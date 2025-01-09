Найдена разгадка для загадки дня из Zoo на 9-10 января
Найден ответ для загадки дня в Zoo на 9-10 января.
Загадка в Zoo на 9-10 января.
Правильный ответ: Basilisk Lizard
Что такое Zoo
Telegram-игра от создателей успешной X Empire (Musk Empire) предлагает игрокам выращивать животных в виртуальном зоопарке. Разумеется, все должно закончиться эйрдропом.
Что такое загадка в Zoo
Каждый день пользователи могут получить тысячу единиц «корма для питомцев», разгадав загадку и введя в приложении правильный ответ.
Как ввести ответ на загадку в Zoo
Запустите игру, нажмите кнопку «Задания», введите правильный ответ и получите награду. Разгадка будет актуальна до 19:00 (московское время) следующего дня.
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