Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 19:15

Найдена разгадка для загадки дня из Zoo на 9-10 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Найден ответ для загадки дня в Zoo на 9-10 января.

Загадка в Zoo на 9-10 января.

Правильный ответ: Basilisk Lizard

Что такое Zoo

Telegram-игра от создателей успешной X Empire (Musk Empire) предлагает игрокам выращивать животных в виртуальном зоопарке. Разумеется, все должно закончиться эйрдропом.

Что такое загадка в Zoo

Каждый день пользователи могут получить тысячу единиц «корма для питомцев», разгадав загадку и введя в приложении правильный ответ.

Как ввести ответ на загадку в Zoo

Запустите игру, нажмите кнопку «Задания», введите правильный ответ и получите награду. Разгадка будет актуальна до 19:00 (московское время) следующего дня.

Читайте также
Отставка Трюдо и досрочная смена власти в Канаде. Детали
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Овечкин и Костомаров стали спортсменами 2024 года по опросу ВЦИОМ
Популярное видео
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Юный игрок в Roblox отдал мошенникам 900 тысяч рублей — он думал, что с ним говорит блогер

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости