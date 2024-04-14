10 лучших игр для двоих на консоли Nintendo Switch

Абсолютный плюс консоли — в нее можно поиграть вдвоем везде: хоть в поездке, хоть стоя в очереди.

Nintendo Switch — уникальная консоль. Все ценят ее портативность и удобство, но есть у японской игровой системы и другие преимущества. Кроме скромных размеров, позволяющих взять Switсh с собой почти куда угодно, и некоторых по-настоящему прорывных эксклюзивов, консоль из Страны восходящего солнца может подарить вам и уникальный опыт совместной игры с друзьями.

Некоторые из игр Nintendo идеально подходят для кооператива, особенно если вспомнить о том, что игры для двоих зачастую выделяются уникальными геймплейными механиками и инновациями, которые не сразу добираются до дорогих AAA-проектов западного рынка, а иногда и вовсе обходят их стороной.

Собрали десять увлекательных игр на Nintendo Switch, которые позволят хорошо провести время с друзьями и напомнят, что усатый водопроводчик все еще находится на вершине игрового олимпа. Только не забывайте, что игры Nintendo любят вовсе не за современную графику — они делают приятно по-другому.

Kirby and the Forgotten Land

— Жанр: платформер

— Дата выхода: 25 марта 2022 года

— Цена в России: 3799 рублей

Несмотря на то что у большинства поверхностно знакомых с игровой индустрией людей название Nintendo ассоциируется в первую очередь с итальянским водопроводчиком Марио и принцессой по имени Зельда, франшиза «Большой N» не ограничивается этими двумя культовыми персонажами.

Игра про розовое существо сферической формы не только впервые переносит приключения веселого и невинного героя в полноценное 3D, но и позволяет окунуться в них вместе с другом.

Super Mario Bros. Wonder

— Жанр: платформер

— Дата выхода: 20 октября 2023 года

— Цена в России: 5999 рублей

Фото Kirby and the Forgotten Land

Возвращение легендарного водопроводчика в классическом жанре платформера с видом сбоку, которое при этом обзавелось множеством новых механик, дарующих эмоции и впечатления, которые раньше просто невозможно было получить ни в жанре, ни в играх про Марио.

Super Mario Bros. Wonder получила невероятно высокие оценки от критиков и разошлась рекордным тиражом, так что слова тут излишни — зовите друзей и погружайтесь в новое приключение старого и хорошо знакомого героя.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

— Жанр: аркада, платформер

— Дата выхода: 4 мая 2018 года

— Цена в России: 5000 рублей

Фото Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Несмотря на то что Donkey Kong Country: Tropical Freeze изначально появилась еще на консоли Wii U, а позднее была портирована на следующую консоль Nintendo, это не отменяет всех безусловных заслуг самого проекта.

Несмотря на свой десятилетний возраст, игра все еще является не просто увлекательным приключением, но и одним из лучших 2D-платформеров за последние годы, в который к тому же можно сыграть вдвоем. А уникальные способности каждого из персонажей позволят разнообразить ваше прохождение и сделать проведенное время незабываемым. Чем не повод встретиться с другом или провести время с семьей?

Portal: Companion Collection

— Жанр: экшен, приключение

— Дата выхода: 28 июня 2022 года

— Цена: $ 19,99

Фото Portal: Companion Collection

Немного отдохнем от проектов и героев, вышедших из-под пера японцев из Nintendo, и обратим свое внимание на детище других легенд игровой индустрии — Valve. Portal: Companion Collection совмещает в себе две части инновационной серии игр, строящейся на механике создания порталов, и включает в себя в том числе кооперативный режим, делающий все веселее в два раза.

Если вы решили запустить Portal вместе с другом, это окажется настолько затягивающим времяпрепровождением, что вам будет очень сложно отвлечься от открывания и прохождения в порталы друг друга.

Luigi's Mansion 3

— Жанр: приключения, экшен

— Дата выхода: 31 октября 2019 года

— Цена в России: 4900 рублей

Фото Luigi's Mansion 3

Все наверняка знают, что великолепный Марио не единственный ребенок в семье. У него есть брат немного выше и похудее, но обладающий такой же заметной растительностью на верхней губе. Как можно понять из названия, именно водопроводчик в зеленой кепке с фирменной буквой L выступает в качестве главного героя Luigi's Mansion 3.

