Загадку из Zoo на 31 января разгадали за считанные минуты
Загадка дня из Zoo на 31 января получила верный ответ.
Загадка дня в Zoo 31 января.
Верный ответ: Barn Owl
Что такое Zoo
Сегодня финальный день майнинга в кликере Zoo. Это значит, что загадка дня обновилась в последний раз. В феврале должен состояться листинг — пока что точная дата неизвестна.
Что такое загадка дня в Zoo
Авторы кликера загадывают какое-либо животное, а задача игроков — угадать, о ком идет речь. В этот раз на решение дадут всего несколько часов, после чего все активности в игре будут заморожены.
Как ввести загадку дня в Zoo
Шаг 1. Запустить Zoo — это делается в Telegram.
Шаг 2. Выбрать иконку с надписью «Задачи».
Шаг 3. В списке активностей найти «Загадку дня».
Шаг 4. Ввести актуальный ответ на английском языке.
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