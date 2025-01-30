Появилось решение для загадки дня из Zoo на 30-31 января

Игроки нашли ответ на загадку дня из Zoo на 30-31 января.

Загадка дня в Zoo 30-31 января.

Верный ответ: Sailfish

Что такое Zoo

Кликер, период майнинга в котором подходит к концу. 31 января — последний день, когда можно расширять виртуальный зоопарк, ухаживать за животными и выполнять различные задания.

Что такое загадка дня в Zoo

Загадка подается в форме вопроса. Как правило, требуется отгадать редкий вид животного по его описанию. На решение дается 24 часа, а ответ вводится в разделе «Загадка дня».

Как ввести загадку дня в Zoo

Поскольку кликер встроен в Telegram, найти его можно именно там. Дальше дело техники: выбираете иконку «Задачи» и листаете список с активностями до тех пор, пока не увидите «Загадку дня». Когда придет время вводить ответ, не забудьте выбрать английский язык.