Эта игра оказалась гораздо успешнее своих предшественниц и подарила широкую популярность не самой известной серии Nintendo. Во время кооперативного прохождения один из игроков примет на себя роль главного героя, в то время как другой исполнит роль призрачного двойника по имени Гуиджи.

Mario Kart 8 Deluxe

— Жанр: гонки, приключения

— Дата выхода: 28 апреля 2017 года

— Цена в России: 6099 рублей

Фото Mario Kart 8 Deluxe

Марио и Луиджи — братья, да и всех персонажей игр Nintendo можно назвать одной большой семьей, ведь они не раз появлялись вместе в различных видеоиграх и даже на большом экране в прошлогоднем полнометражном мультфильме.

И пусть все эти милые и приятные глазу персонажи — семья, есть кое-что важнее семьи. И это быстрые тачки! В случае проекта японских разработчиков — быстрые карты. Катайтесь по трассам, собирайте предметы и используйте их против своих соперников или же для собственной защиты: лучше всего это делать с друзьями.

Animal Crossing: New Horizons

— Жанр: симулятор

— Дата выхода: 20 марта 2020 года

— Цена в России: 5599 рублей

Фото Animal Crossing: New Horizons

Пятая игра в серии симуляторов жизни Animal Crossing позволит вам не просто вместе играть в онлайне и посещать миры друзей, но и насладиться затягивающим геймплеем на одной консоли. Правда, возможности игроков в этом режиме немного отличаются от стандартных.

Всего на одной консоли могут играть до четырех игроков, но общение с NPC будет доступно только лидеру партии, которым является начавший «командную игру» геймер. Если кому-то из играющих с вами друзей захочется воспользоваться привилегиями лидера, то переназначить его можно в любое время.

Stardew Valley

— Жанр: RPG, симулятор

— Дата выхода: 5 октября 2017 года

— Цена в России: 4500 рублей

Фото Stardew Valley

Симулятор фермера с элементами RPG, создававшийся под сильным влиянием cерии Harvest Moon и фактически являющийся ее духовным наследником.

Это прекрасный выбор для совместной игры: вместе вы сможете собирать урожай, рыбачить, добывать полезные ископаемые. Главное, чтобы всем хватило мест для отдыха, ведь играть в Stardew Valley можно в кооперативе до четырех человек.

Super Smash Bros. Ultimate

— Жанр: файтинг, экшен

— Дата выхода: 7 декабря 2018 года

— Цена в России: 5900 рублей

Фото Super Smash Bros. Ultimate

Этот не самый обычный файтинг позволяет играть в команде до восьми игроков. Но для такого большого числа участников вам понадобится не одна консоль, так что подобное сборище уже можно будет назвать собранием фан-клуба Nintendo.

Впрочем, если у вас среди друзей нет обладателей японской консоли — не беда, на одном игровом устройстве вы можете играть вдвоем. Так что выбирайте своего любимого персонажа из игр «Большой N» и зовите друзей, Super Smash Bros. Ultimate точно вам понравится, даже если вы не фанат Марио и его друзей.

Good Job!

— Жанр: головоломка, экшен

— Дата выхода: 26 марта 2020 года

— Цена: $ 19,99

Фото Good Job!

В этой игре, чей геймплей построен на решении головоломок, вы принимаете на себя роль исполнительного директора корпорации, а разбираться вам придется со множеством офисных проблем. При этом никто не ограничивает вас в выборе, так что не всегда решение будет тихим и спокойным, ведь иногда так хочется взять и запустить какой-нибудь предмет офисной техники в нужном направлении.

Если вы и ваш друг хотели ощутить, каково это, быть Бобби Котиком, — к сожалению, GOOD JOB! вряд ли позволит вам ощутить на себе всю тяжесть доли бывшего главы Activision Blizzard, но вот геймплейно подарит вам множество веселых и запоминающихся моментов.