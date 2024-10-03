Зря продали? Токен Hamster Kombat начал неожиданно резко расти

Когда от Hamster Kombat уже не ждали ничего хорошего, кликер смог приятно удивить. Сегодня курс токена HMSTR резко подскочил — правда, пока до $ 0,005, что в пересчете на рубли составляет... примерно 50 копеек. Напомним, что в начале торгов курс составлял $ 0,01, но затем упал до $ 0,005, а затем еще ниже.

А пока продолжаем держать руку на пульсе — как знать, возможно, «Хомяку», который начал снова подавать признаки жизни, суждено возродиться и бодро стартовать во втором сезоне?