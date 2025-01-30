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Сегодня, 10:10

Игроки обнаружили правильный ответ для ребуса дня из Zoo на 30-31 января

Евгения Воскресенская
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Обнаружена разгадка для ребуса дня из Zoo на 30-31 января.

Ребус дня в Zoo на 30-31 января.

Правильный ответ: Walrus

Что такое Zoo

Очередная игра от создателей X Empire (Musk Empire) — стройте свой собственный зоопарк, расширяйте его и ухаживайте за животными. Фаза майнинга закончится уже 31 января.

Что такое ребус дня в Zoo

Простая визуальная загадка, правильный ответ на которую принесет сразу 1000 единиц корма для животных — местной внутренней валюты.

Как ввести ребус дня в Zoo

Найдите кнопку «Задачи» в главном меню игры и нажмите ее. После этого выберите пункт «Ребус дня» и введите правильный ответ на английском языке. Ребус обновляется каждый день в 19:00 по Москве.

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Найдено решение для загадки дня из Zoo на 29-30 января

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