Решена загадка дня в Zoo на 8-9 января
Найдено решение для ребуса дня в Zoo на 8-9 января.
Ребус дня в Zoo на 8-9 января.
Правильный ответ: Manatee
Что такое Zoo
Zoo — очередная криптовалютная игра для Telegram. В ней пользователи, рассчитывающие на эйрдроп, заводят и расширяют собственный виртуальный зоопарк.
Что такое ребус дня в Zoo
Один из способов заработать внутреннюю валюту приложения — корм для зоопарка. Если разгадать несложную головоломку, то можно получить 1000 единиц корма для своих питомцев.
Как ввести ребус дня в Zoo
Откройте Telegram и зайдите в Zoo. После этого понадобится зайти в раздел «Задачи» и выбрать там пункт «Ребус дня». Введите правильный ответ и забирайте награду.
Новости
30 дек 2024 17:30
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