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Сегодня, 14:35

Зря продали? Токен Hamster Kombat начал неожиданно резко расти

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Когда от Hamster Kombat уже не ждали ничего хорошего, кликер смог приятно удивить. Сегодня курс токена HMSTR резко подскочил — правда, пока до $ 0,005, что в пересчете на рубли составляет... примерно 50 копеек. Напомним, что в начале торгов курс составлял $ 0,01, но затем упал до $ 0,005, а затем еще ниже.

Hamster Kombat. Что Hamster Kombat ждет дальше

А пока продолжаем держать руку на пульсе — как знать, возможно, «Хомяку», который начал снова подавать признаки жизни, суждено возродиться и бодро стартовать во втором сезоне?

Фото Курс токена HMSTR резко подскочил на бирже
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