Saber Interactive. Тем не менее разработка велась под «командованием» гейм-директора Дмитрия Григоренко, ранее руководившего созданием зомби-шутера World War Z.

В Warhammer 40 000: Space Marine 2 есть все, за что фанаты полюбили вымышленную вселенную: «мясной» забористый экшен и эпический размах, зрелищность и брутальность, гигантомания и воинственный пафос. В сиквеле все перечисленное подкрепляется ладно скроенным геймплеем — в этом аспекте разработчикам удалось избавиться от недостатков предыдущей части.

Фанатам серии советовать эту игру бесполезно. Они-то точно не пройдут мимо, а вот стоит ли соваться в самое пекло тем, для кого «Вархаммер» — это что-то на гиковском? Геймеры сходятся во мнении, что однозначно стоит — если вы полюбите эстетику «Вархаммера», у игры есть все шансы вас покорить.

Порог входа довольно низкий: для того чтобы понять незамысловатый сюжет, штудировать местную мифологию не придется. Благо геймплей захватывает с первых минут, а зубодробительный экшен не даст заскучать.

2. Indika

Индика.

Indika вступает в резкий контраст с предыдущей игрой: это камерная, в чем-то даже медитативная история про одержимую монашку в поисках таинственного артефакта под названием «Кудец», который подарит ей избавление.

Здесь экшена хватит ровно на один зубок, да и геймплей не отличается особенной затейливостью: исследуй локации, решай несложные головоломки, веди задушевные беседы с дьяволом и сбежавшим заключенным. Зато какая постановка, атмосфера, история и визуал, которые при желании можно назвать выдающимися. Удержаться и не наделать скриншотов будет трудно.

Правда, нарочитая антирелигиозность высказывания может ненароком задеть чьи-нибудь чувства, но в целом потерпеть можно. Водится за российскими разработчиками один грешок: их хлебом не корми — дай порассуждать о высоких материях. Не обошлись без этого и создатели «Индики» — впрочем, игра не вызывает желания запрыгнуть в петлю от скуки. Слава богу, «философщина» — это далеко не единственное, что адвенчура может предложить.

Отдельной похвалы заслуживает озвучка, которая просто великолепна. В Indika можно услышать голоса профессиональных артистов: Ефима Шифрина, Анастасии Дьячук и других — здорово, что разработчики так заморочились.

Кстати, западным обозревателям Indika пришлась по душе. Адвенчура даже отметилась в одной из номинаций The Game Awards среди других игр, затрагивающих социальную проблематику.

3. «Сатурн»

Сатурн.

К слову о государственной поддержке: в этом списке «Сатурн» открывает череду игр, профинансированных Институтом развития интернета. Все мы знаем, что бывает в мышеловке, но не в случае «Сатурна» — бесплатный характер игры никак не повлиял на ее достоинства. А их немало: качественно написанные тексты и увлекательная интрига, сай-фай-сеттинг, напоминающий фантастические миры братьев Стругацких, и густая, тревожная атмосфера.

Игроку предстоит отправиться в космическое будущее России — пожалуй, не такой уж частый выбор среди отечественных разработчиков, предпочитающих живописать альтернативную историю или фольклорно-сказочные миры. На ум приходит только серия «Завтра война» из бородатых нулевых.

Главный герой «Сатурна» оказывается втянут в череду событий, связанных с восстанием роботов и поставивших человечество под угрозу вымирания. Внимание игрока удерживается как основной загадкой (что за таинственный сигнал из космоса?), так и геймплейным циклом, который перезапускается, когда герой погибает в сражении или не успевает уложиться в отведенное время.

Некоторые называют это спорным решением, зато лудонарративный диссонанс, когда по сюжету время поджимает, а герои могут спокойно исследовать окружающий мир, игроку точно не грозит. Такой прием отлично передает чувство нарастающей тревоги и заставляет поверить, что цена ошибки действительно велика — кого-то может раздражать, а кого-то подстегнет собраться и действовать.

А если еще и сделать скидку на сжатые сроки разработки, то в целом получилась пусть не прорывная, но вполне добротная игра, которая могла бы гораздо лучше реализовать свой потенциал, будь у авторов больше времени.

