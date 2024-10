10 худших эксклюзивов для PlayStation за всю историю

Sony должно быть за них стыдно.

Sony мы обязаны не только успешной линейкой консолей PlayStation, но и сотней-другой классных игр, многие из которых так и не вышли на других платформах. При этом нужно помнить о том, что у всех компаний случаются неудачи. Вот и японский гигант не стал исключением — позорная Concord не даст соврать.

В связи с оглушительным фиаско этого «недоубийцы Overwatch» мы решили вспомнить о других провальных эксклюзивах консолей PlayStation.

Lair

— Дата выхода: 31 августа 2007 года

— Разработчик: factor 5

— Платформы: PS3

Lair.

Мрачный фэнтезийный экшен Lair активно использовался для демонстрации возможностей PS3. Но на одних технологиях далеко не уехать, если не подшить к впечатляющему визуалу еще и отличный гейм-плей. И с ним вышло не очень.

Сказалось не только отсутствие опыта в жанре, но и навязанная сверху идея «раскрыть потенциал контроллера Sixaxis». К сожалению, моушен-управление в ту пору еще не было отлажено должным образом. А в Liar на него «повесили» не только вспомогательные действия, но и основные.

Казалось бы, неудобное управление как корень всех проблем — это что-то применимое к играм девяностых и, может, ранних нулевых. Но factor 5 умудрилась налажать даже в 2007-м. В итоге, несмотря на отличную графику и не самый заурядный гейм-плей, критики разнесли экшен в пух и прах. Геймеры доверились рецензентам и в массе своей просто пропустили Lair за ненадобностью.

Haze

— Дата выхода: 20 мая 2008 года

— Разработчик: Free Radical Design

— Платформы: PS3

Haze.

Оригинальная Killzone выстрелила не так громко, как рассчитывал издатель. Поэтому Sony решила не ограничиваться одним «убийцей серии Halo» и доверила Free Radical Design создание научно-фантастического шутера для PS3. Выбор разработчика был совсем не случайным — в прошлом студия успешно зарекомендовала себя трилогией Time Splitters. Но вот с Haze, увы, не задалось.

Центральная фишка игры в виде галлюциногена, улучшающего навыки главного героя, не спасла проект от фиаско. Короткая кампания, скучные перестрелки, пустой сюжет. Мультиплеер тоже смотрелся крайне бедно на фоне укрепившихся на рынке Unreal Tournament 3 и Call of Duty 4: Modern Warfare.

Ridge Racer

— Дата выхода: 17 декабря 2011 года

— Разработчик: Cellius

— Платформы: PS Vita

Ridge Racer.

Ridge Racer и PlayStation связывают многолетние узы, и практически ни одна консоль не обходилась без новой части серии. Многие из них и вовсе выходили на релизе платформы. Эксклюзивную для Vita Ridge Racer Namco Bandai решила доверить одной из своих внутренних студий и сильно облажалась.

Проект, продававшийся за полную стоимость, напоминал «пробник». Малое количество контента, к тому же по большей части дублирующего содержание прошлых частей, забило гвоздь в крышку гроба потенциально хитовой гонки.

Ураганный гейм-плей, дрифт и фирменные фишки серии в строю. Но покупать «огрызок» и потом еще отдельно платить за контент геймеры не захотели.

Knack

— Дата выхода: 15 ноября 2013 года

— Разработчик: Japan Studio

— Платформы: PS4

Knack.

Платформеры — не самый популярный в последние годы жанр, но Sony все же решила явить миру новый IP вместе с новой же своей консолью. Любопытный факт: одним из гейм-директоров Knack значился Марк Черни — ведущий дизайнер PS4 и PS5. Но планирование архитектуры консоли и создание хорошей игры — вещи разные. И во втором случае именитому сотруднику не повезло.

Несмотря на прикольную фишку с реликтами, позволяющими герою менять свои способности и размеры, критики единогласно сочли платформер дежурным. Как бенчмарк он тоже себя не оправдал, ведь в стартовую линейку проектов вышла куда более выдающаяся в техническом плане Killzone Shadow Fall.

В общем, про Knack очень быстро забыли и вышедший по прошествии четырех лет сиквел получился не сильно лучше.

The Order: 1886

— Дата выхода: 20 февраля 2015 года

— Разработчик: Ready at Dawn

— Платформы: PS4

The Order: 1886.

