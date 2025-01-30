Игроки обнаружили правильный ответ для ребуса дня из Zoo на 30-31 января
Обнаружена разгадка для ребуса дня из Zoo на 30-31 января.
Ребус дня в Zoo на 30-31 января.
Правильный ответ: Walrus
Что такое Zoo
Очередная игра от создателей X Empire (Musk Empire) — стройте свой собственный зоопарк, расширяйте его и ухаживайте за животными. Фаза майнинга закончится уже 31 января.
Что такое ребус дня в Zoo
Простая визуальная загадка, правильный ответ на которую принесет сразу 1000 единиц корма для животных — местной внутренней валюты.
Как ввести ребус дня в Zoo
Найдите кнопку «Задачи» в главном меню игры и нажмите ее. После этого выберите пункт «Ребус дня» и введите правильный ответ на английском языке. Ребус обновляется каждый день в 19:00 по Москве.
Новости