4. «Бессмертный. Сказки Старой Руси»

Slay the Spire в сеттинге славянского фольклора — ассоциации, которые первыми приходят на ум, когда видишь «Сказки Старой Руси». Перед нами симпатичный карточный рогалик, предлагающий четырех персонажей на выбор, и крайне затягивающий геймплей — время за игрой гарантированно пролетит незаметно.

По сути, игровой процесс сводится к череде сражений между выбранным вами героем и всякой фольклорной нечистью. Среди врагов могут повстречаться кикиморы, русалки, волколаки, ведьмы и, конечно, гвоздь программы — Кощей Бессмертный, до которого еще придется добраться.

Казалось бы, постоянное истребление врагов должно быстро наскучить, но не тут-то было. Авторам удалось внести в геймплей приятное разнообразие: в игре хватает карточек, а среди карточек хватает интересных придумок.

Кто-то может назвать игру попыткой запрыгнуть в последний вагон хайпа или эксплуатацией славянского фэнтези. И все же есть одно «но», которое выгодно отличает «Бессмертного» от подобных проектов. Он опирается на яркий сеттинг со своеобычной стилистикой, придуманной и разработанной художником Романом Папсуевым еще до того, как это стало мейнстримом.

Пусть мир «Сказок» населен нечистью, ощущается он очень уютным, а анимация порой просто завораживает — лучшего выбора, чтобы скоротать время между серьезными задачами и «выгулять» мозг, и придумать нельзя.

5. «Смута»

Смута.

Не спешите кидаться лаптями. «Смута» попала в этот список вовсе не за красивые глаза Милославского, одиозные частушки про медведя или червонное золото, которое разработчики пообещали занести автору этой статьи (шутка). Да, первый блин оказался комом, и попытка сделать высокобюджетный флагманский проект для многих вышла не слишком убедительной.

«Смуту» называют интерактивной книжкой, симулятором курьера и мерилом того, как делать не надо. Рамки, в которые были поставлены авторы, и неоправданно завышенные амбиции сыграли в провале проекта не последнюю роль.

А если вдуматься: получилась ли игра настолько уж провальной? Или пелена негодования не дала многим как следует разглядеть достоинства «Смуты»? Давайте их перечислим. Во-первых, редкий для компьютерных игр сеттинг — с ходу вспоминается только «Огнем и мечом», старенькое дополнение для Mount and Blade: Warband. Во-вторых, красивая, по-настоящему красивая графика.

В-третьих, возможно, не лучший в мире геймплей, но и уж точно не худший — бюджетные (а по мировым меркам «Смута» обладает смешным бюджетом) ролевые игры, да еще и в качестве первого проекта студии, редко находят все нужные приемы и сочетания с первого раза.

Кроме того, разработчики не забросили игру после холодного приема как аудитории, так и прессы, а поправили множество багов и других недочетов, перезаписали откровенно неудачную озвучку, да еще и снизили цену. Возможно, это не дотягивает до воодушевляющей истории искупления в духе Cyberpunk 2077 или No Man's Sky, но все равно приятно.

А еще вселенная «Смуты» пополнилась мобильной визуальной новеллой с бесплатным выбором. Вот уж воистину «что-то найдется для каждого».

6. «Передний край» (ранний доступ)

Появление в раннем доступе стратегии «Передний край» осталось почти незамеченным для массового игрока, скрывшись в тени новой части «В тылу врага», — а жаль! За очередным проектом, сделанным на деньги ИРИ, скрывается весьма неплохая сетевая стратегия. Тем более поиграть в нее можно абсолютно бесплатно — все-таки косвенно игру делали на наши с вами налоги.

Несмотря на подозрительно знакомые декорации, где разворачивается вымышленный конфликт современных армий РФ и США, никакой политики в игре нет. Есть только непродолжительные стычки, в которых игрокам с обеих сторон придется применять весь присутствующий в игре арсенал — от разных видов пехоты до танков, вертолетов и тяжелой артиллерии.

Знатоки серии «В тылу врага» уже понимают, к чему идет дело: матчи не скатываются в бестолковое перекидывание юнитов, а превращаются в увлекательную версию игры «Камень, ножницы, бумага», да еще с микроконтролем и разрушаемостью.