The Order: 1886 стала отличным (в плохом смысле) опровержением правила «Встречают по одежке». Студия Ready at Dawn, занимавшаяся портами и играми для PSP, получила солидный бюджет и заказ на ААА-экшен. Вот только распорядилась им совсем неверно, сделав потрясающе красивый бенчмарк в сеттинге стимпанка, но не полноценный проект, способный разойтись миллионными тиражами.

Скоротечная кампания наполовину состояла из диалогов и поиска предметов на локациях, а перестрелки отсылали во времена Gears of War, то есть не выдерживали никакой критики по меркам 2015 года. Вероятно, план Sony был таков — заманить красивой графикой под предлогом «купите первую часть, а во второй мы уже жахнем». Увы, до продолжения дело так и не дошло.

Destruction AllStars

— Дата выхода: 2 февраля 2021 года

— Разработчик: Lucid Games

— Платформы: PS5

Destruction AllStars.

Автомобильные бои нынче редкость, хотя, казалось бы, серия Twisted Metal долгое время оставалась одной из визитных карточек PlayStation. Destruction AllStars могла плотно осесть в своей нише, если бы не спорный мультяшный дизайн и засилье навязчивых микротранзакций. Да и с онлайном тоже напортачили. Не то чтобы перед нами ужасная игра — она просто быстро надоедает.

Forspoken

— Дата выхода: 24 января 2023 года

— Разработчик: Luminous Productions

— Платформы: ПК, PS5

Forspoken.

Провокационная попытка Square Enix понравиться «прогрессивной» западной аудитории предсказуемо провалилась. Forspoken доверили не шибко опытной студии Luminous Productions, а краеугольным элементом игры сделали сильную, независимую и, конечно же, темнокожую героиню.

На плашку «В главной роли звезда Resident Evil от Netflix» никто не повелся, потому что сериал разнесли в пух и прах как критики, так и фанаты знаменитой хоррор-серии. Так что пиар обернулся против Square Enix. Но это только полбеды. Основная проблема вовсе не в антихаризматичной и независимой героине, а в ужасной оптимизации и скучном, однообразном гейм-плее.

Forspoken сделали в худших традициях «опенволдов от Ubisoft»: есть большой открытый мир, но чем себя в нем занять — решительно непонятно.

Fort Solis

— Дата выхода: 22 августа 2023 года

— Разработчики: Fallen Leaf, Black Drakkar Games

— Платформы: ПК, PS5

Fort Solis.

Еще один образец бенчмарка, выдаваемого за полноценный проект. Но если в The Order: 1886 были перестрелки, то Fort Solis — это четыре часа унылых скитаний по красивым локациям с поиском записок и минимумом интерактивности.

Ах да, еще и с пустым сюжетом в худших традициях научно-фантастических хорроров. Не помог даже каст в лице Роджера Кларка и Троя Бейкера, известных по ролям протагонистов Red Dead Redemption 2 и The Last of Us.

Quantum Error

— Дата выхода: 3 ноября 2023 года

— Разработчик: TeamKill Media

— Платформы: PS5

Quantum Error.

Новообразованные или просто малоизвестные студии нередко пытаются громко заявить о себе благодаря необычным концептам. Как вам идея объединить симулятор пожарника, шутер и хоррор? И все это в научно-фантастическом антураже? Одни скажут, что это чушь. Другие же, напротив, похвалят разработчиков за оригинальную идею.

Но каким бы самобытным ни был концепт — он все равно рассыпется как карточный домик при отсутствии должной реализации. И здесь малый опыт TeamKill Media дал о себе знать. Скучный сюжет, баги, неудобная система чекпоинта и ужасный ИИ. Многие издания даже включили Quantum Error в топ худших игр 2023 года. И не сказать, что незаслуженно.

Concord

— Дата выхода: 23 августа 2024 года

— Разработчик: Firewalk Studios

— Платформы: ПК, PS5

Concord.

Самый позорный участник нашего топа. Sony внезапно загорелась идеей потеснить Overwatch с трона, но подошла к делу максимально халатно, поручив разработку конкурента Firewalk Studios. Эта контора, пускай и сформированная опытными сотрудниками, прежде не отметилась ни одной игрой. Да и на маркетинг Concord, которую разрабатывали аж восемь лет, откровенно забили болт.

Здесь можно было бы написать «Итог немного предсказуем», но нет — такого оглушительного фиаско точно никто не ждал. Разгромные отзывы в прессе и от геймеров, а также 25 тысяч проданных копий. Немалую роль в провале сыграл и тот факт, что за Concord просили 40 баксов, хотя проект походил на F2P.

В итоге шутер закрыли по прошествии всего двух недель. Как говорится в одном известном меме: умер дед Максим — ну и фиг с ним.