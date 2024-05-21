Во что поиграть вдвоем на Steam Deck

На одной приставке от Valve можно поиграть и с другом. Главное, не забыть прикупить два геймпада и док-станцию.

Если вы любите игры и хотите всегда иметь возможность доступа к самым новым проектам из библиотеки Steam, то портативная консоль от Valve — это ваш выбор.

Steam Deck хоть и массивнее Nintendo Switch, но имеет множество плюсов. Самые весомые — мощность и, конечно же, возможность играть в проекты из библиотеки цифрового онлайн-сервиса от создателей вселенной Half-life.

Еще одним приятным преимуществом будет возможность взять консоль с собой к друзьям, даже если они живут не в соседнем доме или районе, а в соседнем городе. Собрали 10 проектов на Steam Deck, в которые можно играть вдвоем.

Nidhogg

Пиксельная инди-игра в жанре сайд скроллера и файтинга, где игровой процесс полностью завязан на фехтовании. Геймеры берут на себя роль двух человечков, сражающихся друг с другом, а побеждает тот, кто первый доберется до края локации на стороне противника. В Nidhogg доступны три положения меча, а игроки могут прыгать, ползать и взбираться на уступы.

Crawl

Еще один представитель инди-игр: кооперативный beat 'em up, в котором игроки исследуют случайно сгенерированные подземелья. Один из геймеров берет на себя роль героя, в то время как остальные вселяются в монстров, используют хитроумные ловушки и пытаются прикончить главного борца с нечистью. Убивший героя занимает его место, и охота начинается уже на него.

Pico Park

Кооперативная головоломка, для успешного прохождения которой игрокам придется грамотно взаимодействовать друг с другом. Цель игры — разблокировать двери в конце уровня, для чего придется найти ключ.

В Pico Park доступно 48 уникальных уровней, и в каждом из них игроков поджидают разнообразные ловушки и хитрости, способные помешать успешному прохождению. В игре доступен как локальный, так и онлайн-режим.

Portal 2

Классика, которая на любой платформе может доставить нереальное удовольствие. Чтобы пройти Portal, придется решать пространственные головоломки с помощью порталов, создаваемых оружием в руках геймера.

В роли главных героев кооперативного режима выступают парочка роботов АТЛАС и Пи-боди, также известные как «синий» и «оранжевый» по цвету их глазных модулей. Происходит действие в лаборатории загадочной корпорации Aperture Science, управляемой искусственным интеллектом GlaDOS.

Moon Hunters

Рогалик с элементами RPG. Главная фишка — механики личностного теста. Действие Moon Hunters происходит в постоянно меняющемся древнем мире. При каждом прохождении генерируемых уровней игрокам открываются новые аспекты конфликтов, побочные сюжеты, характеристики и особенности их персонажей. Доступно шесть разных персонажей, имеющих слабые и сильные стороны, а концовки игры могут сильно различаться в зависимости от принятых решений.

Castle Crashers

Castle Crashers — beat'em up, действие которого происходит в Средневековье. Четыре рыцаря отправляются на поиски темного мага, укравшего четырех принцесс и магический кристалл. Интуитивно понятный геймплей, простые в освоении, но при этом глубокие механики и уникальный визуальный стиль делают игру идеальным развлечением для нескольких игроков.

Kingdom: Two Crowns

Стратегия, где нужно развивать свое королевство. Геймплейный цикл делится на две части. Днем вы прокачиваете свои владения, исследуете новые территории и тратите ресурсы, а ночью обороняете свои земли от нашествия монстров. В Kingdom: Two Crowns присутствует процедурно генерируемый мир, так что каждая новая сессия будет преподносить новые сюрпризы даже бывалым игрокам.

KeyWe

Платформер с головоломками, в котором игроки берут на себя роль птиц. Двум киви, работающим в почтовом отделении, необходимо справиться со всеми рабочими задачами: разбираться с посылками, отвечать на звонки и жать на множество кнопок. Делать это все придется быстро, а лишних трудностей добавит смена сезонов, так что придется думать про окружающие условия.

Overcooked! All You Can Eat

Overcooked! заставит вас почувствовать себя поваром, попавшим в самые экстремальные ситуации из тех, что могут случиться на кухне. Вам придется вовремя готовить и подавать блюда, преодолевая преграды, ведь некоторые из кухонь расположены в самых экзотических местах вроде жерла вулкана.

Streets of Rage 4

Продолжение классической серии с консоли Sega. Новая часть следует классике: в игре с видом сбоку до четырех игроков нужно будет сражаться с волнами врагов. Для успешного противостояния придется применять множество приемов, тем более что у каждого персонажа есть свой уникальный набор специальных атак.