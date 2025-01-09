Найдена разгадка для загадки дня из Zoo на 9-10 января

Найден ответ для загадки дня в Zoo на 9-10 января.

Загадка в Zoo на 9-10 января.

Правильный ответ: Basilisk Lizard

Что такое Zoo

Telegram-игра от создателей успешной X Empire (Musk Empire) предлагает игрокам выращивать животных в виртуальном зоопарке. Разумеется, все должно закончиться эйрдропом.

Что такое загадка в Zoo

Каждый день пользователи могут получить тысячу единиц «корма для питомцев», разгадав загадку и введя в приложении правильный ответ.

Как ввести ответ на загадку в Zoo

Запустите игру, нажмите кнопку «Задания», введите правильный ответ и получите награду. Разгадка будет актуальна до 19:00 (московское время) следующего дня.