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Найдено решение для загадки дня из Zoo на 29-30 января

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Назван правильный ответ для загадки дня в Zoo на 29-30 января.

Загадка дня в Zoo 29-30 января.

Правильный ответ: dik-dik

Что такое Zoo

Второй проект авторов X Empiree (Musk Empire), пользователи которого расширяют собственный виртуальный зоопарк. До окончания фазы майнинга остается всего пара дней — поэтому желающим успеть к эйрдропу лучше поспешить.

Что такое загадка дня в Zoo

Каждый день в 19:00 по Москве обновляется загадка, в которой зашифровано название того или иного животного. Если отгадать его, то можно получить 1000 единиц корма.

Как ввести загадку дня в Zoo

Запустите приложение, нажмите кнопку «Задачи» и разыщите пункт «Загадка дня». Введите правильный ответ на английском языке и забирайте свою награду.

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