В чем секрет «Переднего края»? Разумеется, в опытных разработчиках. Ценители жанра наверняка вспомнят такие игры, как «Сирия: Русская буря», и еще более старую Warfare 3D — именно их авторы и взялись за «Передний край».

7. Knock on the Coffin Lid

Когда-то каждый второй разработчик из нашей страны мечтал сделать «русский Fallout» — отголоски этой мании все еще доходят до нас в виде ATOM RPG и Encased. Похоже, теперь отечественных айтишников от геймдева накрыло новое увлечение — карточные рогалики.

Разумеется, цинизм подсказывает, что дело в практических соображениях: сделать карточную боевку легче, нежели что-нибудь более комплексное. Да и выбивать инвестиции проще, когда под рукой немало примеров успешных игр.

А может, все дело в том, что авторам просто искренне нравится жанр. В конце концов, чаще всего этот проект хвалят не столько за симпатичный визуал, самобытный сеттинг или на удивление неплохой сюжет, которым, увы, не может похвастаться «Бессмертный», сколько за увлекательнейший геймплей. Раздающий карточную колоду гейм-дизайнер оказался не так уж прост.

«Еще один клон Slay the Spire», — можете подумать вы, открыв страницу игры в Steam. Но не спешите с выводами: в рукаве у авторов Knock on the Coffin Lid найдется не один туз, который сможет вас приятно удивить.

8. Selfloss

Эта милая экшен-адвенчура оказалась не особенно успешной — во всяком случае коммерчески. Сейчас вышедшая в сентябре Selfloss может похвастаться скромными 114 обзорами в Steam. Правда, 83% из них оказались положительными — уже результат. Возможно, широкой аудитории поднадоело славянское фэнтези или не понравилось его сочетание с «мультяшной» графикой.

Так или иначе, этой же аудитории хуже. Она пропустила небольшое, но запоминающееся приключение, разговаривающее с игроком на вполне серьезные темы вроде утраты и горечи.

В позитивных обзорах Selfloss даже сравнивали с играми Фумито Уэды — гейм-дизайнера, стоящего за The Last Guardian, Shadow of the Colossus и Ico. Кому-то этот комплимент может показаться чересчур смелым, но и проходить мимо столь необычного и одновременно симпатичного проекта — большое преступление.

9. MiSide

Темная лошадка, на которую никто и не думал ставить, оказалась обласкана вниманием игроков. На момент написания статьи количество обзоров у проекта от пары разработчиков из России приближается к 29 тысячам. Для инди-игры это несомненный успех по любым меркам и без скидки на страну производства.

Чем же так зацепила игроков MiSide, почему не затерялась в целом сонме других аниме из Steam? Пожалуй, гармоничным сочетанием жанров. Люди любят свидания с милыми аниме-девочками, да и хорроры не жалуются на недостаток популярности: чем криповее, тем лучше.

К слому четвертой стены даже массовый зритель давным-давно приучен благодаря фильмам от Marvel. Хотя в случае с MiSide гораздо уместнее вспомнить другую игру — великую и ужасную Doki Doki Literature Club. Довершает общую картину приятный для небольшого бюджета визуал и геймплей, который прилежно радует игрока чем-то новеньким. Говоря проще, коктейль из всего перечисленного получился очень удачным, а «бармена» остается только поздравить.

10. «Боевой приказ: Денис Давыдов»

Последний в этой подборке проект, созданный при поддержке ИРИ. Пожалуй, ему не повезло больше всех: «Дениса Давыдова» неправильно поняли. Почему-то многие ждали от игры RTS в духе Empire: Total War и еще по трейлерам жаловались на неказистый визуал, маленькие карты и не слишком впечатляющие анимации.

Между тем отечественный проект на тему наполеоновских войн — это скорее гибрид из RTS и классических варгеймов. Да, игре явно не хватило бюджета — разработчики не стесняются признаваться в этом даже в отзывах.

И все же авторов можно похвалить за попытку скрестить динамичность стратегий в реальном времени с тактической глубиной военных стратегий в духе игр от Slitherine. Получилось ли у них? У каждого есть шанс составить собственное мнение — проект доступен в VK Play абсолютно бесплатно.