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Сегодня, 19:05

Появилось решение для загадки дня из Zoo на 30-31 января

Евгения Воскресенская
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Игроки нашли ответ на загадку дня из Zoo на 30-31 января.

Загадка дня в Zoo 30-31 января.

Верный ответ: Sailfish

Что такое Zoo

Кликер, период майнинга в котором подходит к концу. 31 января — последний день, когда можно расширять виртуальный зоопарк, ухаживать за животными и выполнять различные задания.

Что такое загадка дня в Zoo

Загадка подается в форме вопроса. Как правило, требуется отгадать редкий вид животного по его описанию. На решение дается 24 часа, а ответ вводится в разделе «Загадка дня».

Как ввести загадку дня в Zoo

Поскольку кликер встроен в Telegram, найти его можно именно там. Дальше дело техники: выбираете иконку «Задачи» и листаете список с активностями до тех пор, пока не увидите «Загадку дня». Когда придет время вводить ответ, не забудьте выбрать английский язык.

Нейросетевой арт. Игроки обнаружили правильный ответ для ребуса дня из Zoo на 30-31 января

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