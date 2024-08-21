10 игр, похожих на Escape from Tarkov

В этой нише не так много хороших игр, но мы собрали лучших представителей жанра.

Escape from Tarkov — редкий пример отечественной игры, добившейся признания за пределами России и стран СНГ. Для тех, кому шутер все-таки наскучил, но хочется чего-то похожего, мы собрали наш топ из десяти лучших аналогов.

Insurgency: Sandstorm

Разработчик: New World Interactive

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Дата выхода: 12 декабря 2018 года

Insurgency: Sandstorm.

Довольно популярный и крайне хардкорный милитари-шутер, делающий большую ставку на реализм. Поэтому играть в него как в какую-нибудь Call of Duty — идея заведомо провальная. Элементы «выживачей» тут отсутствуют — зато присутствуют ожесточенные перестрелки в непростых условиях.

В свое время с Insurgency приключился небольшой скандал — разработчики поманили аудиторию сюжетной кампанией, но в итоге отказались от нее.

DayZ

Разработчик: Bohemia Interactive

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

Дата выхода: 13 декабря 2018 года

DayZ.

DayZ — одна из самых популярных сетевых забав, и это неудивительно, ведь история ее создания уходит корнями в начало 2010-х. Проект возник как фанатская модификация Arma 2, которая очень быстро заинтересовала разработчиков, и они предложили выпустить ее на официальных началах. После долгих лет пребывания в раннем доступе ремейк DayZ таки увидел свет.

События разворачиваются в вымышленном постсоветском государстве Черноруссия, наводненном зомби. Игрокам предстоит выживать в условиях ограниченных ресурсов, отбиваясь не только от ожившей мертвечины, но и прочих игроков, также охотящихся за ценным лутом.

The Division 2

Разработчик: Massive Entertainment

Платформы: ПК, PS4, Xbox One

Дата выхода: 15 марта 2019 года

The Division 2.

Еще один шутер-выживач про постапокалипсис. Правда, в творении Massive Entertainment обошлось без зомби, и сценаристы ограничились биооружием, выкосившим большую часть населения. Повсюда царит анархия, и игроку в роли одного из членов элитного спецотряда предстоит наводить порядок.

The Division 2 выглядит эдакой темной лошадкой на фоне прочих игр из топа, поскольку демонстрирует происходящие события с видом от третьего лица. А боевая система во многом завязана на использовании укрытий.

Squad

Разработчик: Offworld Industries

Платформы: ПК

Дата выхода: 23 сентября 2020 года

Squad.

Шутер, посвященный современным (реальным и вымышленным) военным конфликтам и делающий упор на слаженную работу команды. Сражения проходят не только с участием пехотинцев, но и различной бронетехники. Считается «духовным наследником» Project Reality — модификации для Battlefield 2.

Геймплей включает в себя не только уничтожение врагов, но и выполнение всевозможных целей, будь то захват и удерживание территории, поиск тайников. В каком-то смысле получился занятный гибрид серий Arma и Battlefield.

Badlanders

Разработчик: 101.Studio

Платформы: ПК, Android, iOS

Дата выхода: 10 марта 2022 года (ранний доступ)

Badlanders.

Badlanders — своего рода упрощенная во всех смыслах версия «Таркова», к тому же доступная за пределами ПК. Глобальный военный конфликт превратил большую часть планеты в руины, и теперь немногочисленные выжившие сражаются друг с другом за право обладания ограниченными ресурсами.

Масштабный мир, уйма возможностей для кастомизации, крафт — коктейль из знакомых элементов, который наверняка придется по душе очень многим.

The Cycle: Frontier

Разработчик: Yager Development

Платформы: ПК

Дата выхода: 8 июня 2022 года

The Cycle: Frontier.

Если вам по душе больше футуризм и хотелось эдакого «Таркова в космосе», то The Cycle: Frontier послужит неплохим выбором. Знакомые элементы геймплея вроде крафта и поиска ресурсов в строю, но события разворачиваются в будущем на неизведанной планете Фортуна III, чьи обитатели совсем не рады колонизаторам. Да и между последними тоже идет вражда за право обладания ценным лутом.

В общем, опасности будут поджидать геймера везде, и тут уж каждый сам волен решать, объединяться ли ему с другими ради общей цели или действовать в одиночку.

Lost Light

Разработчик: NetEase Games

Платформы: ПК, Android, iOS

Дата выхода: 1 сентября 2022 года

Lost Light.

Столь известный, как NetEase Games, производитель онлайн-игр не мог не сделать свой аналог «Таркова». Да, сходство в геймплее и сеттинге более чем ощутимо, но в Lost Light играется менее хардкорно. Осторожность, впрочем, все равно не помешает, но отсиживаться в кустах и ползать на корточках придется меньше.

Игра примечательна социальными элементами и продвинутой механикой развития персонажа, позволяющей слепить уникального героя.

Marauders

Разработчик: Small Impact Games

Платформы: ПК

Дата выхода: 3 октября 2022 года (ранний доступ)

Marauders.

События Marauders разворачиваются в альтернативной вселенной, где Первая мировая война так и не закончилась, но технологический прогресс достиг того уровня развития, при котором можно отправиться в космос.

Геймеру отводится роль космического пирата, рыскающего в поисках ценного лута на космических кораблях и станциях. Одни оказываются заброшенными, другие же нет. И во втором случае местные обитатели явно не сдадутся без боя. Не говоря уже о таких же пиратах, как и вы, совершающих налеты на все те же места.

Особую изюминку проекту придает ретрофутуризм, сочетающий в себе космический антураж и оружие времен начала XX века.

World War 3

Разработчик: The Farm 51

Платформы: ПК

Дата выхода: 10 декабря 2022 года

World War 3.

Шутер, поднимающий довольно скользкую в нынешних реалиях тему. Отличительной особенностью стало детально воссозданное оружие, военная техника и ряд городов, включая Москву, Варшаву и Берлин. К тому же в качестве движка задействован Unreal Engine 4, поэтому проект радует не только реалистичным геймплеем, но и весьма правдоподобной графикой.

Arena Breakout: Infinite

Разработчик: Morefun Studios

Платформы: ПК

Дата выхода: находится в стадии тестирования

Arena Breakout: Infinite.

Если все вышеперечисленные игры были схожи с «Тарковым» лишь частично, то Arena Breakout: Infinite — это уже практически клон творения Battlestate Games. Глава последней Никита Буянов даже обвинил разработчиков в краже ассетов, но полноценно доказать это не удалось, и дело спустили на тормозах.

Впрочем, для аудитории важнее другое — удалось ли авторам «китайского Таркова» превзойти условный первоисточник? И ответ — да. Это касается и оптимизации, и ряда элементов геймплея. Ну и, конечно же, немаловажно то, что Arena Breakout: Infinite — проект условно-бесплатный. Попробовать его, кстати, можно уже сейчас, просто зайдя на официальный сайт разработчиков.